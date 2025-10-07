ETV Bharat / state

झालावाड़ में बदमाशों से छुड़ाई श्रीनाथजी मंदिर की 28 बीघा जमीन, आलीशान घरों पर चला बुलडोजर

झालावाड़ में अतिक्रमण हटाए ( ETV Bharat Jhalawar )

झालावाड़ : जिला तथा पुलिस प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई कर मंगलवार को तस्करी, हत्या के प्रयास और लूट जैसे गंभीर अपराधों में शामिल रहे बदमाशों के अवैध निर्माण गिराए. आरोपियों ने बरसों से मंदिर की खातेदारी जमीन पर कब्जा कर तीन आलीशान तथा एक कच्चे मकान का निर्माण कर रखा था, जिस पर बुलडोजर चलाया गया. जिला एवं पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे. एसडीएम अभिषेक चारण ने बताया कि श्रीनाथजी मंदिर नाथद्वारा की ग्राम झालावाड़ स्थित खातेदारी भूमि (श्रीकृष्ण वाटिका) 28.14 बीघा जमीन पर अपराधियों ने अतिक्रमण कर पक्का निर्माण किया था. इसे आज हटा दिया. श्रीनाथ जी मंदिर मंडल नाथद्वारा के मुख्य निष्पादन अधिकारी ने मंदिर की जमीन पर जबरन कब्जे व अवैध निर्माण की शिकायत की थी. जिला प्रशासन ने यहां रह रहे लोगों को बकायदा अंतिम नोटिस भी दिया था.

एसडीएम चारण बोले... (ETV Bharat Jhalawar) पढ़ें: चंबल गार्डन में अतिक्रमण पर भड़के मंत्री मदन दिलावर, बोले –'मंदिर-मस्जिद-मजार सब हटाए जाएं' एसपी अमित कुमार ने बताया कि मंदिर की खातेदारी जमीन पर अब्दुल हफीज और अन्य ने कब्जा कर अवैध निर्माण करा रखा था. अब्दुल पर चोरी, डकैती, आर्म्स एक्ट व एनडीपीएस समेत 12 मुकदमे दर्ज हैं. यहां रह रहे अरबाज उर्फ शब्बीर पुत्र मोहम्मद सफीक पर मारपीट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस समेत 10 मुकदमे हैं. वहीं मेहरुद्दीन उर्फ अमन पुत्र सफीक पर मारपीट, लूट, हत्या के प्रयास समेत चार मुकदमे हैं. सलमान पुत्र महबूब पर एनडीपीएस और अब्दुल रशीद पर तीन मुकदमे हैं. अपराधियों ने मंदिर की जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण कराया और इस स्थान को अपराध स्थली बना रखा था. कार्रवाई के डीएसपी हर्षराज सिंह खरेड़ा, तहसीलदार नरेंद्र मीणा मौजूद रहे.

