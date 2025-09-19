महराजगंज में 3 बसों में टक्कर, 26 यात्री घायल; चार की हालत गंभीर
भिटौली थाना क्षेत्र के अगया चौराहे पर सड़क हादसा, घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती.
महराजगंज: जिले के भिटौली थाना क्षेत्र के अगया चौराहे पर शुक्रवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया. ओवरटेकिंग के चक्कर में तीन बसों में जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसे में 26 यात्री घायल हो गए. इनमें से चार यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है. सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दो बसें महराजगंज से गोरखपुर की ओर जा रही थी. इसी दौरान ओवरटेकिंग के चक्कर में एक बस ने नियंत्रण खो दिया और विपरीत दिशा से आ रही तीसरी बस से भिड़ गई. पीछे चल रही दूसरी बस भी टकरा गई. तीनों बसों में टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर चीख-पुकार मच गई. घटना के बाद स्थानीय लोग और पुलिस राहत-बचाव कार्य में जुट गई. घायलों को तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल में पहुंचाया गया.
सूचना मिलते ही जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने मौके का निरीक्षण किया. जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की. उन्होंने सीएमओ और सीएमएस को निर्देश दिए कि घायलों के इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए.
डीएम संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि दुर्घटना में घायल सभी 26 मरीजों का इलाज चल रहा है. इनमें से चार की हालत गंभीर है. हादसे के बाद कुछ देर तक ट्रैफिक प्रभावित रहा. पुलिस ने वाहनों को डायवर्ट कर निकाला है. दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है.
ये हुए घायल: घायलों की पहचान अनिल कुमार सिंह, जनार्दन पटेल, कोइली, रजला, धनपाल, द्रौपदी, नंदिनी, बैजनाथ, प्रति, सलाहुद्दीन अंसारी, अरमान अली, मानती देवी, अमरनाथ, उत्तरी चंद, उमंग, नन्हें लाल, सुमन, किशोरी लाल, रामदरश, अंगद, हरेंद्र, पूजा, आरती, इस्माइल, जगदौर विनोद, अंजू, विमला, सुरेंद्र चौहान, गोरख, आशीष, वीरेंद्र चौहान, रामधनी और रक्षा प्रसाद के रूप में हुई है.
