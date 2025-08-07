Essay Contest 2025

23 साल की नवविवाहिता ने की आत्महत्या, पुलिस ने पति समेत 8 पर मुकदमा दर्ज किया, दहेज प्रताड़ना का आरोप - WOMAN KILLED HIMSELF

उत्तराखंड के उधमसिंह नगर जिले से बड़ी खबर सामने आई है. जसपुर में 23 साल की महिला ने अपनी जान दे दी.

मौके पर पहुंची पुलिस. (ETV Bharat)
काशीपुर: उधमसिंह नगर जिले के जसपुर में 23 साल की नवविवाहिता के आत्महत्या का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि नवविवाहिता अपने मायके जसपुर आई हुई थी. वहीं पर उसने आत्महत्या की है. मृतक के पास से सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने आत्महत्या के लिए अपने पति और अन्य ससुरालियों को जिम्मेदार बताया है. पुलिस ने पति समेत आठ लोगों पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है.

जसपुर के रहने वाले करतार सिंह पुत्र जसवंत सिंह ने इस मामले में पुलिस को तहरीर दी थी. तहरीर में करतार सिंह ने पुलिस को बताया कि उन्होंने अपनी पुत्री उपासना की शादी एक साल पहले 26 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के सेक्टर 9 निवासी देवेंद्र सिंह पुत्र अंशुल सिंह के साथ की थी.

उन्होंने अपनी पुत्री की शादी में अपनी हैसियत से अधिक उपहार स्वरूप दान दहेज दिया था, लेकिन बेटी का पति अंशुल सिंह और परिवार के अन्य सदस्य दिए गए दान दहेज से खुश नहीं थे. इसीलिए पति अंशुल सिंह, सास कुसुम सिंह, ससुर देवेंद्र सिंह, चाचा प्रदीप, ननद निकिता, श्वेता व ननदोई विकास कुमार, अमित कुमार दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगे.

dowry harassment
23 साल की उपासना की एक साल पहले ही शादी हुई थी. (ETV Bharat)

करतार सिंह का आरोप है कि उसकी बेटी को तरह-तरह के ताने दिए जा रहे थे. बेटी के ससुराल वाले दहेज में बीस लाख व बड़ी गाड़ी की मांग कर रहे थे. उपासना के दहेज लोभी ससुरालियों ने उनकी पुत्री को मारना-पीटना शुरू कर दिया और दहेज न देने की स्थिति में छोड़ देने व जान से मारने की धमकी देने लगे थे.

करतार सिंह का आरोप है कि उनकी बेटी काफी दिनों तक तो यह सब सहन करती रही, लेकिन जब बात मारपीट तक पहुंची तो बेटी ने अपनी परेशानी मायके वालों से बताई. इसके बाद मायके वाले बेटी के ससुराल गए और उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो दहेज की मांग पर अड़े हुए थे.

करतार सिंह ने बताया कि इसके बाद वे मजबूर होकर अपनी बेटी को अपने साथ ले आए, तभी से उनकी बेटी उनके साथ मायके में ही रह रही है. करतार सिंह का कहना है कि उनकी बेटी ने कई बार अपने पति से फोन पर भी बात की और उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो मानने को ही तैयार नहीं था. आखिर में परेशान होकर उनकी बेटी उपासना ने आत्महत्या कर ली.

पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है. घटना के समय उनकी बेटी अकेली थी. वह और उनकी पत्नी अपने पुत्र को परीक्षा दिलाने बाहर गये थे. उन्होंने अपनी पुत्री को कई बार फोन लगाया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ, तब वे घर पर आए तो देखा दरवाजा अंदर से बंद था, तब वे बामुश्किल पड़ोस के घर की छत से चढ़कर अपने घर के अंदर आये तो देखा कि उनकी बेटी उपासना मृत पड़ी हुई थी.

इसके बाद परिजनों ने पुलिस को मामले की सूचना दी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने मृतका उपासना के पिता करतार सिंह की तहरीर के आधार पर ससुराल पक्ष के आठ लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 80(1), 80(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. मामले की जांच सीओ दीपक सिह कर रहे हैं.

