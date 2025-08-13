ETV Bharat / state

एक पते पर 269 मतदाता, SIR में हिंदू-मुस्लिम-क्रिश्चियन को एक घर में दिखाया - BIHAR SIR VOTER LIST

एसआईआर में समस्या को लेकर कई मामले सामने आए हैं. ऐसे में नया मामला मुजफ्फरपुर का है. आगे पढ़ें पूरी खबर.

BIHAR SIR VOTER LIST
मुजफ्फरपुर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 13, 2025 at 3:46 PM IST

4 Min Read

मुजफ्फरपुर : बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) कराया जा रहा है. एक अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी किया गया. इसमें कई गड़बड़ियां सामने आयी है.

एक पते पर 269 मतदाता : सबसे चौंकाने वाला मामला मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र (94) के बूथ संख्या 370 का है. जहां मकान नंबर 27 में 269 मतदाता दर्ज हैं. इनमें 138 पुरुष और 131 महिलाएं शामिल हैं. यह संख्या पूरे बूथ के करीब 43% है.

BIHAR SIR VOTER LIST
एक पते पर 269 मतदाता (ETV Bharat)

एक घर में कई जाति-धर्म के लोग : महत्वपूर्ण बात यह है कि एक घर में हिंदू, मुस्लिम, इसाई सभी को दर्शाया गया है. मतदाता सूची में रामविनय ठाकुर, उमाशंकर सिंह, बेबी पीटर, सुनीता अग्रवाल, रामाकांत साह, रेणुका वर्मा, अलाउद्दीन मियां और अजय कुमार यादव जैसे अलग-अलग जाति और धर्म के मतदाता शामिल हैं.

'यह यादव का घर है..' : मकान संख्या 27 में रहने वाली राजकली देवी ने बताया कि मतदान केंद्र संख्या 370 पर सिर्फ हम वोटर हैं. मेरे घर के बाकी लोग दूसरे मतदान केंद्र के वोटर हैं. ऐसे में ढ़ाई सौ लोगों का नाम कैसे जोड़ दिया गया पता नहीं, यह तो गड़बड़ी है. वहीं इसी परिवार की दूसरी महिला काफी गुस्से में नजर आयी. कहा कि सरकार को मोतियाबिंद है क्या? यह यादव का घर है, इसमें मुस्लिम और क्रिश्चियन का नाम जोड़ दिया है.

BIHAR SIR VOTER LIST
एक पते पर 269 मतदाता (ETV Bharat)

'इसे जल्द ठीक किया जाए' : इधर, इसी मकान संख्या वाले क्रिश्चियन मतदाता मैरी हार्बट ने बताया कि ''मैं क्रिश्चियन हूं, मेरा घर दूसरा है. उसका संख्या कैसे 27 कर दिया गया. यह ठीक होना चाहिए. गलत मकान संख्या दे दिया गया है. इससे हमलोग परेशान हैं. इसे जल्द से जल्द ठीक करना चाहिए.''

BIHAR SIR VOTER LIST
मैरी हार्बट (ETV Bharat)

योगिया मठ से भी मामला आया सामने : यह सिर्फ एक जगह का मामला नहीं है. इसी तरह, वार्ड 11 के मतदान केंद्र संख्या 81, क्षत्रिय प्रशिक्षण रेलवे महाविद्यालय में योगियामठ मोहल्ले के मकान नंबर 1 (विजय चंद्र पाठक का मकान) पर 29 लोगों के नाम दर्ज पाए गए हैं. इस घर में फैज अहमद, सुंदर राम, शकुंतला देवी, जुगल किशोर ठाकुर, अरविंद कुमार पाठक सबका नाम दर्ज हैं. मतलब एक ही घर में कई जाति और धर्म के लोगों को दर्शाया गया है.

