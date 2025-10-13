मेरठ में DM ने 24 अफसरों का रोका वेतन; लिखित में देना होगा जवाब, बोले- जिले की रैंकिंग में गिरावट बर्दाश्त नहीं
आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतों के समाधान को लेकर गंभीर नहीं कई अफसर, डीएम ने लिया एक्शन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 13, 2025 at 8:27 PM IST
मेरठ : डीएम वीके सिंह ने लापरवाही बरतने वाले 24 अधिकारियों का वेतन रोकने का फरमान जारी कर दिया है. आईजीआरएस पोर्टल पर समय से शिकायतों का समाधान न करने पर यह कार्रवाई की गई है.
सोमवार को डीएम ने विकास भवन सभागार में आईजीआरएस की समीक्षा के लिए अहम बैठक बुलाई. इसमें जिन-जिन विभाग के अफसरों की लापरवाही सामने आई उनके खिलाफ नोटिस जारी करने के अलावा अगले आदेश तक उनकी सैलरी पर भी रोक लगा दी गई.
आईजीआरएस पर आईं शिकायतों का समय से निस्तारण को लेकर सीएम योगी काफी गंभीर हैं. इसकी वजह से प्रशासन भी इसे लेकर गंभीरता बरत रहा है. बैठक में डीएम ने जिले की रैंकिंग में गिरावट आने पर नाराजगी जाहिर की. डीएम ने 100 प्रतिशत असंतुष्ट फीडबैक वाले विभागीय अधिकारियों का डाटा जुटाया तो इनकी संख्या 24 तक पहुंच गई.
इन अफसरों में संपत्ति प्रबंधक मेरठ आवास एवं विकास परिषद, सहायक विकास अधिकारी दौराला, उपायुक्त मेरठ वाणिज्य कर विभाग, खंड विकास अधिकारी मवाना कलां, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी (सीएचसी) रजपुरा, सामान्य प्रबंधक मेरठ उद्योग, सचिव मंडी समिति मंडी सचिव मेरठ, जिला क्षय रोग अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), अधिशासी अभियंता निर्माण खंड मेरठ आदि शामिल हैं.
इनके अलावा प्रबंधक व प्रधान प्रबंधक मेरठ दुग्ध विकास विभाग, जिला समाज कल्याण अधिकारी, अधिशासी अभियंता खंड-1 मेरठ विद्युत, अधिशासी अभियंता विद्युत परीक्षण खंड मेरठ, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, चकबंदी अधिकारी सरधना, चकबंदी अधिकारी मवाना, चकबंदी अधिकारी सदर मेरठ, खंड विकास अधिकारी खरखौदा, प्रभारी चिकित्साधिकारी (सीएचसी) मवाना, प्रभारी चिकित्साधिकारी (सीएचसी) सरूरपुर, खंड शिक्षा अधिकारी जानी, बाल विकास परियोजना अधिकारी खरखौदा, बाल विकास परियोजना अधिकारी माछरा ब्लॉक भी शामिल हैं.
डीएम ने मुख्य विकास अधिकारी को इन अफसरों को वेतन रोकने के निर्देश दिए. कहा कि इन अफसरों से लिखित में स्पष्टीकरण लिया जाए. संतोषजनक उत्तर न मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाए.
डीएम ने ईटीवी भारत को बताया कि शिकायतों का निस्तारण समय पर न होने से जिले की रैंक खराब होती है. विभागीय/नोडल अधिकारी को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाने के साथ ही आईजीआरएस को गंभीरता लेने के निर्देश दिए गए हैं. जनता की शिकायतों का निस्तारण तत्काल करना होगा. लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
यह भी पढ़ें : बस्ती: 58 मुफ्तखोर सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई, वेतन कटा