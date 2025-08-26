ETV Bharat / state

नीतीश कैबिनेट में 26 एजेंडों पर मुहर, लिए गए कई बड़े फैसले - NITISH CABINET

नीतीश कैबिनेट की बैठक में 26 एजेंडों पर मुहर लगी है. सीएम ने पांच सालों में 1 करोड़ नौकरी-रोजगार के लिए बड़ा फैसला किया है.

Published : August 26, 2025 at 11:29 AM IST

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चल रही बिहार कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है. नीतीश कैबिनेट ने 26 एजेंडों पर अपनी मुहर लगायी है. सीएम ने 15 अगस्त को 1 करोड़ युवाओं को नौकरी-रोजगार देने के वादे पर फोकस करते हुए अहम एजेंडों पर मुहर लगाई है.

नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म: कैबिनेट में बिहार में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने बियाडा एमनेस्टी पॉलिसी 2025 के बाद अब नया बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 (BIPPP-2025) लागू किया है. इसके तहत 40 करोड़ रुपए तक की ब्याज सब्सिडी (Interest Subvention) दी जाएगी. नई इकाइयों को स्वीकृत परियोजना लागत का 300 प्रतिशत तक शुद्ध SGST की प्रतिपूर्ति 14 वर्षों के लिए की जाएगी. 30 प्रतिशत तक पूंजीगत सब्सिडी (Capital Subsidy) प्रदान की जाएगी.

साथ ही निर्यात प्रोत्साहन की सीमा 14 वर्ष की अवधि के लिए 40 लाख रुपए प्रतिवर्ष होगी. इसके अतिरिक्त कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग, स्टाम्प ड्यूटी एवं भूमि रूपांतरण शुल्क की प्रतिपूर्ति, निजी औद्योगिक पार्कों को सहयोग, पेटेंट पंजीकरण एवं गुणवत्ता प्रमाणन के लिए सहायता दी जाएगी.

निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार का बड़ा फैसला: नए औद्योगिक पैकेज 2025 के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क भूमि आवंटित की जाएगी. 100 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली एवं 1000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 10 एकड़ तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी.

31 मार्च 2026 से पहले आवेदन करना अनिवार्य: 1000 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 25 एकड़ तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी. फॉर्च्यून 500 कंपनियों को 10 एकड़ तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी. इस औद्योगिक पैकेज 2025 के अंतर्गत लाभ लेने के लिए निवेशकों को 31 मार्च 2026 से पूर्व आवेदन करना अनिवार्य होगा.

बिहार में उद्योगों को बढ़ावा: इस नए औद्योगिक पैकेज 2025 से 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने में सहायता मिलेगी. इस पहल का उद्देश्य है कि बिहार में उद्योगों को और ज्यादा बढ़ावा मिले, बिहार के युवा दक्ष एवं आत्मनिर्भर हों. उन्हें राज्य के अंदर ही अधिक से अधिक रोजगार मिल सके और उनका भविष्य सुरक्षित हो सके. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को गांधी मैदान में इसकी घोषणा की थी.

