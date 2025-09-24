ETV Bharat / state

श्रीगंगानगर का अनोखा धाम: ढाई सौ साल पुराना भारत का इकलौता कच्चा मावड़िया माता मंदिर

श्रीगंगानगर के बींझबायला गांव में 250 साल पुराना कच्चा मंदिर है. यहां उजली व सावली माता की पूजा होती है.

MUD TEMPLE IN SRIGANGANAGAR
मंदिर में जलता दीया (ETV Bharat Shriganganagar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 24, 2025 at 7:37 PM IST

श्रीगंगानगर: आधुनिक दौर में जहां संगमरमर और पत्थरों से भव्य मंदिर बने हुए हैं, वहीं जिले के बींझबायला गांव में मिट्टी से बना मावड़िया माता का कच्चा मंदिर आज भी अपनी ढाई सौ साल पुरानी पहचान के साथ आस्था का केंद्र बना हुआ है. यहां उजली माता और सावली माता विराजमान हैं, जिनकी अनूठी परंपराएं और लोक मान्यताएं इस धाम को देशभर में अलग पहचान दिलाती हैं.

मंदिर कमेटी उपाध्यक्ष अंकित सारस्वत बताते हैं कि यह मंदिर लगभग ढाई सौ साल पुराना है और तब से लगातार यहां आस्था का प्रवाह बना हुआ है. यह भारत का एकमात्र कच्चा मंदिर है, जिसे मावड़िया माता का धाम कहा जाता है. इसकी लिपाई आज भी गोबर से की जाती है, जिससे मंदिर का पारंपरिक स्वरूप और पवित्रता कायम है. इस धाम को सात बहनों का मंदिर माना जाता है.

श्रीगंगानगर का कच्चा मावड़िया माता मंदिर (ETV Bharat Shriganganagar)

मान्यता है कि यहां सातों बहनों का वास है, जिनमें उजली माता और सांवली माता प्रत्यक्ष रूप से विराजमान हैं. दोनों की विधिवत पूजा की जाती है. श्रद्धालु दूर-दूर से इनके दर्शन के लिए आते हैं. मंदिर में तेल, सिंदूर और शक्कर का प्रसाद चढ़ाने की परंपरा है. खास बात यह है कि मनोकामना पूरी होने पर भक्त माता को चांदी की आंख, जीभ और पांव अर्पित करते हैं, जबकि सावली माता को तांबे का चढ़ावा चढ़ाया जाता है.

होते हैं विशेष आयोजन: सारस्वत ने बताया कि यहां हर महीने की तेरस, चौदस और पूर्णिमा को यहां विशेष आयोजन होते हैं. इन अवसरों पर मंदिर परिसर में भजन-कीर्तन, जागरण और भंडारे का आयोजन होता है. चैत्र मास और नवरात्रों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है. श्रद्धालु साहब राम गोदारा का कहना है कि यह भारत का इकलौता कच्चा मंदिर है. यहां उजली माता और सावली माता विराजमान हैं. उजली माता को चावल और सावली माता को लापसी का भोग लगाया जाता है. शरीर का कोई भी कष्ट दूर होने पर भक्त माता को चांदी या तांबे की वस्तुएं चढ़ाते हैं. उन्होंने बताया कि सात बहनों का एक और प्रमुख धाम जैसलमेर के तनोट में स्थित अवाड़ माता का मंदिर है, जिसे सबसे बड़ी बहन माना जाता है. बींझबायला का यह कच्चा मावड़िया माता मंदिर केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि सामाजिक एकता और लोक परंपराओं का जीवंत धाम है. यहां आने वाले हर श्रद्धालु का विश्वास है कि माता के दरबार में सच्चे मन से मांगी गई मुराद कभी अधूरी नहीं रहती.

