यूपी में मानसून के बाद भी मूसलाधार बारिश; पिछले 24 घंटे में 277% अधिक वर्षा, आज भी 17 जिलों में अलर्ट

यूपी में बारिश अलर्ट. ( Photo Credit; ETV BHARAT )

Published : October 8, 2025 at 9:39 AM IST

लखनऊ: मानसून की विदाई के बाद भी उत्तर प्रदेश में जोरदार बारिश का सिलसिला जारी है. मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को यूपी के 40 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया था, जिसके अनुरूप ही पानी बरसा. पिछले 24 घंटे में अनुमानित के सापेक्ष 277% अधिक बारिश हुई. जबकि एक से 7 अक्टूबर तक पूरे यूपी में अनुमानित बारिश 13.6 मिलीमीटर के सापेक्ष 37 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 172% अधिक है. पिछले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग सभी स्थानों पर तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर हलकी से माध्यम वर्षा दर्ज की गई. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा तथा ओलावृष्टि (बरेली एवं संभल) भी दर्ज की गई, इसके अतिरिक्त दोनों मौसम संभागों में मेघगर्जन एवं झोंकेदार हवाएं चली हैं. झोंके के साथ हवा की अधिकतम गति लखनऊ में 56 किमी/घंटा दर्ज की गई. मौसम विज्ञान विभाग ने आज बुधवार को भी 17 जिलों में गरज-चमक के साथ बरसात का अलर्ट जारी किया है. पिछले 24 घंटे में जमकर हुई बारिश. (Photo Credit; ETV BHARAT) इन जिलों में बारिश का पूर्वानुमान : बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, अयोध्या, अंबेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, जौनपुर, आजमगढ़, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, गाजीपुर, सोनभद्र में बारिश का अनुमान है. पश्चिमी यूपी में 967% अधिक बारिश: पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 2.2 मिलीमीटर के सापेक्ष 3.3 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 51% अधिक है. वहीं, पश्चिमी यूपी में अनुमानित बारिश 1.01 मिमी के सापेक्ष 11.7 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 967% अधिक है.