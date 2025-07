ETV Bharat / state

अशोकनगर में 250 लोग शवयात्रा में निकले, चंद ही पहुंच सके श्मशान, कारण सुन रह जाएंगे हैरान.. - TROUBLE DUE TO MUD IN ASHOKNAGAR

कीचड़ में पूरी तरह से डूबा पड़ा है श्मशान जाने का रास्ता ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : July 4, 2025 at 11:10 AM IST | Updated : July 4, 2025 at 11:21 AM IST 2 Min Read

अशोकनगर: बहादुरपुर तहसील के गीलारोपा गांव में हैरान करने वाली तस्वीर देखने को मिली. गीलारोपा गांव के रामचरण की मौत के बाद जब उन्हें मुक्ति धाम ले जाया गया तो डेढ़ किलोमीटर तक कीचड़ भरा रास्ता था. जिसकी वजह से उनकी शव यात्रा में शामिल लगभग 250 लोगों में से चंद लोग ही मुक्तिधाम तक का सफर कर सके. बाकी लोगों को अत्यधिक कीचड़ भरे रास्ते के कारण वापस जाना पड़ा. वहीं इस दौरान अर्थी को कंधों पर लिए लोगों को मुक्तिधाम तक पहुंचने के के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी. कीचड़ के कारण मुक्तिधाम तक नही पहुंच सके लोग तहसील बहादुरपुर के गांव गीलारोपा में बुधवार शाम 55 साल के रामचरण कटारिया की बीमारी से मौत हो गई. शव को डेढ़ किलोमीटर दूर मुक्तिधाम ले जाया जा रहा था. रास्ता घुटनों तक कीचड़ से भरा था. शवयात्रा में शामिल करीब ढाई सौ लोग घर से चले थे. लेकिन रास्ते की हालत देख एक-एक कर सौ से ज्यादा लोग लौट गए. रास्ते की वजह से श्मशान तक अर्थी ले जाना मुश्किल (ETV Bharat)

शव को कंधे पर ले जाना बना मुसीबत मृतक के बेटे राजेश कटारिया ने बताया, "कीचड़ के कारण शव लेकर चलना मुश्किल हो गया था. परिजन और कुछ खास रिश्तेदार ही किसी तरह डेढ़ घंटे में मुक्तिधाम पहुंचे. जहां पिताजी का अंतिम संस्कार किया गया." एक फीट तक कीचड़ में धंस जा रहा पैर (ETV Bharat) कीचड़ का ये बताया पंचायत सचिव ने कारण- ग्राम पंचायत सचिव गौरव जैन ने कहा, "यह रास्ता खेतों के बीच से जाता है. पंचायत ने पहले ग्रेवल सड़क बनवाई थी. दो साल पहले जल जीवन मिशन के तहत मुक्तिधाम के पास पानी की टंकी का निर्माण शुरू हुआ. निर्माण करने वाली कंपनी ने पूरा रास्ता उखाड़ दिया. पंचायत ने कई बार कंपनी और पीएचई विभाग से रास्ता सुधारने की मांग की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. इसी कारण यह स्थिति बनी." श्मशान का कीचड़ भरा रास्ता (ETV Bharat) मुंगावली एसडीएम मनीष धनगर ने बताया "आप लोगों के माध्यम से ये मामला संज्ञान में आया है. हमने तुरंत ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत को सूचना दी है. उस जगह का काम भी शुरू कर दिया गया है. एक-दो दिन में काम पूरा कर दिया जाएगा. अन्य ग्राम पंचायतों से भी जानकारी मांगी जाएगी, जहां-जहां भी रास्ता खराब होगा. उसको जल्द दुरुस्त कराया जाएगा.

अशोकनगर: बहादुरपुर तहसील के गीलारोपा गांव में हैरान करने वाली तस्वीर देखने को मिली. गीलारोपा गांव के रामचरण की मौत के बाद जब उन्हें मुक्ति धाम ले जाया गया तो डेढ़ किलोमीटर तक कीचड़ भरा रास्ता था. जिसकी वजह से उनकी शव यात्रा में शामिल लगभग 250 लोगों में से चंद लोग ही मुक्तिधाम तक का सफर कर सके. बाकी लोगों को अत्यधिक कीचड़ भरे रास्ते के कारण वापस जाना पड़ा. वहीं इस दौरान अर्थी को कंधों पर लिए लोगों को मुक्तिधाम तक पहुंचने के के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी. कीचड़ के कारण मुक्तिधाम तक नही पहुंच सके लोग तहसील बहादुरपुर के गांव गीलारोपा में बुधवार शाम 55 साल के रामचरण कटारिया की बीमारी से मौत हो गई. शव को डेढ़ किलोमीटर दूर मुक्तिधाम ले जाया जा रहा था. रास्ता घुटनों तक कीचड़ से भरा था. शवयात्रा में शामिल करीब ढाई सौ लोग घर से चले थे. लेकिन रास्ते की हालत देख एक-एक कर सौ से ज्यादा लोग लौट गए. रास्ते की वजह से श्मशान तक अर्थी ले जाना मुश्किल (ETV Bharat) शव को कंधे पर ले जाना बना मुसीबत मृतक के बेटे राजेश कटारिया ने बताया, "कीचड़ के कारण शव लेकर चलना मुश्किल हो गया था. परिजन और कुछ खास रिश्तेदार ही किसी तरह डेढ़ घंटे में मुक्तिधाम पहुंचे. जहां पिताजी का अंतिम संस्कार किया गया." एक फीट तक कीचड़ में धंस जा रहा पैर (ETV Bharat) कीचड़ का ये बताया पंचायत सचिव ने कारण- ग्राम पंचायत सचिव गौरव जैन ने कहा, "यह रास्ता खेतों के बीच से जाता है. पंचायत ने पहले ग्रेवल सड़क बनवाई थी. दो साल पहले जल जीवन मिशन के तहत मुक्तिधाम के पास पानी की टंकी का निर्माण शुरू हुआ. निर्माण करने वाली कंपनी ने पूरा रास्ता उखाड़ दिया. पंचायत ने कई बार कंपनी और पीएचई विभाग से रास्ता सुधारने की मांग की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. इसी कारण यह स्थिति बनी." श्मशान का कीचड़ भरा रास्ता (ETV Bharat) मुंगावली एसडीएम मनीष धनगर ने बताया "आप लोगों के माध्यम से ये मामला संज्ञान में आया है. हमने तुरंत ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत को सूचना दी है. उस जगह का काम भी शुरू कर दिया गया है. एक-दो दिन में काम पूरा कर दिया जाएगा. अन्य ग्राम पंचायतों से भी जानकारी मांगी जाएगी, जहां-जहां भी रास्ता खराब होगा. उसको जल्द दुरुस्त कराया जाएगा.

Last Updated : July 4, 2025 at 11:21 AM IST