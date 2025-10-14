ETV Bharat / state

20वीं झारखंड पुलिस ड्यूटी मीट का आगाज, पुलिस तकनीक और अनुसंधान का दिखेगा जलवा

राज्यपाल संतोष गंगवार ने झारखंड पुलिस ड्यूटी मीट का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों को संदेश भी दिया.

20th Jharkhand Police Duty Meet
झारखंड पुलिस ड्यूटी मीट के दौरान परेड की सलामी लेते राज्यपाल संतोष गंगवार. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 14, 2025 at 2:45 PM IST

7 Min Read
रांची: 20वीं झारखंड राज्य पुलिस ड्यूटी मीट का आगाज मंगलवार को हुआ. पुलिस ड्यूटी मीट के दौरान राज्य भर की आठ टीमों में शामिल 80 पुलिसकर्मियों के बीच मुकाबला होगा. जैप वन परिसर रांची में 17 सितंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में कई प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी. पुलिस ड्यूटी मीट का शुभारंभ झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने किया.

14 से 17 अक्टूबर तक आयोजन

मंगलवार को झारखंड के राज्यपाल, डीजीपी सहित वरीय पुलिस अधिकारियों ने पुलिस ड्यूटी मीट का भव्य शुभारंभ किया. प्रतियोगिता का आयोजन 14 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2025 तक जैप 1 ग्राउंड में किया जा रहा है. झारखंड पुलिस ड्यूटी मीट के दौरान विभिन्न जिलों के पुलिस अफसर तकनीक और अत्यधिक अनुसंधान के गुर का प्रदर्शन करेंगे. विभिन्न स्पर्धाओं में झारखंड पुलिस की आठ टीमों में शामिल 80 से ज्यादा पुलिसकर्मी भाग ले रहे हैं.

झारखंड पुलिस ड्यूटी मीट के उद्घाटन समारोह में शामिल राज्यपाल संतोष गंगवार. (वीडियो-ईटीवी भारत)

इन प्रतियोगिताओं का होगा आयोजन

17 अक्टूबर तक चलने वाले पुलिस ड्यूटी मीट में कई प्रतियोगिताओं को शामिल किया गया है. जिसमें 12 तरह की प्रतियोगिताएं होंगी. जिसमें फॉरेंसिक साइंस (लिखित), क्राइम जांच, कंप्यूटर अवेयरनेस, फोटोग्राफी, लिफ्टिंग पैकिंग, डॉग स्क्वायड एक्सप्लोसिव ट्रैक्टर, फिंगर प्रिंट(प्रैक्टिकल व ओरल) जैसे विषयों पर प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है. इस प्रतियोगिता में प्रथम तीन स्थान पर आने वाली टीमों को मिलाकर राज्य की टीम तैयार की जाएगी, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए भेजा जाएगा.

राज्यपाल ने किया उद्घाटन

झारखंड पुलिस ड्यूटी मीट 2025 के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने शिरकत की. उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मुझे आज झारखंड राज्य पुलिस ड्यूटी मीट 2025 के उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है. यह आयोजन केवल कुशलता, अनुशासन और दक्षता का परिचय नहीं है, बल्कि यह हमारे पुलिसकर्मियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, आपसी सहयोग और टीम भावना को भी सशक्त करता है. पुलिस ड्यूटी मीट में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और यह अपेक्षा करता हूं कि आप सभी अपने कौशल, समर्पण और उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे.

20th Jharkhand Police Duty Meet
पुलिस अधिकारियों और प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों से मिलते राज्यपाल. (फोटो-ईटीवी भारत)

बेहतर काम कर रही झारखंड पुलिसः राज्यपाल

राज्य के विभिन्न जिलों से आए हमारे पुलिसकर्मी अपनी-अपनी दक्षताओं का प्रदर्शन कर रहे हैं. यह हमारे पुलिस बल की एकता, प्रतिबद्धता और सेवा भावना का प्रमाण है. पुलिसकर्मी किसी भी राज्य की सुरक्षा, शांति और व्यवस्था के आधार स्तंभ होते हैं. हमारे जवान दिन-रात कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हैं, चाहे वह विधि-व्यवस्था बनाए रखना हो, अपराध नियंत्रण करना हो या आपदा एवं संकट की घड़ी में जनसेवा का दायित्व निभाना हो.

पुलिस-जनता के बीच विश्वास मजबूत होना आवश्यक

राजपाल ने कहा कि पुलिस और जनता के बीच संवाद और विश्वास का रिश्ता मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है. मैं सभी पुलिसकर्मियों से आग्रह करता हूं कि वे जनता से शालीनता से संवाद करें, उनकी शिकायतों को गंभीरता और संवेदनशीलता से सुनें और तत्परता से उनका निपटारा करें, ताकि लोग बिना किसी झिझक के थाने आ सकें.

अनुसंधान प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर

राज्यपाल ने कहा की अनुसंधान प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया जाए.अनुसंधान कार्यों में तकनीकी सहयोग और वैज्ञानिक तरीकों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाना चाहिए, ताकि अपराधी शीघ्रता से कानून के दायरे में आ सके और पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके. यही एक सशक्त और संवेदनशील पुलिस व्यवस्था का प्रमाण है. राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश में लागू किए गए तीन नए आपराधिक कानून भारत की न्याय व्यवस्था में ऐतिहासिक और व्यापक सुधार का प्रतीक हैं.