'सूची फिर से प्रकाशित करनी चाहिए' : स्थानीय लोगों का कहना है इस लिस्ट में काफी गड़बड़ी हुई है. इसको सुधारा जाए. अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार का जो कार्यक्रम है उसे फेल्योर माना जाएगा. जांच कर इसकी सूची फिर से प्रकाशित करनी चाहिए. पाठक जी के घर में वही लोग रहते हैं फिर इसमें मुस्लिम नामों को कैसे जोड़ा गया?

BIHAR SIR VOTER LIST
शीतल गुप्ता (ETV Bharat)

''यह ड्राफ्ट लिस्ट बिल्कुल गलत है. इसमें मकान संख्या 1 जिसमें पाठक जी का परिवार रहता है, उसी मकान संख्या में कई अलग अलग परिवार के लोगों की सूची बना दिया गया है. इससे हमलोग परेशान हो गए हैं.''- शीतल गुप्ता, योगिया मठ के पूर्व पार्षद

जिला प्रशासन का तर्क : मामला सामने आने के बाद मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर सफाई देते हुए कहा कि मतदाता सूची में दर्ज मकान नंबर वास्तविक पते को नहीं दर्शाते, बल्कि ये अस्थायी एवं प्रतीकात्मक (Notional) होते हैं. यह प्रणाली वर्षों से प्रचलित है और 2025 के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान भी इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया. प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि 7 जनवरी 2025 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में भी मकान नंबर 27 पर बड़ी संख्या में मतदाता दर्ज थे और उस समय किसी ने आपत्ति नहीं की थी.

''देखिए इसमें टेक्निकल के साथ-साथ बीएलओ का भी मामला है. चुनाव जब आते हैं तो स्थानीय नेता किसी-किसी का नाम डाल देते हैं. ये काम बीएलओ का है. पर आज के समय में देखा जाए तो बीएलओ एक्टिव नहीं है.''- संजय रजक, एक्सपर्ट

ये भी पढ़ें :-

'मुजफ्फरपुर मेयर और उनके रिश्तेदार के दो-दो ईपिक नंबर' तेजस्वी यादव का दावा

मुजफ्फरपुर : बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) कराया जा रहा है. एक अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी किया गया. इसमें कई गड़बड़ियां सामने आयी है.

एक पते पर 269 मतदाता : सबसे चौंकाने वाला मामला मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र (94) के बूथ संख्या 370 का है. जहां मकान नंबर 27 में 269 मतदाता दर्ज हैं. इनमें 138 पुरुष और 131 महिलाएं शामिल हैं. यह संख्या पूरे बूथ के करीब 43% है.

BIHAR SIR VOTER LIST
एक पते पर 269 मतदाता (ETV Bharat)

एक घर में कई जाति-धर्म के लोग : महत्वपूर्ण बात यह है कि एक घर में हिंदू, मुस्लिम, इसाई सभी को दर्शाया गया है. मतदाता सूची में रामविनय ठाकुर, उमाशंकर सिंह, बेबी पीटर, सुनीता अग्रवाल, रामाकांत साह, रेणुका वर्मा, अलाउद्दीन मियां और अजय कुमार यादव जैसे अलग-अलग जाति और धर्म के मतदाता शामिल हैं.

'यह यादव का घर है..' : मकान संख्या 27 में रहने वाली राजकली देवी ने बताया कि मतदान केंद्र संख्या 370 पर सिर्फ हम वोटर हैं. मेरे घर के बाकी लोग दूसरे मतदान केंद्र के वोटर हैं. ऐसे में ढ़ाई सौ लोगों का नाम कैसे जोड़ दिया गया पता नहीं, यह तो गड़बड़ी है. वहीं इसी परिवार की दूसरी महिला काफी गुस्से में नजर आयी. कहा कि सरकार को मोतियाबिंद है क्या? यह यादव का घर है, इसमें मुस्लिम और क्रिश्चियन का नाम जोड़ दिया है.

