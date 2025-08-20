ETV Bharat / state

यूपी में बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई; श्रावस्ती में PWD की जमीन पर बनीं 25 दुकान-मकान ध्वस्त, रोते-बिलखते रहे लोग - SHRAVASTI NEWS

तहसील भिनगा में क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान कब्जाधारक रोते-बिलखते रहे, कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई

Etv Bharat
श्रावस्ती में अवैध दुकान-मकान ध्वस्त. (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 20, 2025 at 1:46 PM IST

3 Min Read

श्रावस्ती: जिले में एक बार फिर बाबा का बुलडोजर गरजा है. पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अवैध तरीके से बनी 25 मकानों और दुकानों पर सोमवार की सुबह से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है. भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में कार्रवाई के दौरान कब्जाधारक रोते-बिलखते रहे. विभाग द्वारा अवैध कब्जेधारकों को पहले ही नोटिस देकर खाली करने के आदेश दे दिए गए थे.

जानकारी के मुताबिक, भिनगा नगर के ईदगाह से तहसील तिराहे के बीच अवैध रूप से बनीं 25 दुकानों पर कार्रवाई के लिए सुबह ही जिला प्रशासन पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचा. हालांकि इस दौरान कुछ लोगों ने विरोध करने की कोशिश की. हालांकि पुलिस फोर्स के आगे किसी की नहीं चली.

श्रावस्ती में बुलडोजर कार्रवाई. (ETV Bharat)

पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सभी अतिक्रमणकरियों को पहले ही नोटिस के माध्यम से कार्रवाई की जानकारी दे दी गई थी. इसके बाद मंगलवार देर रात अनाउंस करवा कर भी लोगों को मकान व दुकान खाली करने की बात कही गई थी. देर रात से ही बड़ी संख्या में दुकानदारों व मकान में रहने वाले लोगों द्वारा खाली कर दिया गया था. इसके बाद बुधवार की सुबह से ही सात जेसीबी व एक पोकलेन मशीन की मदद से अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा रहा है. वहीं, मलबे को हटाने के लिए करीब दो दर्जन से अधिक ट्रैक्टर ट्राली और डंपर भी लगाए गए हैं.

वहीं, जब दुकान और मकान को तोड़ा जा रहा था तो इन दुकानों और मकानों में सालों से रहने वाले लोगों के आंखों में आंसू छलक पड़े. कार्रवाई को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस व पीएससी के जवान तैनात किया गया है. पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बताया गया कि कार्रवाई से पहले मकान और दुकानों में रहने वाले लोगों को नोटिस जारी कर साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका दिया गया था. लेकिन इन लोगों द्वारा कोई भी साक्ष्य नहीं दिखा पाए. इसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है.


डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि शासकीय जमीन पर बने अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई है. तहसील और लोकनिर्माण विभाग के बीच की जमीन का मामला है. उन्होंने बताया कि कब्जेधारकों को पहले नोटिस दिया गया था. सभी लोगों ने उच्च न्यायालय ने भी वाद दायर किया था. मामले में न्यायालय द्वारा 15 दिनों में निस्तारण कराए जाने की बात कही थी.

सभी लोगों से दस्तावेज व अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था लेकिन कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा पाए. सभी पहलुओं पर जांच करते हुए जांच कमेटी ने पाया कि सभी निर्माण शासकीय भूमि पर है. इन सभी लोगों को निर्माण को स्वयं हटाने के लिए भी कहा गया था. यह कार्रवाई 85 मीटर के दायरे में की गई है. डीएम ने बताया कि अगर किसी भी प्रभावित व्यक्ति के पास मकान नहीं है तो आश्रय योजना एवं काशीराम योजना के तहत उनके पास मकान रिक्त है. पात्र व्यक्ति आवेदन कर सकता है.
इसे भी पढ़ें- फर्रुखाबाद में मजार पर चला बुलडोजर; पांचालघाट की सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण प्रशासन ने ढहाया

श्रावस्ती: जिले में एक बार फिर बाबा का बुलडोजर गरजा है. पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अवैध तरीके से बनी 25 मकानों और दुकानों पर सोमवार की सुबह से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है. भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में कार्रवाई के दौरान कब्जाधारक रोते-बिलखते रहे. विभाग द्वारा अवैध कब्जेधारकों को पहले ही नोटिस देकर खाली करने के आदेश दे दिए गए थे.

