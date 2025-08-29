ETV Bharat / state

राजस्थान VDO भर्ती: 2645 अभ्यर्थियों ने आवेदन वापस लिए, 10 स्कूलों को मिली राहत - RAJASTHAN VDO EXAM

कर्मचारी चयन बोर्ड की VDO भर्ती में 2645 अभ्यर्थियों ने आवेदन वापस लिया. इससे 10 स्कूल परीक्षा केंद्र सूची से बाहर हो जाएंगे.

Rajasthan VDO Exam
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 29, 2025 at 10:36 AM IST

2 Min Read

जयपुर: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ग्राम विकास अधिकारी (VDO) भर्ती परीक्षा से पहले ही 2645 अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन वापस ले लिए. बोर्ड की सख्ती के चलते अभ्यर्थियों ने परीक्षा में अनुपस्थित रहने से बेहतर आवेदन वापस लेना उचित समझा. इससे न सिर्फ भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि करीब 10 स्कूल परीक्षा केंद्र बनाए जाने से बच गए हैं. इसका सीधा फायदा वहां पढ़ने वाले बच्चों और शिक्षकों को मिलेगा, क्योंकि अब उनकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी.

परीक्षा प्रबंधन आसान होगा: कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि बड़ी संख्या में गैर-गंभीर अभ्यर्थियों के हटने से खर्च और व्यवस्थाओं पर नियंत्रण होगा. परीक्षा प्रबंधन भी आसान रहेगा. उन्होंने कहा कि जब हजारों अभ्यर्थी आवेदन भरकर परीक्षा में शामिल ही नहीं होते, तो सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ता है और शिक्षा व्यवस्था पर भी असर पड़ता है. समय रहते आवेदन वापसी से सभी पक्षों को राहत मिली है.

इसे भी पढे़ं- ग्राम विकास अधिकारी के 850 पदों पर भर्ती विज्ञप्ति जारी, 19 जून से कर सकेंगे आवेदन

नए नियम से बढ़ी सख्ती: बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई अभ्यर्थी एक ही वित्तीय वर्ष में लगातार 2 भर्ती परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है, तो उसका वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) और ऑनलाइन आवेदन सुविधा ब्लॉक कर दी जाएगी. इसे अनलॉक करने के लिए 750 रुपए का पेनल्टी शुल्क देना होगा. दोबारा अनुपस्थित रहने पर पेनल्टी 1500 रुपए तक बढ़ जाएगी. ऐसे में कोई भी अभ्यर्थी अपनी एसएसओ आईडी और वन टाइम रजिस्ट्रेशन को ब्लॉक नहीं कराना चाहेगा.

850 पदों पर भर्ती: बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि पंचायती राज विभाग की मांग पर 850 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है. इनमें नॉन-टीएसपी क्षेत्र के 683 और टीएसपी क्षेत्र के 167 पद शामिल हैं. इस भर्ती परीक्षा में केवल वे ही अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन लेवल की समान पात्रता परीक्षा पास की है. आवेदन वापसी की प्रक्रिया 5 अगस्त से 7 अगस्त 2025 तक चली. यह भर्ती परीक्षा रविवार, 2 नवंबर 2025 को आयोजित होगी.

जयपुर: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ग्राम विकास अधिकारी (VDO) भर्ती परीक्षा से पहले ही 2645 अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन वापस ले लिए. बोर्ड की सख्ती के चलते अभ्यर्थियों ने परीक्षा में अनुपस्थित रहने से बेहतर आवेदन वापस लेना उचित समझा. इससे न सिर्फ भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि करीब 10 स्कूल परीक्षा केंद्र बनाए जाने से बच गए हैं. इसका सीधा फायदा वहां पढ़ने वाले बच्चों और शिक्षकों को मिलेगा, क्योंकि अब उनकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी.

परीक्षा प्रबंधन आसान होगा: कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि बड़ी संख्या में गैर-गंभीर अभ्यर्थियों के हटने से खर्च और व्यवस्थाओं पर नियंत्रण होगा. परीक्षा प्रबंधन भी आसान रहेगा. उन्होंने कहा कि जब हजारों अभ्यर्थी आवेदन भरकर परीक्षा में शामिल ही नहीं होते, तो सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ता है और शिक्षा व्यवस्था पर भी असर पड़ता है. समय रहते आवेदन वापसी से सभी पक्षों को राहत मिली है.

इसे भी पढे़ं- ग्राम विकास अधिकारी के 850 पदों पर भर्ती विज्ञप्ति जारी, 19 जून से कर सकेंगे आवेदन

नए नियम से बढ़ी सख्ती: बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई अभ्यर्थी एक ही वित्तीय वर्ष में लगातार 2 भर्ती परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है, तो उसका वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) और ऑनलाइन आवेदन सुविधा ब्लॉक कर दी जाएगी. इसे अनलॉक करने के लिए 750 रुपए का पेनल्टी शुल्क देना होगा. दोबारा अनुपस्थित रहने पर पेनल्टी 1500 रुपए तक बढ़ जाएगी. ऐसे में कोई भी अभ्यर्थी अपनी एसएसओ आईडी और वन टाइम रजिस्ट्रेशन को ब्लॉक नहीं कराना चाहेगा.

850 पदों पर भर्ती: बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि पंचायती राज विभाग की मांग पर 850 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है. इनमें नॉन-टीएसपी क्षेत्र के 683 और टीएसपी क्षेत्र के 167 पद शामिल हैं. इस भर्ती परीक्षा में केवल वे ही अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन लेवल की समान पात्रता परीक्षा पास की है. आवेदन वापसी की प्रक्रिया 5 अगस्त से 7 अगस्त 2025 तक चली. यह भर्ती परीक्षा रविवार, 2 नवंबर 2025 को आयोजित होगी.

For All Latest Updates

TAGGED:

ग्राम विकास अधिकारी भर्तीRSMSSB VDO EXAMAPPLICATION WITHDRAWALRAJASTHAN VDO EXAM

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

IIT जोधपुर ने बनाया चैट जीपीटी जैसा लैंग्वेज AI मॉडल, 13 भाषा पढ़ने में होगी आसानी

MCC की सेंट्रल काउंसलिंग के दूसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट अब हो सकता है 9 सितंबर के बाद

भारत–जापान ने दो वर्षों में किए 170 MoU, 13 अरब डॉलर का वादा

चीन-अमेरिका कहानी लिख रहे, भारत लिखने दे रहा...जानिए पूरा सच!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.