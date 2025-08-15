नई दिल्ली: दिल्ली के शाहदरा में पुलिस क्वार्टर के पास मामूली कहासुनी के बाद दो भाइयों ने 27 वर्षीय एक व्यक्ति पर गोली चला दी, जिससे वह वह घायल हो गया. पुलिस ने बताया कि यह घटना शाहदरा पुलिस थाने के पीछे तिकोना पार्क के पास देर रात करीब 1:07 बजे हुई. पुलिस ने बताया कि शाहदरा थाने में रात 1:43 बजे एक पीसीआर कॉल आई. कॉल करने वाले रिधम सूरमा ने पुलिस को बताया कि सौरव नागर और गौरव नागर नाम के दो लोगों ने उसके दोस्त अखिल पंवार को बुलाया और फिर उस पर गोली चला दी. इसके बाद रिधम सूरमा घायल को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसकी हालत खतरे से बाहर है.

घटना में शाहदरा निवासी अखिल पंवार को चार गोलियां लगी हैं. अधिकारी ने कहा, "वह शाहदरा पुलिस थाने का एक बदमाश है." प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गोलीबारी की घटना एक जुबानी झगड़े के बाद हुई, जिसमें अखिल पंवार ने कथित तौर पर नागर बंधुओं के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था. शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है. "

डीसीपी शाहदरा, प्रशांत गौतम ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर छापेमारी की जा रही है. साथ ही, हथियारों के स्रोत और घटना में इस्तेमाल पिस्टल की बरामदगी के प्रयास भी जारी हैं. दोनों पर हत्या के प्रयास आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. अधिकारी ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें गठित की गई हैं.

