रायपुर: बस्तर में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बढ़ाया जाएगा. स्वास्थ्य सुविधाओं के बेहतर बनाने के लिए जल्द ही 240 बिस्तरों वाला सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का निर्माण किया जाएगा. 200 करोड़ की लागत से निर्मित इस अस्पताल का संचालन कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल्स तेलंगाना द्वारा किया जाएगा. इसको लेकर एमओयू भी साइन हो चुका है. शासन की ओर से इस बात की जानकारी खुद स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारी ने दी.

240 बिस्तरों वाला सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल: साय सरकार की ओर से आधिकारिक बयान में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ के चिकित्सा शिक्षा विभाग और कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल्स, तेलंगाना ने मंत्रालय महानदी भवन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की उपस्थिति में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए. अधिकारी ने बताया कि समझौते के अनुसार, सरकार की ओर से 200 करोड़ की लागत से निर्मित इस अस्पताल का संचालन कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल्स द्वारा किया जाएगा और स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर प्रदान की जाएगी.

यह अस्पताल विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा को प्रत्येक नागरिक, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों के लोगों के दरवाजे तक पहुंचाएगा. आठ साल पहले शुरू हुई यह परियोजना अब छत्तीसगढ़ के रजत जयंती समारोह के साथ एक ऐतिहासिक पड़ाव पर पहुँच गई है. यह अस्पताल बस्तर के लोगों के लिए बेहद लाभकारी होगा, जिन्हें लंबे समय से उन्नत चिकित्सा उपचार के लिए रायपुर और बिलासपुर जैसे शहरों का रुख करना पड़ता था: विष्णु देव साय, सीएम

जवानों के मिलेगा बेहतर ट्रीटमेंट: सीएम ने क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियानों में शामिल सुरक्षा बलों के लिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका का भी उल्लेख किया और कहा कि घायल जवानों, जिन्हें पहले हवाई मार्ग से रायपुर ले जाना पड़ता था, को अब सीधे जगदलपुर में अत्याधुनिक उपचार मिलेगा.

200 करोड़ की राशि में से 120 करोड़ केंद्र सरकार और 80 करोड़ राज्य सरकार द्वारा वहन किए गए हैं, जिसमें राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) का भी महत्वपूर्ण योगदान है, जो क्षेत्र के दंतेवाड़ा जिले में लौह अयस्क खदानों का संचालन करता है. 10 मंजिला, 240 बिस्तरों वाला यह अस्पताल 11 एकड़ में फैला होगा और आधुनिक मशीनरी और चिकित्सा उपकरणों से सुसज्जित होगा: अमित कटारिया, राज्य के स्वास्थ्य सचिव

एक्सपर्ट डॉक्टरों की होगी तैनाती: कटारिया ने बताया कि इसमें कार्डियोलॉजी (हृदय रोग), नेफ्रोलॉजी (गुर्दा रोग), न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी (मस्तिष्क और तंत्रिका रोग), यूरोलॉजी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सहित कई विशिष्ट विभाग होंगे. अस्पताल में ओपीडी, आईसीयू और आपातकालीन सेवाओं के लिए उन्नत सुविधाएँ उपलब्ध होंगी. विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम सरकारी दरों पर उपचार प्रदान करेगी, जिससे न केवल बस्तर संभाग, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ और उसके बाहर के मरीजों को भी उच्च-गुणवत्ता वाली देखभाल हो सकेगी. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, इस अस्पताल का उद्घाटन इस वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस, 1 नवंबर को होने की संभावना है.