जानकारी के मुताबिक, भिनगा नगर के ईदगाह से तहसील तिराहे के बीच अवैध रूप से बनीं 25 दुकानों पर कार्रवाई के लिए सुबह ही जिला प्रशासन पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचा. हालांकि इस दौरान कुछ लोगों ने विरोध करने की कोशिश की. हालांकि पुलिस फोर्स के आगे किसी की नहीं चली.

श्रावस्ती में बुलडोजर कार्रवाई. (ETV Bharat)

पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सभी अतिक्रमणकरियों को पहले ही नोटिस के माध्यम से कार्रवाई की जानकारी दे दी गई थी. इसके बाद मंगलवार देर रात अनाउंस करवा कर भी लोगों को मकान व दुकान खाली करने की बात कही गई थी. देर रात से ही बड़ी संख्या में दुकानदारों व मकान में रहने वाले लोगों द्वारा खाली कर दिया गया था. इसके बाद बुधवार की सुबह से ही सात जेसीबी व एक पोकलेन मशीन की मदद से अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा रहा है. वहीं, मलबे को हटाने के लिए करीब दो दर्जन से अधिक ट्रैक्टर ट्राली और डंपर भी लगाए गए हैं.

वहीं, जब दुकान और मकान को तोड़ा जा रहा था तो इन दुकानों और मकानों में सालों से रहने वाले लोगों के आंखों में आंसू छलक पड़े. कार्रवाई को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस व पीएससी के जवान तैनात किया गया है. पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बताया गया कि कार्रवाई से पहले मकान और दुकानों में रहने वाले लोगों को नोटिस जारी कर साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका दिया गया था. लेकिन इन लोगों द्वारा कोई भी साक्ष्य नहीं दिखा पाए. इसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है.


डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि शासकीय जमीन पर बने अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई है. तहसील और लोकनिर्माण विभाग के बीच की जमीन का मामला है. उन्होंने बताया कि कब्जेधारकों को पहले नोटिस दिया गया था. सभी लोगों ने उच्च न्यायालय ने भी वाद दायर किया था. मामले में न्यायालय द्वारा 15 दिनों में निस्तारण कराए जाने की बात कही थी.

सभी लोगों से दस्तावेज व अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था लेकिन कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा पाए. सभी पहलुओं पर जांच करते हुए जांच कमेटी ने पाया कि सभी निर्माण शासकीय भूमि पर है. इन सभी लोगों को निर्माण को स्वयं हटाने के लिए भी कहा गया था. यह कार्रवाई 85 मीटर के दायरे में की गई है. डीएम ने बताया कि अगर किसी भी प्रभावित व्यक्ति के पास मकान नहीं है तो आश्रय योजना एवं काशीराम योजना के तहत उनके पास मकान रिक्त है. पात्र व्यक्ति आवेदन कर सकता है.
इसे भी पढ़ें- फर्रुखाबाद में मजार पर चला बुलडोजर; पांचालघाट की सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण प्रशासन ने ढहाया

For All Latest Updates

TAGGED:

BULLDOZER ACTION IN SHRAVASTISHOPS DEMOLISHED IN SHRAVASTIHOUSES DEMOLISHED BHINGABHINGA TEHSILSHRAVASTI NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती: इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं, जानिए पूरी चयन प्रक्रिया, कब और कैसे करें आवेदन-तैयारी

यूपी में दरोगा भर्ती; महिलाओं को आरक्षण का अगर चाहिए लाभ तो ये प्रमाण पत्र अनिवार्य, जानिए क्या है नियम

यूपी में बाढ़-बारिश; मथुरा में यमुना खतरे के निशान से ऊपर, सीएम योगी ने अफसरों को राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश

SDM ज्योति मौर्य का पति आलोक 2 गरीब बच्चियों को बनाएगा IAS अफसर, उठाया पढ़ाई का जिम्मा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.