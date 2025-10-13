ETV Bharat / state

मेरठ में DM ने 24 अफसरों का रोका वेतन; लिखित में देना होगा जवाब, बोले- जिले की रैंकिंग में गिरावट बर्दाश्त नहीं

आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतों के समाधान को लेकर गंभीर नहीं कई अफसर, डीएम ने लिया एक्शन.

लापरवाही पर डीएम का एक्शन.
लापरवाही पर डीएम का एक्शन. (Photo Credit; Administration Media Cell)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 13, 2025 at 8:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मेरठ : डीएम वीके सिंह ने लापरवाही बरतने वाले 24 अधिकारियों का वेतन रोकने का फरमान जारी कर दिया है. आईजीआरएस पोर्टल पर समय से शिकायतों का समाधान न करने पर यह कार्रवाई की गई है.

सोमवार को डीएम ने विकास भवन सभागार में आईजीआरएस की समीक्षा के लिए अहम बैठक बुलाई. इसमें जिन-जिन विभाग के अफसरों की लापरवाही सामने आई उनके खिलाफ नोटिस जारी करने के अलावा अगले आदेश तक उनकी सैलरी पर भी रोक लगा दी गई.

आईजीआरएस पर आईं शिकायतों का समय से निस्तारण को लेकर सीएम योगी काफी गंभीर हैं. इसकी वजह से प्रशासन भी इसे लेकर गंभीरता बरत रहा है. बैठक में डीएम ने जिले की रैंकिंग में गिरावट आने पर नाराजगी जाहिर की. डीएम ने 100 प्रतिशत असंतुष्ट फीडबैक वाले विभागीय अधिकारियों का डाटा जुटाया तो इनकी संख्या 24 तक पहुंच गई.

मेरठ में डीएम ने की समीक्षा बैठक.
मेरठ में डीएम ने की समीक्षा बैठक. (Photo Credit; Administration Media Cell)

इन अफसरों में संपत्ति प्रबंधक मेरठ आवास एवं विकास परिषद, सहायक विकास अधिकारी दौराला, उपायुक्त मेरठ वाणिज्य कर विभाग, खंड विकास अधिकारी मवाना कलां, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी (सीएचसी) रजपुरा, सामान्य प्रबंधक मेरठ उद्योग, सचिव मंडी समिति मंडी सचिव मेरठ, जिला क्षय रोग अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), अधिशासी अभियंता निर्माण खंड मेरठ आदि शामिल हैं.

इनके अलावा प्रबंधक व प्रधान प्रबंधक मेरठ दुग्ध विकास विभाग, जिला समाज कल्याण अधिकारी, अधिशासी अभियंता खंड-1 मेरठ विद्युत, अधिशासी अभियंता विद्युत परीक्षण खंड मेरठ, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, चकबंदी अधिकारी सरधना, चकबंदी अधिकारी मवाना, चकबंदी अधिकारी सदर मेरठ, खंड विकास अधिकारी खरखौदा, प्रभारी चिकित्साधिकारी (सीएचसी) मवाना, प्रभारी चिकित्साधिकारी (सीएचसी) सरूरपुर, खंड शिक्षा अधिकारी जानी, बाल विकास परियोजना अधिकारी खरखौदा, बाल विकास परियोजना अधिकारी माछरा ब्लॉक भी शामिल हैं.

बैठक में कई अफसर रहे नदारद.
बैठक में कई अफसर रहे नदारद. (Photo Credit; Administration Media Cell)

डीएम ने मुख्य विकास अधिकारी को इन अफसरों को वेतन रोकने के निर्देश दिए. कहा कि इन अफसरों से लिखित में स्पष्टीकरण लिया जाए. संतोषजनक उत्तर न मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाए.

डीएम ने ईटीवी भारत को बताया कि शिकायतों का निस्तारण समय पर न होने से जिले की रैंक खराब होती है. विभागीय/नोडल अधिकारी को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाने के साथ ही आईजीआरएस को गंभीरता लेने के निर्देश दिए गए हैं. जनता की शिकायतों का निस्तारण तत्काल करना होगा. लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

यह भी पढ़ें : बस्ती: 58 मुफ्तखोर सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई, वेतन कटा

For All Latest Updates

TAGGED:

MEERUT DISTIRCT IGRS MEERUT DM VK SINGH TOOK ACTIONIGRS REVIEW MEETINGमेरठ डीएम एक्शनIGRS PORTAL MEERUT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

राम मंदिर के केसरिया ध्वज में होगा कोविदार वृक्ष, सूर्य और ऊँ का चिन्ह; 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण

यूपी के बिहार-गोरखपुर रूट की ये 6 ट्रेनें निरस्त, 8 का रास्ता बदलेगा रेलवे, जानिए

कर्ज-अकाल मृत्यु से मुक्ति चाहिए तो कालाष्टमी पर करें ये उपाय; भैरव को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का करें जाप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.