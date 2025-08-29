ETV Bharat / state

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि नैमिष नगर योजना में बीकेटी तहसील के 18 गांवों की 1084 हेक्टेयर भूमि ली जाएगी.

Published : August 29, 2025 at 9:04 AM IST

लखनऊ: विकास प्राधिकरण की नैमिष नगर योजना आईआईएम से 24 मीटर चौड़े मार्ग के जरिए कनेक्ट होगी. योजना के काम को गति देने के लिए सैरपुर व पलहरी गांव में दो नए साइट ऑफिस बनेंगे. लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने गुरूवार को स्थल निरीक्षण करके अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए.

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि नैमिष नगर योजना के लिए बीकेटी तहसील के 18 गांवों की 1084 हेक्टेयर भूमि ली जाएगी. इसमें ग्राम भौली, लक्ष्मीपुर, पूरब गांव, पुरवा, सैरपुर, फरूखाबाद, कोड़री भौली, कमलाबाद, कमलापुर, पलहरी, गोपरामऊ, बारूमऊ, धतिंगरा, सैदापुर, पश्चिम गांव, धोबैला, उमरभारी व दुग्गौर शामिल हैं. योजना के लिए भूमि जुटाने को लेकर एलडीए की टीम लगातार क्षेत्र के किसानों के बीच जा रही है.

इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं. अभी तक 65 से अधिक किसान सहमति पत्र जमा करा चुके हैं. गुरूवार को निरीक्षण के दौरान सैरपुर, पलहरी, उमरभारी, पुरवा आदि गांवों का मौका मुआयना किया गया. इस योजना के काम में तेजी लाने के लिए दो नए साइट ऑफिस बनाने के निर्देश दिए गए हैं.

उपाध्यक्ष ने बताया कि सीतापुर रैथा रोड पर प्रस्तावित इस योजना की कनेक्टिविटी को और अधिक सुगम बनाने के लिए इसे आसपास के क्षेत्रों से कनेक्ट किया जाएगा. इस क्रम में आईएमएम की तरफ से नैमिष नगर योजना के लिए 24 मीटर चौड़ी कनेक्टिंग रोड बनाई जाएगी. इसके लिए अधिकारियों व कंसल्टेंट को निर्देशित कर दिया गया है.

अवैध प्लाटिंग पर तेज होगी कार्रवाई: नैमिष नगर योजना के दायरे में आ रही सभी अवैध प्लाटिंग को उपाध्यक्ष ने जीआईएस तकनीक के माध्यम से चिन्हित कराया है. निरीक्षण के दौरान उपाध्यक्ष ने इन अवैध प्लाटिंग पर की जा रही कार्रवाई की भी समीक्षा की.

इसमें पाया गया कि प्रवर्तन जोन चार की टीम द्वारा मौके पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन स्टॉफ की कमी के कारण प्रवर्तन कार्य की प्रगति धीमी है. इस पर उपाध्यक्ष ने प्रवर्तन जोन चार में दो अन्य अवर अभियंताओं व सहयोगी स्टॉफ की तैनाती करने के निर्देश दिए.

कपूरथला कॉम्पलेक्स का होगा कायाकल्प: अलीगंज के सेक्टर-जी में 8,000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बने व्यावसायिक कॉम्पलेक्स को री-डिजाइन किया जाएगा. इस दो मंजिला कॉम्पलेक्स में कुल आठ ब्लॉक बने हैं और काफी पुराना निर्माण होने की वजह से भवन की हालत जर्जर है.

इसी तरह 6,000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में निर्मित कपूरथला कॉम्पलेक्स को भी अपग्रेड किया जाएगा. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने गुरूवार को इन दोनों कॉम्पलेक्स का निरीक्षण करके कार्ययोजना पर काम शुरू कराने के निर्देश दिए.

खरगापुर झील में स्थापित होगा कॉम्पैक्ट एसटीपी: उपाध्यक्ष ने जानकीपुरम विस्तार में अटल चौराहा व एकेटीयू चौराहे पर कराए गए विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों को देखा. इसके बाद खरगापुर झील का निरीक्षण किया. यहां उन्होंने कॉम्पैक्ट एसटीपी स्थापित कराने के निर्देश दिए.

इससे आसपास के मकानों से निकलने वाले ड्रेन के पानी को ट्रीट करके झील में छोड़ा जाएगा. इस मौके पर मुख्य अभियंता नवनीत शर्मा, जोनल अधिकारी संगीता राघव व अधिशासी अभियंता अशोक कुमार समेत अन्य अधिकारी व अभियंता उपस्थित रहे.

