कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के विभिन्न इलाकों में पिछले कुछ दिन से हो रही भारी बारिश और भूस्खलन के चलते जगह-जगह सड़कें अवरुद्ध हैं. कुल्लू जिले में भारी बारिश के चलते एक ओर कई जगह सड़कें अवरुद्ध है तो वहीं दूसरी ओर कई इलाकों में बिजली की समस्या भी लोग परेशान हैं. ऐसे में जिला कुल्लू के उपमंडल आनी के कराना खड्ड में करीब 2000 लीटर दूध बहने का मामला सामने आया है. खड्ड में दूध बहाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.



मिल्क फेडरेशन के चेयरमैन बुद्धि सिंह ने भी सभी सोसाइटियों को निर्देश दिए हैं कि सड़क और बिजली की हालत देखते हुए ही किसानों से दूध लें. क्योंकि, बिजली और सड़क बाधित होने के चलते समय पर दूध चिलिंग प्लांट तक नहीं पहुंच पा रहा. इससे किसानों के साथ-साथ मिल्क फेडरेशन को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है.

कुल्लू के कराना में खड्ड में बहाया गया 2000 लीटर दूध (ETV Bharat)

हिमाचल प्रदेश मिल्क फेडरेशन के चेयरमैन बुद्धि सिंह ठाकुर ने बताया कि, "प्रदेश के विभिन्न इलाकों में भारी बारिश के चलते सड़कें बंद पड़ी हैं, जिसके चलते दूध की सप्लाई भी प्रभावित हो रही है. सड़कें अवरुद्ध होने के चलते समय पर दूध चिलिंग प्लांट नहीं पहुंच पा रहा है. ऐसे में सभी सोसाइटियों से आग्रह है कि वह मौसम की स्थिति को देखते ही दूध की खरीददारी करें. ताकि किसानों और समिति के साथ-साथ मिल्क फेडरेशन को इसका नुकसान न उठाना पड़े."

कुल्लू जिले में बहने लगी 'दूध की नदी' (ETV Bharat)

पिछले दिनों कराना में दुग्ध समिति के द्वारा किसानों से दूध लिया गया था. शाम के समय उसे चिलिंग प्लांट हरिपुर के लिए रवाना किया गया. लेकिन, चिलिंग प्लांट में बिजली की समस्या थी और चिलिंग मशीन में भी काम नहीं कर रही थी. ऐसे में चिलिंग प्लांट पहुंचने से पहले ही दूध खराब हो गया था. प्लांट के द्वारा यह दूध समिति को वापस लौटाया गया और खराब दूध को समिति के द्वारा उसे खड्ड में बहा दिया गया. जब खड्ड में लोगों ने सफेद पानी आता देखा तो उन्होंने इस बारे में अन्य लोगों से संपर्क किया तो पता चला कि 2000 लीटर दूध खराब हो गया था.

...तो इसलिए खड्ड में बहाया गया 2000 लीटर दूध

वहीं, शमशीरी महादेव दुग्ध समिति के सचिव राजेंद्र ने बताया कि, बीते दिन प्लांट में बिजली की समस्या थी और जब बिजली आई तो दूध में वसा की मात्रा की जांच की गई. दूध में वसा की मात्रा बहुत ही अधिक पाई गई, जिसके चलते इस दूध को आगे वितरित नहीं किया जा सकता था. ऐसे में सभी किसानों को उनके दूध से भरे बर्तन वापस किए गए और किसानों के द्वारा ही यह दूध खड्ड में बहा दिया गया.