नक्सल गतिविधि में शामिल लोगों को मुख्यधारा में जोड़ें

राज्यपाल ने नक्सली हिंसा में जान गंवाने वाले पुलिस कर्मियों को लेकर दुख व्यक्त किया. राज्यपाल ने कहा कि जब भी पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा से किसी शहीद का पार्थिव शरीर आता है और मैं उनके परिजनों से मिलता हूं, तो शब्द कम पड़ जाते हैं. हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है. नक्सली गतिविधियों में संलिप्त लोगों को हमें विकास की मुख्यधारा से जोड़ना होगा. उन्हें शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाना होगा. जनता पुलिस को अपनी सुरक्षा की सबसे मजबूत कड़ी मानती है. अतः यह हमारा कर्तव्य है कि उनके इस विश्वास को कभी टूटने न दें.

20th Jharkhand Police Duty Meet
झारखंड पुलिस ड्यूटी मीट के उद्घाटन परेड में शामिल स्वान दस्ता. (फोटो-ईटीवी भारत)

अनुसंधान के बेहतर गुर सीखेंगे पुलिस अफसरः डीजीपी

वहीं मौके पर डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा बेहतर अनुसंधान से ही अपराधियों को सजा दिलायी जा सकती है. इसके लिए झारखंड पुलिस लगातार काम कर रही है. डीजीपी के अनुसार आए दिन अनुसंधान की नई तकनीक सामने आ रही है ,जिनके बारे में पूरी तरह जानकारी रखना झारखंड पुलिस के लिए बेहद जरूरी है.

उन्होंने कहा कि आईटी, साइबर क्राइम, अपराध नियंत्रण, महिलाओं की सुरक्षा सहित अन्य विषयों पर भी दिन-रात पुलिस अधिकारी काम कर रहे हैं.आने वाले समय में हमें किसी अपराधी के प्रोफाइल के लिए छापेमारी करने और उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि एक बटन दबाते ही अपराधी का पूरा प्रोफाइल सामने होगा. डीजीपी ने कहा कि इस प्रतियोगिता के बाद पुलिस अफसरों का ज्ञान बढ़ेगा.

डीजीपी ने झारखंड पुलिस की उलब्धियां गिनाईं

वहीं डीजीपी ने बताया कि झारखंड पुलिस नक्सलियों के खिलाफ जोरदार कार्रवाई कर रही है. अपने साहस और पराक्रम के बल पर झारखंड पुलिस नक्सलियों के खिलाफ लगातार सफलताएं हासिल कर रही हैं. डीजीपी ने बताया कि इस वर्ष 2675 बच्चों को मानव तस्करी से मुक्त करवाया गया है, झारखंड की साइबर थानों की पुलिस ने साइबर अपराधियों के 19 करोड़ से अधिक पैसे फ्रिज किए गए हैं. अफीम की खेती के खिलाफ भी जोरदार कार्रवाई की जा रही है और रिकॉर्ड अफीम नष्ट की गई है.

उन्होंने कहा कि पुलिस ड्यूटी मीट बेहतर तकनीक, सूझबूझ, अनुसंधान के तौर तरीकों पर पुलिस खुद अपनी कसौटी पर कितनी खरी उतर रही इसके लिए हर वर्ष झारखंड राज्य पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया जाता है. इस वर्ष भी झारखंड पुलिस के जवान बेहतर तकनीक के बल पर अपराधियों को सजा दिलाने के गुर सीखेंगे.

ये टीमें हैं शामिल

दक्षिणी छोटानागपुर क्षेत्र रांची, कोयला क्षेत्र बोकारो, कोल्हान क्षेत्र चाईबासा, पलामू क्षेत्र डाल्टनगंज, उत्तरी छोटानागपुर क्षेत्र हजारीबाग, संताल परगना क्षेत्र दुमका और सीआईडी रांची.

झारखंड एटीएस की मॉकड्रिल ने जीता दिल

झारखंड पुलिस ड्यूटी मीट के दौरान एटीएस के प्रदर्शन ने सबका दिल जीत लिया. एटीएस की ओर से एक मॉकड्रिल आयोजित की गई. ड्रिल में एटीएस को आतंकवादियों के एक घर में छिपे होने की सूचना मिली थी. आतंकवादियों को गिरफ्तार करने का टास्क एटीएस को मिला था. जानकारी मिलने के बाद एटीएस की टीम ने घर को चारों तरफ से घेर कर सबसे पहले एक आतंकी को मार गिराया.

20th Jharkhand Police Duty Meet
झारखंड एटीएस टीम का मॉकड्रिल. (फोटो-ईटीवी भारत)

उसके बाद दूसरे आतंकी को अपने कब्जे में ले लिया. इस दौरान आतंकियों को कैसे गिरफ्तार किया जाता है, उसका भी मुजायरा एटीएस के द्वारा किया गया. आतंकी के मारे जाने के बाद किस तरह से ऑपरेशन को खत्म किया जाता है, क्या-क्या सावधानियां बरती जाती है इन सभी चीजों का प्रदर्शन एटीएस की टीम द्वारा किया गया.

