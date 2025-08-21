लखनऊ : यूपी विधानमंडल दल की संयुक्त समिति की जांच में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआई) के फैकल्टी डॉक्टर भी केजीएमयू की भर्ती के लिए योग्य नहीं पाए गए. समिति की जांच में यह तथ्य सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है.

इस पूरी प्रक्रिया में रिजर्व कैटेगरी के 108 पद थे. इनमें बस 30 पदों पर भर्ती हुई है. कुछ कैंडिडेट को 'नॉट फाउंड सूटेबल' माना गया तो कुछ कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए ही नहीं पहुंचे. 27 चिकित्सकों ने केजीएमयू के विभिन्न विभागों के सुपर स्पेशियलिटी के लिए आवेदन किया था. इसके लिए वेतन लगभग डेढ़ लाख रुपये प्रतिमाह है.

कुलसचिव को लिखा पत्र (Photo credit: ETV Bharat)

केजीएमयू प्रवक्ता प्रो. केके सिंह के मुताबिक, केजीएमयू प्रशासन के पास इस पूरे मामले की वीडियो रिकॉर्डिंग है. जल्द ही शासन को भेजी जाएगी. यह मामला शासन के संज्ञान में है. इसकी जांच चल रही है.







इन कैंडिडेट्स का दावा था कि यह सभी जरूरी क्वालिफिकेशन व एक्सपीरियंस रखते हैं. नॉट फाउंड सूटेबल की कैटेगरी में एसजीपीजीआई जैसे सुप्रसिद्ध मेडिकल संस्थान के फैकल्टी भी शामिल रहे, इस बात को लेकर चयन प्रक्रिया में खेल का आरोप लगा है. कई अन्य मेडिकल कॉलेजों के टीचर्स को भी रिजेक्ट करने का आरोप लगा है. कहा गया कि इनमें ज्यादातर आरक्षित वर्ग के थे, जबकि इनमें कई लिखित परीक्षा भी पास कर चुके थे. जिसको लेकर बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगा है.



यह था मामला : बता दें कि शासन के उपसचिव आनंद कुमार त्रिपाठी ने केजीएमयू कुलसचिव को पत्र लिखकर संयुक्त समिति को सभी मांगे गए दस्तावेजों और वीडियो रिकॉर्डिंग को सात दिन के अंदर भेजने के निर्देश दिए थे. सात दिन की अवधि पूरी हो गई. वहीं, केजीएमयू प्रशासन इस मामले में राजभवन से अनुमति लेकर वीडियो रिकॉर्डिंग देने की बात कह रहा है. ऐसे में दोनों पक्ष आमने-सामने आते दिख रहे हैं.

लखनऊ के तीन और अस्पतालों में 'धात्री अमृत कलश' की होगी स्थापना : क्वीनमेरी के बाद राजधानी के तीन और अस्पतालों में 'धात्री अमृत कलश' की स्थापना की जाएगी. इसकी तैयारी केजीएमयू ने शुरू कर दी है. प्रदेश के 90 अस्पतालों तक इसे विस्तारित करने की योजना है. किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) के मिल्क बैंक की नोडल और वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर शालिनी त्रिपाठी ने बताया कि विवि के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग (क्वीनमेरी) में 2019 में प्रदेश का पहला लेक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर स्थापित किया गया था. अब इसे प्रदेश के 90 अस्पतालों तक विस्तारित करने की योजना है. इसका मॉड्यूल केजीएमयू तैयार कर रहा है.





