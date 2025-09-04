ETV Bharat / state

25 साल पुराने हत्याकांड के 5 अभियुक्त बरी, पटना हाईकोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में सुनाया फैसला

पटना हाईकोर्ट ने 2005 रोहतास हत्याकांड में पांच उम्रकैद कैदियों को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का फैसला सुनाया

पटना हाईकोर्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 4, 2025

पटना : बिहार की पटना हाईकोर्ट ने रोहतास जिले के काराकाट थाना क्षेत्र के बुढ़वल गांव के चर्चित हत्याकांड में उम्रकैद की सजा पाए पांच अभियुक्तों को बरी कर दिया. कोर्ट ने यह फैसला साक्ष्य के अभाव में सुनाया.

खंडपीठ ने सुनाया आदेश : जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद और जस्टिस सौरेन्द्र पाण्डेय की खंडपीठ ने आजीवन कारावास की सजा के विरुद्ध दायर अपील पर सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद पांचों अभियुक्तों को बरी करने का आदेश दिया.

वरिष्ठ वकीलों ने दी दलीलें : उम्रकैद की सजा पाए अभियुक्त दामोदर सिंह की ओर से अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा, नागेंद्र दुबे, अजय सिंह, मधुवन सिंह और मुन्ना सिंह की ओर से उमेश नारायण दुबे तथा रितेश सिंह की ओर से प्रतीक मिश्रा ने पक्ष रखा.

2005 के हत्याकांड से जुड़ा मामला : यह मामला काराकाट थाना कांड संख्या 94/2005 से संबंधित है. मृतक बृज बिहारी सिंह के भतीजा रजनीश कुमार सिंह ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. एफआईआर के अनुसार 31 अगस्त 2005 को अभियुक्तों ने लाठी, डंडा और फरसा से हमला कर बृज बिहारी सिंह की हत्या कर दी थी. घटना उस वक्त हुई जब वह गांव से बाहर शौच करने गए थे.

पुलिस ने की थी छह अभियुक्तों की गिरफ्तारी : पुलिस ने जांच के बाद छह अभियुक्तों के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेजा. निचली अदालत ने पप्पू सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था जबकि बाकी पांच अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

राजनीतिक विद्वेष का आरोप : अभियुक्तों की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उन्हें राजनीतिक विद्वेष और साजिश के तहत इस मामले में फंसाया गया है. उनके मुताबिक न तो घटनास्थल का स्पष्ट उल्लेख किया गया और न ही हत्या के हथियार का प्रमाण प्रस्तुत किया गया.

निचली अदालत को दिए गए निर्देश : कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद पांचों अभियुक्तों को तुरंत प्रभाव से रिहा करने का आदेश निचली अदालत को दिया. घटना के 25 साल बाद अभियुक्तों को राहत मिली है.

