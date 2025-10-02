ETV Bharat / state

वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए कोटा में दहन हुआ 233 फीट का रावण, नहीं जला पूरा, आधा हिस्सा खड़ा रह गया

दशहरा मैदान में भारी भीड़: इस दौरान कोटा दशहरा मेले में हजारों की तादाद में मौजूद लोगों की उपस्थिति में विश्व रिकार्ड भी बना. दशहरा मैदान के आसपास स्थित घरों की छतों पर लोगों की भारी भीड़ मौजूद थी. दशहरा मैदान में पैर रखने की जगह नहीं थी. पुलिस को भी सीएम और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की मौजूदगी के चलते भारी सुरक्षा व्यवस्था रखनी पड़ी. इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, विधायक संदीप शर्मा, विधायक कल्पना देवी भी मुख्य रूप से मौजूद रही. रावण दहन के दिन कोटा शहर में यातायात व्यवस्था ट्रैफिक पुलिस ने संभाली रखी और काफी मशक्कत जवानों को करनी पड़ी.

नहीं जल पाया पूरा रावण: दशहरा मैदान में 233 फीट ऊंचे पुतले का दहन हुआ. रिमोट से पहली बार 25 पॉइंट से रावण ब्लास्ट के साथ जला. इस बार रावण जलने में समय लगा. पहली बार 233 फीट ऊंचे रावण के पुतले ने रिकॉर्ड बनाते हुए लिम्का बुक में नाम दर्ज किया. रावण दहन में पहले मुकुट से चिंगारियां निकली. उसके बाद एक-एक करके उसके सिर जलते रहे. फिर बाजू में आग लगी. इसके बाद पैरों और छाती से आग निकलना शुरू हुआ. हालांकि काफी देर तक फिर नहीं जला. उसके बाद आधे से ज्यादा पुतला खड़ा रहा. जिसमें चेहरा व छाती का हिस्सा शामिल है. दशहरा मैदान में पहले कुंभकरण मेघनाद के पुतले जो 60-60 फीट के थे, वह भी बारी-बारी करके जले. इनमें 13-13 पॉइंट थे. सबसे पहले मेघनाद का दहन शुरू हुआ. दोनों के दहन में ढाई-ढाई मिनट का समय लगा. हालांकि कुंभकरण का मुंह नहीं जला था.

कोटा: 132वां राष्ट्रीय दशहरा मेला रावण दहन के साथ शुरू हो गया. पहली बार कोटा में 233 फीट ऊंचा रावण का पुतला कीर्तिमान स्थापित करते हुए धूं-धूं कर जलना शुरू हुआ, लेकिन पूरा नहीं जल पाया. रावण का पुतला आधा खड़ा रह गया. वहीं कुंभकरण का चेहरा नहीं जल पाया. जबकि केवल मेघनाद का पुतला पूरा जल गया. वहीं कोटा के रावण दहन में पहली बार कोई मुख्यमंत्री पहुंचा. सीएम भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में पहुंचे थे. गुरुवार को आयोजित रावण दहन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला रहे. लोकसभा स्पीकर और सीएम ने प्रदेशवासियों को कोटा से विजयदशमी पर्व की बधाई व शुभकामनाएं दी. कोटा के पूर्व राज परिवार के महाराव इज्यराज सिंह साईं सवारी के साथ पहुंचे. उन्होंने रावण की नाभि के कलश को फोड़ा. इसके बाद मेघनाद, फिर कुंभकरण और फिर रावण का दहन हुआ.

जलवा पूजन और नाभि कलश को फोड़ा: रावण दहन के पहले सिटी पैलेस से राजशाही वैभव के साथ भगवान लक्ष्मीनाथ जी की सवारी हाथी पर निकाली और लोक कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी. भगवान के विशेष देव विमान भी निकाले गए. कोटा के पूर्व राज परिवार के महाराव इज्यराज सिंह सवारी में पीछे विशेष वाहन में चले और सभी का उन्होंने अभिवादन स्वीकार करते हुए विजयादशमी की बधाई दी. साथ ही राज परिवार के आचार्य पंडित आशुतोष दाधीच और कुंज बिहारी गौतम ने पूजा अर्चना करवाई. जलवा पूजन करवाया और उसके बाद रावण की नाभि के कलश को फोड़ा गया.

