सांवलिया सेठ के खजाने से हुई धन वर्षा! 23 करोड़ नकद, सवा क्विंटल सोने-चांदी का चढ़ावा

सांवलिया सेठ के भंडार की गणना चार चरणों में हुई. इसमें सवा क्विंटल से ज्यादा सोने-चांदी के आभूषण प्राप्त हुए हैं.

Sanwaliaji Temple In Chittorgarh
सांवलिया मंदिर के भंडार से निकली दानराशि (ETV Bharat Chittorgarh)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 25, 2025 at 9:01 PM IST

3 Min Read
चित्तौड़गढ़: मं​डफिया स्थित भगवान सांवलिया सेठ के भंडार से चढ़ावा राशि की गणना का काम चौथे चरण में गुरुवार को पूरा हुआ. भंडार से नकद चढ़ावा एवं भेंट कक्ष में नकदी को मिलाकर 23 करोड़ से ज्यादा की दानराशि प्राप्त हुई है. वहीं भंडार एवं भेंट कक्ष से सोने एवं चांदी के आभूषण भी प्राप्त हुए हैं.

मंदिर मंडल के प्रशासनिक अधिकारी राजेंद्रसिंह ने बताया कि गत 20 सितंबर को अश्विन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के अवसर पर भगवान सांवलिया सेठ का भंडार खोला गया था. इसके अगले दिन रविवार को अमावस्या का मेला भी था. भगवान सांवलिया सेठ के भंडार से निकली चढ़ावा राशि की गणना का कार्य चार चरणों में गुरुवार को संपन्न हुआ है. पहले दिन भंडार की गणना से 9 करोड़ 70 लाख रुपए की दान राशि की गणना की गई. इसके अगले दिन अमावस्या का मेला होने के कारण भंडार की गणना नहीं हो पाई थी.

द्वितीय चरण की गणना मंगलवार को हुई. इसमें 6 करोड़ 95 लाख 50 हज़ार रुपए की गणना की गई. तृतीय चरण की गणना बुधवार को हुई, जिसमें 1 करोड़ 65 लाख 70 हजार रुपए दानराशि की गणना की गई. तीन चरण में 18 करोड़ 31 लाख 20 हजार रुपए की दान राशि की गणना की गई. वहीं चतुर्थ चरण की गणना गुरुवार को राज भोग आरती के बाद शुरू हुई. इसमें 44 लाख 24 हज़ार 476 रुपए की गणना की गई.

Sanwaliaji Temple In Chittorgarh
सांवलिया मंदिर में विराजित श्री विगृह (ETV Bharat Chittorgarh)

कुल 18.75 करोड़ दान राशि: इस तरह भंडार से चारों चरणों में 18 करोड़ 75 लाख 44 हजार 476 रुपए दान राशि प्राप्त हुई. वहीं मंदिर कार्यालय के भेंट कक्ष में मनीऑर्डर, ऑनलाइन एवं भेंट स्वरूप 4 करोड़ 58 लाख 21 हज़ार 846 रुपए प्राप्त हुए. भेंट कक्ष एवं भंडार से कुल 23 करोड़ से ज़्यादा की दान राशि प्राप्त हुई. मंदिर में गुरुवार को गणना के दौरान बोर्ड सदस्य किशन अहीर व पवन तिवारी, प्रशासनिक अधिकारी राजेंद्रसिंह व लेहरीलाल गाडरी, संपदा प्रभारी भैरुगिरी गोस्वामी, बिहारीलाल गुर्जर, उदयनाथ, श्रवण, सहायक कैशियर जितेंद्र त्रिपाठी के अलावा मंदिर एवं बैंकों के कर्मचारी मौजूद रहे.

सवा क्विंटल से ज्यादा के आभूषण: प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि भेंट कक्ष एवं भंडार से सोने एवं चांदी के आभूषण भी प्राप्त हुए, जिनका वजन भी गुरुवार को ही किया गया. भंडार से 200 ग्राम सोना तथा 57 किलो 200 ग्राम चांदी के आभूषण प्राप्त हुए हैं, जबकि भेंट कक्ष से 54 ग्राम 100 मिलीग्राम सोना तथा 69 किलो 674 ग्राम 500 मिलीग्राम चांदी के आभूषण प्राप्त हुए हैं.

