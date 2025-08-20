ETV Bharat / state

पानीपत में कैथल निवासी 23 वर्षीय युवक की चाकू गोदकर हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस - MURDER IN PANIPAT

पानीपत के नैन गांव में 23 वर्षीय युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई है.

Panipat Monu Murder Case
मृतक मोनू (File Pic)
Published : August 20, 2025 at 9:12 PM IST

पानीपतः हरियाणा के पानीपत में पुरानी रंजिश में 23 वर्षीय युवक की चाकू गोदकर मंगलवार रात 10 बजे हत्या कर दी गई. मृतक मोनू मूल रूप से कैथल के गांव खरोड़ी का रहने वाला था और अपनी बुआ के घर नैन गांव में रहता था, जहां उसकी हत्या की गई है. मृतक युवक सीमेंट फैक्टरी में ड्राइवर की नौकरी करता था. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची और मामले की जांच में जुट गई.

वारदात के बाद परिजनों में आक्रोशः परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुरानी रंजिश के चलते मोनू की चाकुओं और हथियारों से हमला कर बेरहमी से हत्या कर दी गई है. हत्या की वारदात को अंजाम देने में 5 की संख्या में लोग शामिल थे. वारदात के बाद से परिजन आक्रोशित हैं. परिजनों ने मामले से जुड़े सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है. डीएसपी आत्माराम ने आक्रोशित परिजनों को समझा-बुझाकर मामला शांत कराया और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया.

गिरफ्तारी होने तक शव का संस्कार नहीं करने पर अड़े परिजनः वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर परिवार और ग्रामीणों ने पानीपत के सिविल अस्पताल में जमकर हंगामा किया और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की. परिवार के लोगों ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो वह शव का संस्कार नहीं करेंगे. इसके बाद हंगामा बढ़ता देख मौके पर डीएसपी आत्माराम पहुंचे और परिवार के लोगों को आश्वासन दिया कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

पानीपत में कैथल निवासी 23 वर्षीय युवक की चाकू गोदकर हत्या (Etv Bharat)

राहगीर ने परिजनों को दी हमले की सूचनाः जानकारी के अनुसार मोनू मंगलवार रात अपनी बुआ के घर खाना खाकर घूमने निकला था. इसी दौरान गांव के ही मोहित और आशीष अपने दो अन्य साथियों के साथ बाइक पर आए. उन्होंने मोनू पर चाकुओं से हमला कर दिया. हमले के दौरान मोहित और आशीष बाइक से गिर गए और खुद भी घायल हो गए. परढाना के रहने वाले उसके दो अन्य साथी मौके से फरार हो गए. किसी राहगीर ने मोनू के फूफा कृष्ण कुमार को सूचना दी. परिजन उसे एनसी मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक युवक के शव का पोस्टमार्टम पानीपत के सिविल अस्पताल में किया जा रहा है. घायल आरोपियों को भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

हत्या का कारण स्पष्ट नहींः बताया जा रहा है सोमवार को मोहित और आशीष किसी दूसरे गांव की लड़की को लेकर जा रहे थे. इसी दौरान मोनू के दोस्त से उनकी कहासुनी हुई थी. इसी रंजिश में उन्होंने वारदात की. वहीं एक परिजन ने शराब ठेके लेने के विवाद में हत्या किए जाने की बात कही. पुलिस जांच के बाद ही हत्या का कारण स्पष्ट हो पायेगा.

