नेपाल में हिंसा: बदायूं, अयोध्या, बनारस और लखनऊ के 58 लोग फंसे, सांसद आदित्य यादव ने पीएम और विदेश मंत्री से मांगी मदद

सांसद आदित्य यादव ने केंद्र सरकार से मदद करने के लिए कहा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

September 10, 2025

बदायूं/लखनऊ: बदायूं के जिला पंचायत सदस्य, बीजेपी नेता समेत 23 श्रद्धालु 7 सितंबर को नेपाल गए थे. इनकी 11 सितंबर को वापस लौटना था, लेकिन नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के कारण ये सभी लोग वहां फंस गए. सभी श्रद्धालु वहां एक होटल में रुके हुए हैं. उन्होंने वीडियो जारी किया है. इसमें उन्होंने केंद्र सरकार से वापस लाने की गुहार लगाई. वहीं बदायूं के सांसद आदित्य यादव ने भी केंद्र सरकार से इस मामला में तुरंत एक्शन लेने की मांग की है. उन्होंने कहा कि नेपाल में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के चलते हालात अस्थिर हैं. बदायूं के कई बुजुर्ग और महिलाएं वहीं फंसे हुए हैं. उन्होंने वीडियो भेजकर मदद की गुहार लगायी है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से अनुरोध किया कि वो नेपाल में भारतीय दूतावास को आदेश दें ताकि नेपाल में फंसे इन बदायूं के लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू करके भारत लाया जा सके. सभी श्रद्धालु एक होटल में रुके हैं. इनमें जिला पंचायत सदस्य कुलदीप गुप्ता, बीजेपी नेता मोनिका सक्सेना सहित इस्लामगर कस्बे के व्यापारी और सरकारी कर्मचारी दंपती भी हैं. इन श्रद्धालुओं ने वीडियो जारी करके केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई है. बदायूं के इस्लामनगर कस्बे से 7 सितंबर को नेपाल के लिए एक श्रद्धालुओं का जत्था भगवान पशुपतिनाथ और मुक्तिनाथ के दर्शन करने के लिए नेपाल की राजधानी काठमांडू के लिए रवाना हुआ था. जत्थे में 23 श्रद्धालु थे. इनमें 2 श्रद्धालु बिसौली के, 21 श्रद्धालु इस्लामनगर कस्बे से 7 सितंबर की सुबह 9 बजे दिल्ली एयरपोर्ट से नेपाल काठमांडू के लिए पहुंचे थे.

14 सितंबर को जनकपुरी होते हुए इनकी वापसी होनी थी. 8 सितंबर की सुबह सभी लोगों ने भगवान पशुपतिनाथ जी के दर्शन किए और दर्शन करके मंदिर प्रांगण से निकलने ही वाले थे. उसी दौरान विरोध प्रदर्शन के कारण ये सभी काठमांडू के होटल मेरिडियन में फंसे हुए हैं. नेपाल के हिल्सा के पास लखनऊ, अयोध्या, बनारस के 35 लोग फंसे: नेपाल हिंसा के बाद कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लोग वहां फंस गए हैं. राजधानी लखनऊ निवासी सोमेंद्र ने बताया कि पिछले 24 घंटे से उनके साथ काफी संख्या में लोग यहां नेपाल के हिल्सा में है. इन लोगों में लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर जैसे कई शहरों के लोग शामिल हैं. यह लोग धार्मिक यात्रा पर गए थे, जिनमें 35 लोगों का जत्था यहां फस गया है. यह लोग एक टूर एंड ट्रेवल के जरिए 31 अगस्त को कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए रवाना हुए थे. इस जत्थे ने पहले काठमांडू में स्थित भगवान पशुपति नाथ मंदिर में दर्शन किए. इसके बाद 9 सितंबर को यह जत्था कैलाश मानसरोवर पहुंच वापसी के रास्ते में यह समूह हिलसा में रुका. वहां सरकार विरोधी प्रदर्शनों और हिंसा के कारण सारे परिवहन के साधन बंद हो गए हैं. राजधानी लखनऊ के आशियाना निवासी सोमेंद्र ने बताया कि समूह में भारतीय दूतावास से संपर्क किया था और ईमेल के जरिए अपने डॉक्यूमेंट की कॉपी भी भेजी थी लेकिन अभी तक कोई सहायता नहीं मिली है. उन्होंने बताया कि उनके साथ कई सीनियर सिटीजन भी उनके ग्रुप में शामिल है. हिलसा पर्वत श्रृंखला ऊंचाई पर स्थित है. वहां ऑक्सीजन की कमी एक बड़ी समस्या बनी हुई है. जत्थे में गए 35 लोगों में सात लोग लखनऊ के, 11 लोग अयोध्या के, नौ लोग बनारस के और दक्षिण भारत से सात लोग, जबकि गोरखपुर से एक लोग इसमें शामिल हैं. यह भी पढ़ें- नेपाल में तख्तापलट; कानपुर के निर्यातकों के 60 करोड़ के ऑर्डर फंसे, 10 से अधिक उत्पादों का होता है निर्यात

