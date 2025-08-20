श्रावस्ती: जिले में एक बार फिर बाबा का बुलडोजर गरजा है. पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अवैध तरीके से बनी 25 मकानों और दुकानों पर सोमवार की सुबह से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है. भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में कार्रवाई के दौरान कब्जाधारक रोते-बिलखते रहे. विभाग द्वारा अवैध कब्जेधारकों को पहले ही नोटिस देकर खाली करने के आदेश दे दिए गए थे.

जानकारी के मुताबिक, भिनगा नगर के ईदगाह से तहसील तिराहे के बीच अवैध रूप से बनीं 25 दुकानों पर कार्रवाई के लिए सुबह ही जिला प्रशासन पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचा. हालांकि इस दौरान कुछ लोगों ने विरोध करने की कोशिश की. हालांकि पुलिस फोर्स के आगे किसी की नहीं चली.

श्रावस्ती में बुलडोजर कार्रवाई. (ETV Bharat)

पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सभी अतिक्रमणकरियों को पहले ही नोटिस के माध्यम से कार्रवाई की जानकारी दे दी गई थी. इसके बाद मंगलवार देर रात अनाउंस करवा कर भी लोगों को मकान व दुकान खाली करने की बात कही गई थी. देर रात से ही बड़ी संख्या में दुकानदारों व मकान में रहने वाले लोगों द्वारा खाली कर दिया गया था. इसके बाद बुधवार की सुबह से ही सात जेसीबी व एक पोकलेन मशीन की मदद से अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा रहा है. वहीं, मलबे को हटाने के लिए करीब दो दर्जन से अधिक ट्रैक्टर ट्राली और डंपर भी लगाए गए हैं.

वहीं, जब दुकान और मकान को तोड़ा जा रहा था तो इन दुकानों और मकानों में सालों से रहने वाले लोगों के आंखों में आंसू छलक पड़े. कार्रवाई को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस व पीएससी के जवान तैनात किया गया है. पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बताया गया कि कार्रवाई से पहले मकान और दुकानों में रहने वाले लोगों को नोटिस जारी कर साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका दिया गया था. लेकिन इन लोगों द्वारा कोई भी साक्ष्य नहीं दिखा पाए. इसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है.



डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि शासकीय जमीन पर बने अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई है. तहसील और लोकनिर्माण विभाग के बीच की जमीन का मामला है. उन्होंने बताया कि कब्जेधारकों को पहले नोटिस दिया गया था. सभी लोगों ने उच्च न्यायालय ने भी वाद दायर किया था. मामले में न्यायालय द्वारा 15 दिनों में निस्तारण कराए जाने की बात कही थी.

सभी लोगों से दस्तावेज व अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था लेकिन कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा पाए. सभी पहलुओं पर जांच करते हुए जांच कमेटी ने पाया कि सभी निर्माण शासकीय भूमि पर है. इन सभी लोगों को निर्माण को स्वयं हटाने के लिए भी कहा गया था. यह कार्रवाई 85 मीटर के दायरे में की गई है. डीएम ने बताया कि अगर किसी भी प्रभावित व्यक्ति के पास मकान नहीं है तो आश्रय योजना एवं काशीराम योजना के तहत उनके पास मकान रिक्त है. पात्र व्यक्ति आवेदन कर सकता है.

