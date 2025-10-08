ETV Bharat / state

25 अधिकारियों का तबादला, हर जिले को मिला एसडीएम रैंक का फूड ऑफिसर

बलौदा बाजार: उपभोक्ताओं की सेहत और खाद्य विभाग के नियमों का सही से पालन हो इसके लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं. बलौदा बाजार जिला लंबे वक्त से खाद्य अधिकारियों की कमी से जूझ रहा है. इस कमी को दूर करते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बड़ा फैसला लिया. विभाग ने प्रत्येक जिले में एसडीएम रैं के पूर्णकालिक जिला अधिकारियों की नियुक्ति की है. मंगलवार को इस संबंध में एक आदेश भी विभाग की ओर से जारी किया गया. जारी आदेश में 25 अधिकारियों का तबादला कर उन्हें जिलों में पदस्थ किया गया है.

मिलावटखोरों पर कसा जाएगा शिकंजा: इस फैसले से खाद्य एवं औषथि विभाग के काम काज में कसावट आएगी बल्कि मिलावटखोरों पर भी तेजी से शिकंजा कसा जा सकेगा. नई पदास्थापना के बाद अब प्रत्येक जिले में ऐसे अधिकारी मौजूद रहेंगे जो खाद्य परिसरों की समय पर निगरानी करेंगे. इसके साथ ही लाइसेंसिंग और मिलावटखोरों पर भी त्वरित कार्रवाई करेंगे. कड़े फैसले लेने का भी इनको अधिकार होगा.

ट्रांसफर की सूची (ETV BHARAT)

25 अफसरों का तबादला: खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 (Food Safety and Standards Act – FSS Act) लागू होने के बाद से ही यह जरुरत बार-बार महसूस की जा रही थी कि हर जिले में अधिकारी मौजूद रहें. लेकिन लंबे समय तक ये पद खाली रहे या फिर अतिरिक्त प्रभार के रूप में अन्य अधिकारियों पर जिम्मेदारी डाली जाती रही. नतीजा ये हुआ कि विभाग अपना काम तेजी से नहीं कर पाया. ऐसे में मिलावटखोरों की चांदी हो गई. सैंपल जांच में समय ज्यादा लगता और कार्रवाई में भी देरी होती. दोषी पाए जाने पर लाइसेंस और पंजीयन को लेकर आगे जो कार्रवाई होनी होती वो फाइलें लटक जाती. अफसरों की कमी के चलते निरीक्षण अभियानों में भी कमी हुई. अब जब हर जिले में SDM रैंक का अधिकारी बैठकर इस काम को देखेगा, तो विभाग की कार्यक्षमता स्वतः बढ़ जाएगी.