रांची: झारखंड की वीर भूमि रांची में मंगलवार को स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव की 208वीं जयंती धूमधाम और गौरव के साथ मनाई गई. 12 अगस्त 1817 को जन्मे ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आखिरी दम तक संघर्ष करते हुए मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण बलिदान कर दिए थे. उनकी वीरता और बलिदान आज भी देशवासियों के दिलों में गूंजती है.

इस अवसर पर ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से राजधानी के धुर्वा गोल चक्कर और ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव चौक पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए. कार्यक्रम की शुरुआत सीआरपीएफ सम्बो के जवानों द्वारा प्रभावशाली बैंड डिस्प्ले से हुआ, जिसने माहौल को देशभक्ति के रंग में रंग दिया. बैंड की धुनों के बीच देशभक्ति गीतों ने उपस्थित लोगों में जोश भर दिया.

जानकारी देते वंशज (Etv Bharat)

इसके बाद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा निकाली गई साइकिल रैली ने कार्यक्रम की भव्यता में चार चांद लगा दिए. साइकिल रैली में बच्चे उत्साह के साथ देशभक्ति के गीत गाते हुए निकले, जिसने आसपास के लोगों को भी प्रेरित किया.

कार्यक्रम में फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष और शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव के वंशजों ने उनकी वीरता और बलिदान की गाथा साझा की. उन्होंने कहा कि ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव ने न केवल अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बल्कि आदिवासी और स्थानीय जनता के अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया. उनकी यह विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है.

अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव स्थल (Etv Bharat)

उन्होंने यह भी कहा कि यह आयोजन केवल एक जयंती समारोह नहीं है, बल्कि देशभक्ति और बलिदान की उस अमर विरासत को सलाम है, जिसे ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव ने अपने लहू से सींचा था.

स्वतंत्रता दिवस के अभी चंद ही दिन बचे हैं और रांची समेत पूरे राज्य में राष्ट्रीय पर्व की तैयारियां जोरों पर हैं. इसी कड़ी में शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव की जयंती को धूमधाम से मना कर देशभक्ति के इस माहौल को और भी प्रबल किया गया है.

इस मौके पर शहीद के वंशज प्रवीण नाथ शाहदेव ने कहा कि देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले ऐसे वीर सपूतों को कभी भुलाया नहीं जा सकता. उनकी कुर्बानी हमेशा देशवासियों के दिलों में जीवित रहेगी.

