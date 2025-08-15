ETV Bharat / state

मेटा ने ई-मेल भेजकर यूपी पुलिस को किया अलर्ट, 10 मिनट में पुलिस ने घर पहुंचकर बचाई जान.

August 15, 2025

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस की तुरंत कार्रवाई और मेटा कंपनी से मिले अलर्ट के चलते एक 22 वर्षीय युवक की जान बचा ली गई. युवक अपनी शादी टूटने से परेशान हो कर इंस्टाग्राम पर आत्महत्या करने की वीडियो पोस्ट की थी, जिसे देखते ही मेटा कंपनी ने उत्तर प्रदेश पुलिस को अलर्ट भेजा. पुलिस मुख्यालय लखनऊ हरकत में आ गया. महज 10 मिनट में रामपुर पुलिस युवक के घर पहुंची और उसकी जान बचाई.


रामपुर के शाहाबाद का रहने वाला एक 22 वर्षीय युवक अपनी शादी टूटने के कारण अवसाद में था. 13 अगस्त 2025 को सुबह 7:44 बजे उसने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा था. वीडियो में युवक ने खिला था कि मजाक बना रखा है मेरा, खत्म कर दूंगा आज खुद को.

मेटा के अलर्ट से मिली मदद: मेटा कंपनी ने तुरंत इस पोस्ट को आत्महत्या के प्रयास का अलर्ट मानते हुए पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के सोशल मीडिया सेंटर को ईमेल भेजा. अलर्ट मिलते ही पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए. मुख्यालय के सोशल मीडिया सेंटर ने युवक के मोबाइल नंबर के आधार पर उसकी लोकेशन का पता लगाया और यह जानकारी तुरंत रामपुर पुलिस को दी.

पुलिस की तत्परता ने बचाई जान: मुख्यालय से मिली सूचना के बाद शाहाबाद थाने के थानाध्यक्ष पुलिस टीम के साथ युवक के घर के लिए रवाना हुए. वे मात्र 10 मिनट के अंदर ही युवक के घर पहुंच गए. जब पुलिस वहां पहुंची, तो युवक उल्टी कर रहा था और बेचैनी की हालत में था. पुलिसकर्मियों ने परिजनों की मदद से तुरंत उसका प्राथमिक उपचार किया. युवक ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी टूटने के बाद वह बहुत आहत था, जिसके कारण उसने यह कदम उठाया.

पुलिस ने युवक की काउंसलिंग की और उसे समझाया. युवक ने भविष्य में ऐसा कोई कदम न उठाने का आश्वासन दिया. युवक के परिवार ने यूपी पुलिस का आभार व्यक्त किया.

यूपी पुलिस ने बचाई 1261 जानें: आपको बता दें कि 2022 से यूपी पुलिस और मेटा कंपनी के बीच एक खास व्यवस्था चल रही है. इसके तहत यदि कोई व्यक्ति फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आत्महत्या से जुड़ी कोई पोस्ट करता है, तो मेटा कंपनी तुरंत यूपी पुलिस को अलर्ट भेजती है. इस पहल के तहत 1 जनवरी 2023 से 13 अगस्त 2025 के बीच यूपी पुलिस ने ऐसे कुल 1261 व्यक्तियों की जान बचाई है.

