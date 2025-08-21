ETV Bharat / state

रेशमी कपड़े और रंग-बिरंगे गुब्बारे, बिहार में सुंदर सिंह ने सूंड से काटा 15 किलो का केक - ELEPHANT BIRTHDAY CELEBRATION

सिवान में 21 वर्षीय हाथी सुंदर सिंह का भव्य जन्मदिन मनाया गया. 15 किलो का केक काटकर मनाया गया जश्न. देखें वीडियो.

सुंदर सिंह का भव्य जन्मदिन (ETV Bharat)
सिवान: बिहार के सिवान जिले में एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जहां एक 21 वर्षीय हाथी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया. यह आयोजन शहर के नगर थाना क्षेत्र के महादेवा मुहल्ले में हुआ, जहां स्थानीय निवासी और पशु प्रेमी बबलू सिंह ने अपने पालतू हाथी सुंदर सिंह का 21वां जन्मदिन भव्य तरीके से मनाया. इस मौके पर सैकड़ों लोगों को आमंत्रित किया गया और मिठाइयों के साथ दावत का आयोजन किया गया.

हाथी के सजावट ने मोहा मन: बबलू सिंह के परिवार में पशुपालन का विशेष शौक रहा है, खासकर हाथियों के प्रति उनका लगाव जगजाहिर है. छह साल पहले खरीदे गए इस हाथी का नाम सुंदर सिंह रखा गया था. जन्मदिन के अवसर पर सुंदर सिंह को रेशमी कपड़ों से सजाया गया और उसके सिर पर रंग-बिरंगे बर्थडे बैलून बांधे गए. 15 किलोग्राम का विशाल केक मंगवाया गया, जिसे सुंदर सिंह ने अपनी सूंड से काटा.

सुंदर सिंह का भव्य जन्मदिन (ETV Bharat)

सैकड़ों लोगों ने लिया उत्सव में हिस्सा: इस अनोखे जन्मदिन समारोह में सैकड़ों लोग शामिल हुए. बबलू सिंह ने मेहमानों के लिए मिठाइयों और भोजन की व्यवस्था की थी. समारोह में शामिल लोगों ने इस आयोजन की खूब सराहना की और इसे एक यादगार पल बताया. सुंदर सिंह की सुंदरता और उसकी हरकतों ने सभी का मन मोह लिया.

जन्मदिन पर रेशमी कपड़े और रंग-बिरंगे गुब्बारे (ETV Bharat)

पशु प्रेम का दिया संदेश: बबलू सिंह ने बताया कि सुंदर सिंह का 21वां जन्मदिन मनाते हुए उन्हें बेहद खुशी हो रही है. उन्होंने कहा, "हाथी हमारे गजराज महाराज हैं, जिनकी पूजा सबसे पहले होती है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों में पशुओं के प्रति प्रेम और जागरूकता फैलाना है." बबलू ने लोगों से अपील की कि वे अपने बच्चों की तरह पशुओं से भी प्यार करें और उनकी देखभाल करें.

सूंड से काटा 15 किलो का केक (ETV Bharat)

"मैं आज इस वक्त बहुत खुश हूं अपने हाथी का 21वां जन्मदिन मनाते हुए. हाथी हमारे गजराज महाराज हैं जिनकी पूजा सबसे पहले होती है. यह सब करने का मुख्य उद्देश्य लोगों में पशु के प्रति प्रेम जागरूक करना है. लोगों को अपने औलाद की तरह पशुओं से भी प्यार करना चाहिए."-बबलू सिंह, हाथी का मालिक

सुंदर सिंह ने काटा केक (ETV Bharat)

सुंदर सिंह चर्चा का केंद्र: सुंदर सिंह का यह जन्मदिन समारोह सिवान में चर्चा का विषय बन गया है. स्थानीय लोगों के बीच इस आयोजन की खूब प्रशंसा हो रही है. सुंदर सिंह की सजावट, उसका केक काटने का अंदाज और बबलू सिंह का पशु प्रेम लोगों के लिए प्रेरणा बन गया है.

हाथी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया (ETV Bharat)

पशु प्रेम की अनोखी मिसाल: यह आयोजन न केवल एक जन्मदिन समारोह था, बल्कि पशुओं के प्रति प्रेम और सम्मान का एक अनोखा उदाहरण भी प्रस्तुत करता है. बबलू सिंह का यह प्रयास समाज को यह संदेश देता है कि पशुओं के साथ भी उतना ही स्नेह और देखभाल की जरूरत है, जितना इंसानों के लिए. सिवान का यह अनोखा उत्सव लंबे समय तक लोगों के जेहन में रहेगा.

