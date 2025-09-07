एम्स में वार्ड के अंदर चिट्टा लेकर घुस रहा था 22 साल का युवक, दरवाजे पर मिल गया सिक्योरिटी गार्ड
एम्स में युवक को चिट्टे के साथ पकड़ा गया है. युवक बिलासपुर का ही रहने वाला है.
Published : September 7, 2025 at 2:29 PM IST
बिलासपुर: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर के साइकेट्रिक वार्ड में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवक को सुरक्षा जांच के दौरान चिट्टे के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया. सिक्योरिटी गार्ड की सतर्कता और एआईआईएमएस प्रबंधन की सख्त जांच प्रक्रिया के चलते आरोपी को पकड़ लिया गया
22 वर्षीय आरोपी युवक बिलासपुर की सदर तहसील के बामटा का रहने वाला है. युवक अस्पताल में चिट्टा लेकर पहुंच गया था. युवक साइकेट्रिक वार्ड के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था. इसी दौरान एम्स में साइकेट्रिक वार्ड में तैनात सिक्योरिटी गार्ड मिलाप चंद ने उसे रोक लिया और चेकिंग करनी चाही, तो युवक घबरा गया. संदेह होने पर गार्ड ने उसकी सघन तलाशी ली, जिसमें उसके पास से 0.15 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद हुई. इसके बाद तुरंत ही मामले की सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई और एम्स प्रबंधन ने स्थानीय पुलिस को सूचित किया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.
आरोपी से पूछताछ कर रही पुलिस
आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. डीएसपी हैडक्वार्टर मदन धीमान ने बताया कि 'युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और गहन छानबीन जारी है. पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि आरोपी एम्स में किस मकसद से चिट्टा लेकर आया था और उसके संपर्क में और कौन लोग हैं.'
एम्स में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद
इस घटना ने एक बार फिर साफ किया है कि एम्स बिलासपुर की सुरक्षा व्यवस्था और चेकिंग प्रणाली काफी मजबूत और प्रभावी है. इससे कुछ दिन पहले भी एम्स में सिक्योरिटी गार्ड्स ने फर्जी तरीके से बन रही पर्चियों के रैकेट का भंडाफोड़ किया था, लेकिन चिट्टे और अन्य नशे के मामले एम्स जैसे संस्थानों में सामने आना चिंता का विषय है, लेकिन समय रहते की गई कार्रवाई ने प्रशासन और प्रबंधन की सजगता को भी उजागर किया है.
लोगों ने जताई चिंता
अस्पताल में पहुंचे मरीज और उनके परिजनों ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ते नशे के मामलों को देखते हुए सरकार और पुलिस प्रशासन ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने का दावा करती है, लेकिन बावजूद इसके, नशा तस्कर नए-नए तरीकों से अपने जाल फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों और आम जनता को और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है. यह घटना इस बात की चेतावनी है कि नशा किस कदर समाज में घुसपैठ कर चुका है, यहां तक कि मेडिकल संस्थानों तक भी इसकी पहुंच बन रही है. ऐसे में समाज, युवाओं और अभिभावकों को जागरूक रहकर नशे के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़नी होगी.
