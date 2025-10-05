ETV Bharat / state

जसवंतगढ़ में कुलांचे भरते दिख रहे 22 काले हिरण, 450 हेक्टेयर में तैयार किया गया मिनी अभ्यारण्य

कुचामनसिटी: चूरू जिले के तालछापर का नाम लेते ही आंखों के सामने छलांग लगाते काले हिरणों की तस्वीर घूम जाती है. अब वही नजारा डीडवाना जिले के जसवंतगढ़ में भी नजर आने लगा है. जी हां, यहां काले हिरणों का नया बसेरा मिनी अभयारण्य के रूप में बनने जा रहा है. ये अभ्यारण्य न सिर्फ डीडवाना जिले को पर्यटन की नई पहचान देगा, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की भी नई उम्मीदें लेकर आया है. 450 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस मिनी अभयारण्य में तालछापर से 22 ब्लैकबक (काले हिरण) को लाकर बसाया गया है.

जिला कलेक्टर डॉ महेंद्र खड़गावत ने बताया कि नव सृजित डीडवाना जिले को पर्यटन मानचित्र पर लाने की योजनाओं में से ये योजना काफी उम्मीदों वाली है. चूरू जिले का तालछापर अभयारण्य काले हिरणों के लिए दुनियाभर में मशहूर है. पहली बार तालछापर से 22 ब्लैकबक को डीडवाना जिले के जसवंतगढ़ लाकर बसाया गया है. 450 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस मिनी अभयारण्य को खासतौर पर इन काले हिरणों के लिए तैयार किया गया है. घास, पानी और सुरक्षित माहौल की व्यवस्था के साथ यह जगह ब्लैकबक का नया घर बनेगी. वहीं भाजपा नेता जीतेन्द्र सिंह जोधा ने बताया कि तालछापर काले हिरणों की वजह से मशहूर है. अब जसवंतगढ़ में मिनी अभयारण्य विकसित हो रहा है, तो डीडवाना को भी पर्यटन की नई पहचान मिलेगी.