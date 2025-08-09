Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

सवाई माधोपुर के 210 यात्री आखिर 52 घंटे बाद उत्तराखंड से सकुशल रवाना - ROAD DISRUPTED DUE TO LANDSLIDE

मंत्री किरोड़ी लाल की दखल से पहुंची मदद और खुला घर वापसी का रास्ता. उत्तराखंड में लैंडस्लाइड के चलते बंद हो गया था रास्ता.

Passengers protesting on the spot in Uttarakhand
उत्तराखंड में मौके पर प्रदर्शन करते यात्री (ETV Bharat Sawai Madhopur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 9, 2025 at 5:09 PM IST

2 Min Read

सवाई माधोपुर: उत्तराखंड में लैंडस्लाइड के चलते रास्ते में फंसे सवाई माधोपुर के 210 यात्री आखिर 52 घंटे बाद अपने घरों को सकुशल रवाना हो गए. राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की दखल के बाद इन यात्रियों को राहत पहुंचाई गई. यात्रियों का आरोप था कि प्रशासन ने उनकी कोई मदद नहीं की.

पूर्व जिला प्रमुख प्रहलाद मथुरिया ने बताया कि सवाई माधोपुर जिले से सात बसों से करीब 210 यात्री 29 जुलाई को केदारनाथ व बद्रीनाथ धाम रवाना हुए थे. देवदर्शन यात्रा पूरी करने के बाद यात्री हरिद्वार लौट रहे थे कि जोशीमठ और पीपलखूंट के बीच पहाड़ दरक गया. लैंडस्लाइड होने से रास्ता अवरुद्ध हो गया. सात बसों में सवार यात्री बीच रास्ते गरुड़गंगा के पास पाखी गांव चमोली में फंस गए. यात्रियों ने कहा कि वे करीब 52 घंटे वहां फंसे रहे. लैंडस्लाइड के कारण आगे का रास्ता पूरी तरह अवरुद्ध था. मथुरिया के परिजन भी इन बसों में थे.

उत्तराखंड से श्रद्धालु सकुशल रवाना ... (ETV Bharat Sawai Madhopur)

पढ़ें:बारिश से रेल यातायात बाधित: सवाई माधोपुर में ट्रैक पर पानी, एक दर्जन से अधिक ट्रेन प्रभावित - RAIL TRAFFIC DISRUPTED DUE TO RAIN

सवाई माधोपुर के श्रद्धालुओं का आरोप है कि प्रशासन ने फंसे यात्रियों की कोई सुध नहीं ली. उन्हें खाने पीने सहित अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ा. यात्रियों ने मौके पर चमोली प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन भी किया गया. इधर, यात्रियों के उत्तराखंड में फंसे होने की सूचना मिलते ही आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने फोन पर यात्रियों को हिम्मत बंधाई. मीणा ने मौके पर तैनात आईटीबीपी के कमांडेंट धर्मेंद्र से बात कर यात्रियों को सुरक्षित निकालने का आग्रह किया. यात्रियों की सुरक्षा को लेकर राजस्थान के आपदा प्रबंधन विभाग ने उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों से बात की. फिर डॉ. मीणा ने खुद अभियान की फोन पर मॉनिटरिंग की. इसके बाद यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया. करीब 52 घंटे बाद सुबह 11 बजे उनकी बसों को रवाना किया गया. यात्रियों के परिजनों ने बताया कि सभी यात्री सुरक्षित हैं. वे अब हरिद्वार रवाना हो गए और जल्द सवाई माधोपुर पहुंच जाएंगे.

सवाई माधोपुर: उत्तराखंड में लैंडस्लाइड के चलते रास्ते में फंसे सवाई माधोपुर के 210 यात्री आखिर 52 घंटे बाद अपने घरों को सकुशल रवाना हो गए. राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की दखल के बाद इन यात्रियों को राहत पहुंचाई गई. यात्रियों का आरोप था कि प्रशासन ने उनकी कोई मदद नहीं की.

पूर्व जिला प्रमुख प्रहलाद मथुरिया ने बताया कि सवाई माधोपुर जिले से सात बसों से करीब 210 यात्री 29 जुलाई को केदारनाथ व बद्रीनाथ धाम रवाना हुए थे. देवदर्शन यात्रा पूरी करने के बाद यात्री हरिद्वार लौट रहे थे कि जोशीमठ और पीपलखूंट के बीच पहाड़ दरक गया. लैंडस्लाइड होने से रास्ता अवरुद्ध हो गया. सात बसों में सवार यात्री बीच रास्ते गरुड़गंगा के पास पाखी गांव चमोली में फंस गए. यात्रियों ने कहा कि वे करीब 52 घंटे वहां फंसे रहे. लैंडस्लाइड के कारण आगे का रास्ता पूरी तरह अवरुद्ध था. मथुरिया के परिजन भी इन बसों में थे.

उत्तराखंड से श्रद्धालु सकुशल रवाना ... (ETV Bharat Sawai Madhopur)

पढ़ें:बारिश से रेल यातायात बाधित: सवाई माधोपुर में ट्रैक पर पानी, एक दर्जन से अधिक ट्रेन प्रभावित - RAIL TRAFFIC DISRUPTED DUE TO RAIN

सवाई माधोपुर के श्रद्धालुओं का आरोप है कि प्रशासन ने फंसे यात्रियों की कोई सुध नहीं ली. उन्हें खाने पीने सहित अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ा. यात्रियों ने मौके पर चमोली प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन भी किया गया. इधर, यात्रियों के उत्तराखंड में फंसे होने की सूचना मिलते ही आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने फोन पर यात्रियों को हिम्मत बंधाई. मीणा ने मौके पर तैनात आईटीबीपी के कमांडेंट धर्मेंद्र से बात कर यात्रियों को सुरक्षित निकालने का आग्रह किया. यात्रियों की सुरक्षा को लेकर राजस्थान के आपदा प्रबंधन विभाग ने उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों से बात की. फिर डॉ. मीणा ने खुद अभियान की फोन पर मॉनिटरिंग की. इसके बाद यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया. करीब 52 घंटे बाद सुबह 11 बजे उनकी बसों को रवाना किया गया. यात्रियों के परिजनों ने बताया कि सभी यात्री सुरक्षित हैं. वे अब हरिद्वार रवाना हो गए और जल्द सवाई माधोपुर पहुंच जाएंगे.

For All Latest Updates

TAGGED:

ALL PASSENGERS ARE SAFE210 PASSENGERS IN SEVEN BUSESआपदा प्रबंधन मंत्री किरोड़ीलाल मीणादरके पहाड़ ने रोकी थी राहROAD DISRUPTED DUE TO LANDSLIDE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

मानसून सत्र : 16वीं विधानसभा का चौथा सत्र 1 सितंबर से! इस बार 10 से ज्यादा बिल रखे जाएंगे

Ground Report : पाठशाला की दीवारें दरकने लगीं, सरकारी स्कूल को घोषित किया गया 'जीवन के लिए असुरक्षित'

रक्षाबंधन पर रेलवे की विशेष तैयारी, यात्री भार को देखते हुए चलाई स्पेशल ट्रेनें, जानिए पूरी डिटेल

त्योहारों के मौसम में रखें अपने पेट और सेहत का खास ख्याल, जानिए डाइट एक्सपर्ट की राय

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.