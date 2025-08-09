सवाई माधोपुर: उत्तराखंड में लैंडस्लाइड के चलते रास्ते में फंसे सवाई माधोपुर के 210 यात्री आखिर 52 घंटे बाद अपने घरों को सकुशल रवाना हो गए. राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की दखल के बाद इन यात्रियों को राहत पहुंचाई गई. यात्रियों का आरोप था कि प्रशासन ने उनकी कोई मदद नहीं की.

पूर्व जिला प्रमुख प्रहलाद मथुरिया ने बताया कि सवाई माधोपुर जिले से सात बसों से करीब 210 यात्री 29 जुलाई को केदारनाथ व बद्रीनाथ धाम रवाना हुए थे. देवदर्शन यात्रा पूरी करने के बाद यात्री हरिद्वार लौट रहे थे कि जोशीमठ और पीपलखूंट के बीच पहाड़ दरक गया. लैंडस्लाइड होने से रास्ता अवरुद्ध हो गया. सात बसों में सवार यात्री बीच रास्ते गरुड़गंगा के पास पाखी गांव चमोली में फंस गए. यात्रियों ने कहा कि वे करीब 52 घंटे वहां फंसे रहे. लैंडस्लाइड के कारण आगे का रास्ता पूरी तरह अवरुद्ध था. मथुरिया के परिजन भी इन बसों में थे.

उत्तराखंड से श्रद्धालु सकुशल रवाना ... (ETV Bharat Sawai Madhopur)

सवाई माधोपुर के श्रद्धालुओं का आरोप है कि प्रशासन ने फंसे यात्रियों की कोई सुध नहीं ली. उन्हें खाने पीने सहित अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ा. यात्रियों ने मौके पर चमोली प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन भी किया गया. इधर, यात्रियों के उत्तराखंड में फंसे होने की सूचना मिलते ही आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने फोन पर यात्रियों को हिम्मत बंधाई. मीणा ने मौके पर तैनात आईटीबीपी के कमांडेंट धर्मेंद्र से बात कर यात्रियों को सुरक्षित निकालने का आग्रह किया. यात्रियों की सुरक्षा को लेकर राजस्थान के आपदा प्रबंधन विभाग ने उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों से बात की. फिर डॉ. मीणा ने खुद अभियान की फोन पर मॉनिटरिंग की. इसके बाद यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया. करीब 52 घंटे बाद सुबह 11 बजे उनकी बसों को रवाना किया गया. यात्रियों के परिजनों ने बताया कि सभी यात्री सुरक्षित हैं. वे अब हरिद्वार रवाना हो गए और जल्द सवाई माधोपुर पहुंच जाएंगे.