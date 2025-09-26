ETV Bharat / state

यूपी कैबिनेट मीटिंग में 22 प्रस्तावों पर मोहर, ग्रीन फील्ड लिंक एक्सप्रेसवे, तीन प्राइवेट यूनिर्सविसिटी को हरी झंडी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को पेश किया गया. इन प्रस्तावों में पर्यटन, शिक्षा, खनन, कृषि, बुनियादी ढांचा, और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों को मजबूत करने की योजनाएं शामिल हैं. ये फैसले राज्य को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम है. यह जानकारी प्रदेश सरकार की ओर से दी गई है. पर्यटन नीति 2025 को हरी झंडीः यूपी सरकार के मीडिया सेल के अनुसार, कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश पर्यटन सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दी. इस नीति का लक्ष्य पर्यटन को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर पैदा करना, और अयोध्या, वाराणसी, मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों के साथ अन्य पर्यटक स्थलों को विकसित करना है. इससे पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं, सुरक्षा, और आकर्षक अनुभव सुनिश्चित होंगे. शिक्षा क्षेत्र में निजी विश्वविद्यालयों को बढ़ावाः कैबिनेट में उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए तीन निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी मिली. चन्दौसी (संभल) में राधा गोविंद विश्वविद्यालय, झांसी में गांधी विश्वविद्यालय, और फतेहपुर में ठाकुर युगराज सिंह विश्वविद्यालय के लिए प्रायोजक संस्थाओं को आशय-पत्र जारी किए जाएंगे. ये विश्वविद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को बढ़ाने में मदद करेंगे. खनन क्षेत्र में आधुनिकीकरणः भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के तहत उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन न्यास (तृतीय संशोधन) नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई. साथ ही, नदी तल और चट्टान खनिजों के खनन के लिए ई-निविदा और ई-नीलामी प्रणाली लागू होगी. इसके लिए एमएसटीसी लिमिटेड को नोडल एजेंसी बनाया गया है. कृषि और खाद्य क्षेत्र में सुधारः कैबिनेट मीटिंग में खाद्य एवं रसद विभाग ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान और मोटे अनाज (मक्का, बाजरा, ज्वार) की खरीद नीति तय की. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को 2025-26 में दो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे. सहकारी संस्थाओं जैसे पीसीएफ, पीसीयू, और यूपीएसएस को धान खरीद के लिए अल्पकालिक ऋण लेने हेतु शासकीय गारंटी भी दी जाएगी.