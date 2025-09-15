ETV Bharat / state

राजस्थान में फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 222 RAS अधिकारियों के तबादले

जयपुर: राजस्थान सरकार ने सोमवार को राज्य की नौकरशाही में बड़ा फेरबदल किया है. कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार कुल 222 राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. इसके अलावा 13 अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है. वहीं, तीन अधिकारियों के पूर्व में किए गए तबादले निरस्त कर दिए गए हैं. देखिए लिस्ट. राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे तुरंत अपने नए पदस्थापन स्थल पर ज्वाइन करें. इन तबादलों को लेकर नौकरशाही के गलियारों में चर्चा तेज है. कई अधिकारियों ने इसे प्रशासनिक जरूरत बताते हुए शीघ्र प्रभाव से कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. मतदाता पुनरीक्षण को लेकर प्रशासनिक बदला: राज्य सरकार से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, राजस्थान में आगामी माह से विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) शुरू होने जा रहा है। इसके तहत 51 एसडीएम और 20 एडीएम के तबादले किए गए हैं ताकि चुनावी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके.