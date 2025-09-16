25 साल का युवा छत्तीसगढ़, नई ऊर्जा के साथ विकास की गढ़ी नई परिभाषा
3,999 करोड़ के बजट से शुरू हुआ राज्य 1,65,000 करोड़ के बजट और 6,39,918 करोड़ के सकल घरेलू उत्पाद के साथ नई ऊंचाइयों पर है.
Published : September 16, 2025 at 4:57 PM IST
रायपुर: 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ. उस समय यह नया राज्य विकास की राह पर अपने पहले कदम उठा रहा था। आज, 25 साल बाद, छत्तीसगढ़ ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, विद्युत और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास किया है। 3,999 करोड़ के बजट से शुरू हुआ यह राज्य अब 1,65,000 करोड़ के बजट और 6,39,918 करोड़ के सकल घरेलू उत्पाद के साथ नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है. यह विकास केवल आंकड़ों में ही नहीं बल्कि हर घर और गांव की जीवनशैली में दिखाई दे रहा है.
आर्थिक विकास और बजट का विस्तार: छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था ने 25 सालों में अभूतपूर्व वृद्धि दिखाई है. राज्य का बजट साल 2001-02 में 3,999 करोड़ था, जो अब 2025-26 में 1,65,000 करोड़ हो गया है. इसी तरह, राज्य का सकल घरेलू उत्पाद साल 2001-02 में 25,845 करोड़ था, जो अब 2025-26 में 6,39,918 करोड़ अनुमानित है. यह वृद्धि प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक विकास को मजबूत आधार देती है और निवेश तथा रोजगार के अवसर बढ़ाती है.
शिक्षा के क्षेत्र में विकास ने पकड़ी गति: शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। साक्षरता दर साल 2000-01 में 67.7% थी, जो अब साल 2025-26 में 75.8% तक पहुंच गई है. शासकीय विद्यालयों की संख्या भी 37,967 से बढ़कर 48,548 हो गई है. वहीं, शासकीय महाविद्यालयों की संख्या साल 2001-02 में 116 थी, जो अब बढ़कर 335 हो गई है. विश्वविद्यालयों की संख्या भी 4 से बढ़कर 26 हो गई है. यह विकास युवा शक्ति को सशक्त बनाने और रोजगार के नए अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.
स्वास्थ्य सेवाओं का हुआ सुदृढ़ीकरण: स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ ने उल्लेखनीय प्रगति की है. राज्य में साल 2001-02 में केवल 6 जिला अस्पताल थे, जो अब 2025-26 में बढ़कर 30 हो गए हैं. इससे प्रदेश के नागरिकों को बेहतर और सुगम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की पहुंच भी बढ़ी है.
आधारभूत ढांचा और सड़क नेटवर्क: सड़क और यातायात के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ ने शानदार प्रगति की है. राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई साल 2001-02 में 1,827 किलोमीटर थी, जो अब 2022-23 में 3,620 किलोमीटर हो गई है. स्टेट हाइवे की लंबाई 2,074 किलोमीटर से बढ़कर 4,310 किलोमीटर हो गई है. ग्रामीण सड़क नेटवर्क में भी जबरदस्त वृद्धि हुई है. साल 2001-02 में 28,393 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थीं, जो अब 2022-23 में 1,60,116 किलोमीटर तक पहुंच गई है. इन सड़कों से प्रदेश का ग्रामीण और शहरी संपर्क मजबूत हुआ है और व्यापार तथा आवागमन में सुविधा आई है.
ऊर्जा और विद्युतीकरण: विद्युतीकरण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने 25 साल में अद्भुत सफलता हासिल की है. साल 2001-02 में केवल 18% घरों में बिजली थी, जबकि अब साल 2025-26 में यह लगभग 100% तक पहुंच गई है। इस उपलब्धि ने हर घर और गांव को रोशनी, शिक्षा और रोजगार के अवसरों से जोड़ दिया है. 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और आर्थिक विकास के सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है. बजट और सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, सड़क और विद्युतीकरण की उपलब्धियां, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार ने छत्तीसगढ़ को देश के विकसित और आत्मनिर्भर राज्यों की सूची में शामिल किया है. यह युवा छत्तीसगढ़ आगे भी विकास की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है.
नोट: आंकड़े शासकीय वेबसाइट और शासकीय विज्ञापनों से लिए गए हैं.