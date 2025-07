ETV Bharat / state

यूपी में 23 IAS अफसरों का ट्रांसफर, 10 जिलों के DM बदले गए, जानिए सूची में कौन हैं शामिल? - IAS TRANSFERRED

लखनऊः उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर का सिलसिला जारी है. पीसीएस अफसरों के बाद अब बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का देर रात ट्रांसफर हुआ है. योगी सरकार ने सोमवार 23 IAS ट्रांसफर किया है. जिनमें 10 जिलों के जिलाधिकारी भी शामिल हैं. गोरखपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज, गौतमबुद्ध नगर, कासगंज, कानपुर देहात, बहराइच, मिर्जापुर, गोंडा और ललितपुर के डीएम बदले गए हैं. गोंडा की जिलाधिकारी रहीं नेहा शर्मा को प्रभारी महानिरीक्षक निबंधन, बहराइच की जिलाधिकारी मोनिका रानी को विशेष सचिव बेसिक शिक्षा विभाग एवं अपर महानिदेशक स्कूल शिक्षा की जिम्मेदारी मिली है. अयोध्या मंडलायुक्त गौरव दयाल को गृह विभाग का सचिव, , गृह एवं सतकर्ता विभाग के सचिव राजेश कुमार को अयोध्या का मंडलायुक्त, गोरखपुर के डीएम कृष्ण करुणेश को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोएडा की जिम्मेदारी दी गई है. ट्रांसफर लिस्ट. (UP Government)

