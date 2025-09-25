ETV Bharat / state

प्रदेश के सहकारी समितियों में जल्द होगी 279 कैडर सचिवों की भर्ती, मंत्री ने की समीक्षा बैठक

सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने गुरुवार को सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक ली. इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई.

सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक (ETV Bharat)
ETV Bharat Uttarakhand Team

September 25, 2025

देहरादून: उत्तराखंड सहकारी विभाग के तहत संचालित सहकारी समितियों में जल्द ही 279 कैडर सचिवों की भर्ती होने जा रही है, जिसकी तैयारियों को लेकर सहकारिता मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये. सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने गुरुवार को विधानसभा स्थित सभाकक्ष में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक ली. बैठक में मंत्री ने सहकारी समितियों में लम्बे समय से खाली पड़े 279 कैडर सचिवों की जल्द से जल्द भर्ती करने के निर्देश दिए.

उत्तराखंड सहकारी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रूद्रप्रयाग जिले में 18, पिथौरागढ़ जिले में 24, टिहरी जिले में 46, पौड़ी जिले में 44, चम्पावत जिले में 1, उत्तरकाशी जिले में 2, ऊधमसिंह नगर जिले में 27, हरिद्वार जिले में 21, नैनीताल जिले में 25, अल्मोड़ा जिले में 23 और चमोली जिले में 25 और देहरादून में 25 कैडर सचिवों की भर्ती की जायेगी.

वही, बैठक के दौरान मंत्री ने कहा कि कैडर सचिवों की नियुक्ति से प्राथमिक सहकारी समितियों में पारदर्शिता के साथ काम होंगे. साथ ही समितियां आर्थिक रूप भी मजबूत होंगी. इसके अलावा समितियों के कार्यों में तेजी आयेगी, जिससे अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को प्रत्यक्ष लाभ मिल सकेगा.

बैठक के दौरान सहकारिता मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष पर आगामी तीन अक्टूबर से 31 दिसंबर तक आयोजित होने वाले मेले के तैयारियों की समीक्षा भी की. समीक्षा के दौरान मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि मेलों की तैयारियों में कोई कमी न रहे और मेलों में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाये.

इसके अलावा उन्होंने उत्तराखंड आवास एवं निर्माण सहकारी संघ के कार्यों की भी समीक्षा की. साथ ही विभागीय अधिकारियों को सभी निर्माण कार्यों को पारदर्शिता व गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने के निर्देश दिये. इसके साथ ही उन्होंने जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर को मौखिक निर्देश दिये कि वह आवास संघ की ओर से काशीपुर में बनाये जा रहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण में भूमि संबंधी प्रकरण का तत्काल निस्तारण करे.

बैठक में आवास एवं निर्माण सहकारी संघ के अधिकारियों ने बताया कि कार्यदायी संस्था के रूप में आवास संघ को अप्रैल 2023 से अब तक 43 करोड़ 87 लाख की लागत के कुल 97 निर्माण कार्य आंवटित किये गये थे, जिनमें से 38 कार्य पूरे कर दिये गये हैं, जबकि 59 निर्माण कार्य अंतिम चरण में हैं. विभागीय अधिकारियों ने बताया कि इसके अलावा समेकित परियोजना के तहत 12 कार्य, जिला सहकारी बैंक के तहत 2 कार्य के अलावा गोदाम निर्माण इत्यादि के कार्य प्रस्तावित हैं.

