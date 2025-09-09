ETV Bharat / state

क्या है फिटनेस का '21-21-21' हिट फॉर्मूला? जिसे अपनाने से वजन होता है कम, मोटापा-बीमारी दूर भगाने में कारगर

जिम और क्रैश डाइट की जरूरत नहींः प्रोफेसर ने कहा कि आज यूथ ही नहीं बड़े भी आज अपना वजन कम करने और फिट रहने के लिए घंटों जिम या फिटनेस सेंटर में पसीना बहाते हैं. जबकि, 63 दिन के फिटनेस फॉर्मूला से अपना वजन घटाने के साथ ही डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं. इस फिटनेस फॉर्मूला में किसी को जिम नहीं जाना, कोई क्रैश डाइट नहीं लेनी है. सिर्फ अपनी हैबिट में छोटे-छोटे बदलाव करने हैं. फिटनेस फॉर्मूला '21-21-21' के तीन फेज में ये रूटीन बनाना होगा.

सिर्फ आदतें बदलनी होगीः लंबे समय से फिटनेस फॉर्मूला '21-21-21' के बारे में स्टूडेंट को पढा और सिखा रहींं आगरा के डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट आफ होम साइंस के फूड एंड न्यूट्रीशियन विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर दीप्ति सिंह ने ETV Bharat से खास बातचीत में इस फिटनेस फॉर्मूला को लेकर विस्तार से बताया. दीप्ति सिंह का कहना है कि हर घर में मोटापा और डायबिटीज का मरीज मिल जाता है, जो बैड हैबिट की बीमारी है. इसे खत्म और कंट्रोल किया जा सकता है. इसके लिए सबसे पहले सिर्फ अपनी बुरी आदतें बदलनी है.

आगराः देश और दुनिया में फिटनेस का फॉर्मूला 21-21-21 हिट हो रहा है. जो वजन घटाने के साथ ही डायबिटीज का रिस्क करने में बेहद कारगर है. हाल ही में कॉमेडियन कपिल शर्मा ने अपनी अच्छी फिटनेस के लिए जिम में ज्यादा पसीना नहीं बहाया है या न ही अपनी कोई क्रैश डाइट ली. कपिल शर्मा ने सिर्फ 63 दिनों में 11 किग्रा वजन कम किया. जिससे ही फिटनेस फॉर्मूला '21-21-21' की चर्चा हो रही है.

मोटापे के नुकसान. (ETV Bharat)

फिटनेस फॉर्मूला का फर्स्ट फेज (दिन 1-21)

असिस्टेंट प्रोफेसर दीप्ति सिंह ने बताया कि फिटनेस फॉर्मूला का फर्स्ट फेज (दिन 1-21) 21 दिन का है. जिसमें मूव योर बॉडी यानी एक्टिविटी और सीटिंग हैबिट का है. इन 21 दिन में रोजाना 25-30 मिनट तक आसान एक्सरसाइज या हल्की फिजिकल एक्टिविटी जैसे टहलना, स्ट्रेचिंग या बाडीवेट एक्सरसाइज और योगा करें. जिसमें अपनी सीटिंग हैबिट तोड़ें. इसके लिए जिम जाने की जरूरत नहीं है. आप घर पर ये सब कर सकते हैं. 21 दिन ऐसा करेंगे तो इसकी आदत हो जाएगी.

फिटनेस फॉर्मूला का सेकेंड फेज (दिन 22-42)

दीप्ति सिंह ने बताया कि फिटनेस फॉर्मूला का सेकेंड फेज भी 21 दिन का है. जिसमें व्यक्ति को अपनी डाइट पर ध्यान देना होता है. अपनी खाने की आदतों पर काम करना है. जिसमें व्यक्ति को अपनी डाइट में छोटे-छोटे बदलाव करने होते हैं. जिसमें बाजार की चीजें नहीं खानी है. घर का बना खाना खाना है. चीनी से बने प्रोडेक्ट ना लें और नमक कम खाएं. रिफाइंड तेल से बनी चीजें न खाएं. सुबह दूध पिएं और चाय कम करें. घी खाएं और डाइट में फाइबर ज्यादा लें. हाई-प्रोटीन फूड्स जैसे अंडे, पनीर, स्प्राउट्स और सब्जियां अपनी डाइट में शामिल करें. जिससे वजन कम होगा. 21 दिन में फूड हैबिट बदल जाएगी.

मोटापा कैसे कंट्रोल करें. (ETV Bharat)

फिटनेस फॉर्मूला का थर्ड फेज (दिन 43-63)

दीप्ति सिंह ने बताया कि थर्ड फेज भी 21 दिन का है. जो 43 वें दिन से 63 वें दिन तक का है. जिसमें व्यक्ति को अपनी बैड हैबिट (बुरी आदतें) छोड़ने होती हैं. जिसमें व्यक्ति को शराब पीना और स्मोकिंग करना धीरे धीरे कम करना और छोड़ना है. शुगर वाली चाय की जगह पर हर्बल टी पीना शुरू करना है. इसके साथ ही हर दिन व्यायाम, योगा और ध्यान के साथ ही 7 से 8 घंटे नींद जरूरी लेना होगी.

मोटापा कम होने के साथ बीमारी से भी मिली छुट्टीः बल्केश्वर निवासी 25 वर्षीय प्रीति बताती हैं कि वह ओवरवेट थीं. मेरा वजन 80 किलोग्राम था. मोटापा की वजह से कई प्रॉब्लम हो रही थीं, पीरियड्स अनियमित थे. डॉक्टर ने बताया कि पीरियड्स अनियमित होने की वजह PCOD है, जो मोटापा की वजह से हुई है. दवा के साथ ही अपनी सेहत पर ध्यान देना होगा. जिसमें वजन कम हो. इंस्टीट्यूट आफ होम साइंस से पढाई कर रही मेरी बहन रश्मि ने फूड एंड न्यूट्रीशियन विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर दीप्ति सिंह के बताए फिटनेस फॉर्मूला '21-21-21'को बताया. मैंने फिटनेस फॉर्मूला '21-21-21' के रूल्स अपनाए और अपना वजन कम किया. इससे पीरियड्स भी रेगुलर हो गए हैं. अब रोजाना योगा और एक्सरसाइज करती हूं. अपनी डाइट का भी ध्यान रखती हूं.