BIHAR SIR VOTER LIST
एक पते पर 269 मतदाता (ETV Bharat)

'इसे जल्द ठीक किया जाए' : इधर, इसी मकान संख्या वाले क्रिश्चियन मतदाता मैरी हार्बट ने बताया कि ''मैं क्रिश्चियन हूं, मेरा घर दूसरा है. उसका संख्या कैसे 27 कर दिया गया. यह ठीक होना चाहिए. गलत मकान संख्या दे दिया गया है. इससे हमलोग परेशान हैं. इसे जल्द से जल्द ठीक करना चाहिए.''

BIHAR SIR VOTER LIST
मैरी हार्बट (ETV Bharat)

योगिया मठ से भी मामला आया सामने : यह सिर्फ एक जगह का मामला नहीं है. इसी तरह, वार्ड 11 के मतदान केंद्र संख्या 81, क्षत्रिय प्रशिक्षण रेलवे महाविद्यालय में योगियामठ मोहल्ले के मकान नंबर 1 (विजय चंद्र पाठक का मकान) पर 29 लोगों के नाम दर्ज पाए गए हैं. इस घर में फैज अहमद, सुंदर राम, शकुंतला देवी, जुगल किशोर ठाकुर, अरविंद कुमार पाठक सबका नाम दर्ज हैं. मतलब एक ही घर में कई जाति और धर्म के लोगों को दर्शाया गया है.

'सूची फिर से प्रकाशित करनी चाहिए' : स्थानीय लोगों का कहना है इस लिस्ट में काफी गड़बड़ी हुई है. इसको सुधारा जाए. अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार का जो कार्यक्रम है उसे फेल्योर माना जाएगा. जांच कर इसकी सूची फिर से प्रकाशित करनी चाहिए. पाठक जी के घर में वही लोग रहते हैं फिर इसमें मुस्लिम नामों को कैसे जोड़ा गया?

BIHAR SIR VOTER LIST
शीतल गुप्ता (ETV Bharat)

''यह ड्राफ्ट लिस्ट बिल्कुल गलत है. इसमें मकान संख्या 1 जिसमें पाठक जी का परिवार रहता है, उसी मकान संख्या में कई अलग अलग परिवार के लोगों की सूची बना दिया गया है. इससे हमलोग परेशान हो गए हैं.''- शीतल गुप्ता, योगिया मठ के पूर्व पार्षद

जिला प्रशासन का तर्क : मामला सामने आने के बाद मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर सफाई देते हुए कहा कि मतदाता सूची में दर्ज मकान नंबर वास्तविक पते को नहीं दर्शाते, बल्कि ये अस्थायी एवं प्रतीकात्मक (Notional) होते हैं. यह प्रणाली वर्षों से प्रचलित है और 2025 के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान भी इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया. प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि 7 जनवरी 2025 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में भी मकान नंबर 27 पर बड़ी संख्या में मतदाता दर्ज थे और उस समय किसी ने आपत्ति नहीं की थी.

''देखिए इसमें टेक्निकल के साथ-साथ बीएलओ का भी मामला है. चुनाव जब आते हैं तो स्थानीय नेता किसी-किसी का नाम डाल देते हैं. ये काम बीएलओ का है. पर आज के समय में देखा जाए तो बीएलओ एक्टिव नहीं है.''- संजय रजक, एक्सपर्ट

ये भी पढ़ें :-

'मुजफ्फरपुर मेयर और उनके रिश्तेदार के दो-दो ईपिक नंबर' तेजस्वी यादव का दावा

For All Latest Updates

TAGGED:

269 VOTERS AT ONE ADDRESSBIHAR SIR MUZAFFARPURमुजफ्फरपुर वोटर लिस्टBIHAR ELECTION 2025BIHAR SIR VOTER LIST

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

20 साल.. 2025 पर नजर, नीतीश कुमार ने सेट कर दिया जीत का फॉर्मूला

अनंत सिंह के टिकट पर JDU में टकराव, क्या निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव? खास वजह से फंस गया है पेंच

भारत में आवारा कुत्तों की देखभाल की जिम्मेदारी किसकी, किस राज्य में कितनी संख्या है, जानें

क्या है 'ऑपरेशन फाल्कन'? असम CM के पोस्ट के बाद इस पर हो रही चर्चा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.