मेला अध्यक्ष को दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट: मेला अध्यक्ष विवेक राजवंशी को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के निदेशक भुवनेश मथुरिया ने सबसे बड़े रावण के खिताब का सर्टिफिकेट सौंपा. समारोह में कोटा दक्षिण मेयर राजीव अग्रवाल ने सभी का आभार प्रकट किया. कोटा में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए पहले 215 फीट का रावण बनाया जाना तय किया था, लेकिन लंबाई बढ़ते-बढ़ते यह 233 फीट का हो गया. बीच में इसे 221 फीट का बताया गया था. अंबाला के निवासी राणा तेजिंदर चौहान ने कोटा के रावण को बनाया. इससे पहले वह 211 फीट का रावण दिल्ली में बना चुके हैं.

इस तरह के मेले स्वदेशी का प्रतीक-बिरला: कार्यक्रम के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मेले स्वदेशी का प्रतीक है और कोटा दशहरा मेला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. बिरला ने कहा कि घरों पर सामग्री तैयार करने वाले और व्यापारी भी इस मेले का इंतजार करते हैं. हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी दशहरे से खरीदारी का इंतजार करते हैं. इसीलिए यह मेल हमारी संस्कृति और वैभव को बनाए हुए हैं. बिरला ने कहा कि भगवान राम का जीवन सत्य पर आधारित था. उन्होंने असत्य पर जीत दर्ज की थी. यह विजयदशमी का पर्व भी इसीलिए मनाया जाता है.

वोकल फॉर लोकल के लिए काम करना होगा-सीएम भजनलाल: सीएम भजनलाल ने कहा कि मेले हमारे शिल्पकार व कुशल कारीगरों की परंपरा का प्रदर्शन है. पीएम मोदी ने ने जीएसटी सुधार की तहत कई हस्तशिल्प उत्पादकों पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी है. जीएसटी सुधारों से बाजारों में रौनक नजर आ रही है. आम आदमी की खुशियां दोगुनी हो गई हैं. खरीदारी सस्ती हो गई है. रावण दहन अधर्म पर धर्म की विजय का उत्सव भी है. जब तक हम स्वदेशी उत्पाद नहीं अपनाएंगे, तब तक हमारा देश व प्रदेश सशक्त व मजबूत नहीं होगा. हमें स्वदेशी अपनाना ही होगा. हमें वोकल फॉर लोकल के लिए काम करना होगा.

पहली बार परंपरा से खिलवाड़, जनता का पैसा हुआ बर्बाद-उपमहापौर: कोटा दक्षिण नगर निगम के उप महापौर पवन मीणा ने कहा कि इस बार 233 फीट ऊंचा रावण का पुतला तो बना, लेकिन उसे जलाया नहीं गया. उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ आतिशबाजी कर जनता का ध्यान भटकाने और क्षणिक मनोरंजन करने का प्रयास किया गया. जनता के धन की बर्बादी कर दी गई. तीन दिन पहले रावण खड़ा किया गया, बड़े-बड़े दावे किए गए, वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने की बातें की गईं, लेकिन अंत में सारे दावे फेल हो गए. जनता सवाल पूछ रही है कि दशकों से जिस पारंपरिक स्थान और दिशा में रावण दहन किया जाता रहा है, उसे अचानक क्यों बदल दिया गया? यह केवल भाजपा नेताओं के मनोरंजन और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए बदला गया. मंच पर ओम बिरला, सीएम भजनलाल शर्मा सहित भाजपा नेता अतिथि की भूमिका में तो अवश्य बैठे, लेकिन रावण ने उनकी असलियत पूरे कोटा और प्रदेश की जनता के सामने उजागर कर दी. हम इस घटना की निंदा करते हुए मांग करते हैं कि बर्बादी का पूरा हिसाब भाजपा नेताओं को देना होगा.