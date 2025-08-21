ETV Bharat / state

यूजर चार्ज के विरोध में 247 मंडियों के 2000 व्यापारी एकजुट, प्रदेशभर में व्यापार ठप - OPPOSITION TO USER CHARGES

राजस्थान में यूजर चार्ज के विरोध में 2000 व्यापारियों ने बैठक कर चार्ज हटाने की मांग की.

व्यापारियों ने बैठक
व्यापारियों ने बैठक (फोटो ईीटीवी भारत जयपुर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 21, 2025 at 6:50 PM IST

2 Min Read

जयपुर: यूजर चार्ज के विरोध में प्रदेशभर के व्यापारियों ने आज विरोध दर्ज कराया. जयपुर खाद्य पदार्थ एवं व्यापार संघ, राजस्थान व्यापार संघ तथा किराना, तेल, पशुआहार, मसाला आदि विभिन्न व्यापारिक संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में कूकरखेड़ा मंडी परिसर में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई.इस बैठक में राजस्थान की 247 मंडियों से जुड़े लगभग 2000 व्यापारी शामिल हुए और राज्य सरकार द्वारा लगाए गए यूजर चार्ज को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की.

राजस्थान व्यापार संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता का कहना है की व्यापारियों ने कृषि कल्याण टैक्स और आयातित माल पर मंडी टैक्स का विरोध किया. उनका कहना है कि सरकार द्वारा मंडी के अंदर व्यापार करने वाले लाइसेंसधारी व्यापारियों पर यूज़र चार्ज लागू करना अनुचित है, जबकि मंडी के बाहर व्यापार करने वालों को इससे छूट दी गई है. इससे प्रदेशभर में व्यापार ठप हो गया है और किसान-व्यापारी दोनों में आक्रोश व्याप्त है.

इसे भी पढ़ें: मास्टर प्लान-2041 के विरोध में सीकर शहर बंद: व्यापार संघ सहित 14 संगठनों ने ट्रैक्टर पर निकाली रैली

भेदभाव का आरोप : आदेश के अनुसार अब मंडी एवं उप-मंडी यार्डों के भीतर गैर-अधिसूचित कृषि उपज एवं खाद्य पदार्थों पर प्रति 100 रुपये के लेन-देन पर 50 पैसे यूज़र चार्ज देना होगा. इस शुल्क से केवल शक्कर को बाहर रखा गया है, जबकि दाल, चावल, आटा, मैदा, सूजी, तिलहन, खाद्य तेल, ड्राई फ्रूट्स समेत अधिकांश खाद्य वस्तुएं इसके दायरे में लाई गई हैं. व्यापारियों ने इसे नियमों में भेदभाव बताते हुए सरकार पर बड़े मॉल्स और बाहरी व्यापार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि यदि यह निर्णय वापस नहीं लिया गया तो प्रदेशव्यापी आंदोलन तेज किया जाएगा.

ये व्यापारी प्रतिनिधि रहे मौजूद : इस अवसर पर राजस्थान व्यापार संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता, कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश चंद्र अग्रवाल, किराना व्यापार संघ के कैलाश चंद्र अटोलिया, सूरजपोल मंडी अध्यक्ष केदारनाथ अग्रवाल, दाल मिल अध्यक्ष पवन अग्रवाल तथा राजस्थान संघ के मंत्री लक्ष्मीनारायण डंगायच सहित अनेक व्यापारिक प्रतिनिधि उपस्थित रहे. इसके साथ ही खाद्य पदार्थ व्यापार संघ कूकरखेड़ा के पदाधिकारी भी मौजूद रहे.

जयपुर: यूजर चार्ज के विरोध में प्रदेशभर के व्यापारियों ने आज विरोध दर्ज कराया. जयपुर खाद्य पदार्थ एवं व्यापार संघ, राजस्थान व्यापार संघ तथा किराना, तेल, पशुआहार, मसाला आदि विभिन्न व्यापारिक संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में कूकरखेड़ा मंडी परिसर में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई.इस बैठक में राजस्थान की 247 मंडियों से जुड़े लगभग 2000 व्यापारी शामिल हुए और राज्य सरकार द्वारा लगाए गए यूजर चार्ज को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की.

राजस्थान व्यापार संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता का कहना है की व्यापारियों ने कृषि कल्याण टैक्स और आयातित माल पर मंडी टैक्स का विरोध किया. उनका कहना है कि सरकार द्वारा मंडी के अंदर व्यापार करने वाले लाइसेंसधारी व्यापारियों पर यूज़र चार्ज लागू करना अनुचित है, जबकि मंडी के बाहर व्यापार करने वालों को इससे छूट दी गई है. इससे प्रदेशभर में व्यापार ठप हो गया है और किसान-व्यापारी दोनों में आक्रोश व्याप्त है.

इसे भी पढ़ें: मास्टर प्लान-2041 के विरोध में सीकर शहर बंद: व्यापार संघ सहित 14 संगठनों ने ट्रैक्टर पर निकाली रैली

भेदभाव का आरोप : आदेश के अनुसार अब मंडी एवं उप-मंडी यार्डों के भीतर गैर-अधिसूचित कृषि उपज एवं खाद्य पदार्थों पर प्रति 100 रुपये के लेन-देन पर 50 पैसे यूज़र चार्ज देना होगा. इस शुल्क से केवल शक्कर को बाहर रखा गया है, जबकि दाल, चावल, आटा, मैदा, सूजी, तिलहन, खाद्य तेल, ड्राई फ्रूट्स समेत अधिकांश खाद्य वस्तुएं इसके दायरे में लाई गई हैं. व्यापारियों ने इसे नियमों में भेदभाव बताते हुए सरकार पर बड़े मॉल्स और बाहरी व्यापार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि यदि यह निर्णय वापस नहीं लिया गया तो प्रदेशव्यापी आंदोलन तेज किया जाएगा.

ये व्यापारी प्रतिनिधि रहे मौजूद : इस अवसर पर राजस्थान व्यापार संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता, कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश चंद्र अग्रवाल, किराना व्यापार संघ के कैलाश चंद्र अटोलिया, सूरजपोल मंडी अध्यक्ष केदारनाथ अग्रवाल, दाल मिल अध्यक्ष पवन अग्रवाल तथा राजस्थान संघ के मंत्री लक्ष्मीनारायण डंगायच सहित अनेक व्यापारिक प्रतिनिधि उपस्थित रहे. इसके साथ ही खाद्य पदार्थ व्यापार संघ कूकरखेड़ा के पदाधिकारी भी मौजूद रहे.

For All Latest Updates

TAGGED:

TRADE HALTED ACROSS THE STATEPROTEST AGAINST USER CHARGESयूज़र चार्ज का विरोधव्यापार ठपOPPOSITION TO USER CHARGES

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

62,000 करोड़ का रक्षा सौदा, HAL को मिला 97 तेजस Mk1A लड़ाकू विमानों का ऑर्डर

भारत-चीन व्यापार से सालाना 6 अरब डॉलर का फायदा, US टैरिफ से हुए नुकसान की भरपाई

मारवाड़ के महाकुंभ के लिए उमड़ रही आस्था, जोधपुर में हर दिन पहुंच रहे हजारों श्रद्धालु

PM किसान निधि का झांसा देकर किए युवक के खाते से 96 हजार पार, झारखंड से गिरफ्तार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.