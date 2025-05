ETV Bharat / state

बिहार में एक साथ 22 थानाध्यक्ष पर बड़ी कार्रवाई, सारण SSP का चला डंडा - SARAN SSP KUMAR ASHISH

बिहार में पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई ( ETV Bharat )

सारण: सारण SSP डॉक्टर कुमार आशीष ने एक बार फिर पुलिस अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की है. उन्होंने कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में 22 थानाध्यक्षों के वेतन पर रोक लगा दी है. साथ ही 3 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण के साथ कम से कम 2 अपराधकर्मियों के खिलाफ प्रस्ताव सुनिश्चित करने हेतु आदेश दिया गया है. अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने का दिया था निर्देश: दरअसल SSP डॉक्टर कुमार आशीष ने जिले के सभी थानाध्यक्षों को अपराधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को कुर्क करने हेतु थानावार दो आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने का निर्देश दिया था. 22 थानाध्यक्षों ने आदेश का किया उल्लंघन: 20 मई तक अपराधकर्मियों को चिह्नित कर प्रस्ताव समर्पित करने हेतु सख्त निर्देश दिया गया था, लेकिन 22 थानाध्यक्षों द्वारा ना तो अपराधकर्मियों को चिह्नित कर प्रस्ताव समर्पित किया गया और ना ही इस संबंध में स्पष्टीकरण समर्पित किया गया.

