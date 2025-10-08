ETV Bharat / state

यूपी में मानसून के बाद भी मूसलाधार बारिश; पिछले 24 घंटे में 277% अधिक वर्षा, आज भी 17 जिलों में अलर्ट

पश्चिमी यूपी में अनुमानित 1.01 मिमी के सापेक्ष 967% अधिक हुई बारिश.

यूपी में बारिश अलर्ट. (Photo Credit; ETV BHARAT)
लखनऊ: मानसून की विदाई के बाद भी उत्तर प्रदेश में जोरदार बारिश का सिलसिला जारी है. मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को यूपी के 40 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया था, जिसके अनुरूप ही पानी बरसा. पिछले 24 घंटे में अनुमानित के सापेक्ष 277% अधिक बारिश हुई. जबकि एक से 7 अक्टूबर तक पूरे यूपी में अनुमानित बारिश 13.6 मिलीमीटर के सापेक्ष 37 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 172% अधिक है.

पिछले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग सभी स्थानों पर तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर हलकी से माध्यम वर्षा दर्ज की गई. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा तथा ओलावृष्टि (बरेली एवं संभल) भी दर्ज की गई, इसके अतिरिक्त दोनों मौसम संभागों में मेघगर्जन एवं झोंकेदार हवाएं चली हैं. झोंके के साथ हवा की अधिकतम गति लखनऊ में 56 किमी/घंटा दर्ज की गई. मौसम विज्ञान विभाग ने आज बुधवार को भी 17 जिलों में गरज-चमक के साथ बरसात का अलर्ट जारी किया है.

पिछले 24 घंटे में जमकर हुई बारिश. (Photo Credit; ETV BHARAT)

इन जिलों में बारिश का पूर्वानुमान : बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, अयोध्या, अंबेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, जौनपुर, आजमगढ़, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, गाजीपुर, सोनभद्र में बारिश का अनुमान है.

पश्चिमी यूपी में 967% अधिक बारिश: पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 2.2 मिलीमीटर के सापेक्ष 3.3 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 51% अधिक है. वहीं, पश्चिमी यूपी में अनुमानित बारिश 1.01 मिमी के सापेक्ष 11.7 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 967% अधिक है.

यूपी में कहां-कितनी हुई बारिश. (Photo Credit; ETV BHARAT)

पिछले 24 घंटे में बारिश: बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 1.8 मिलीमीटर के सापेक्ष 6.28 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 277 प्रतिशत अधिक है. वहीं, एक अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक अनुमानित बारिश 13.6 मिलीमीटर के सापेक्ष 37 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 172% अधिक है.

आज इन जिलों में बारिश का अनुमान. (Photo Credit; IMD)

लखनऊ में छाए रहेंगे बादल: राजधानी लखनऊ में मंगलवार को आसमान साफ रहा. सुबह-शाम के समय 20-30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं. दिन में धूप खिली, हालांकि कुछ स्थानों पर बादलों की आवाजाही भी रही. अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं, न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो कि सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है.

बनारस में बारिश. (Photo Credit; ETV BHARAT)

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार को लखनऊ में कुछ स्थानों पर बादल छाए रहेंगे. मुख्यतः आसमान साफ रहेगा और धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 33 व न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का असर अब धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है. बुधवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश के आइसोलेटेड स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है तथा कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है. आने वाले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा. वहीं, न्यूनतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की जाएगी.

