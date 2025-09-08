ETV Bharat / state

पन्ना में प्राचीन रत्न, जुगल किशोर मंदिर के आंगन में जगन्नाथ स्वामी का 200 साल पुराना दरबार

पन्ना के जुगल किशोर मंदिर प्रांगण में स्थित है 200 वर्ष पुराना जगन्नाथ स्वामी मंदिर. हर प्रसाद राय साहब जू ने करवाई थी स्थापना.

Jagannatha Swamy temple panna
पन्ना का जगन्नाथ स्वामी मंदिर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 8, 2025 at 7:32 AM IST

4 Min Read

पन्ना: मध्य प्रदेश के पन्ना के आराध्य देव कहे जाने वाली श्री जुगल किशोर मंदिर प्रांगण में स्थित है श्री जगन्नाथ स्वामी का 200 वर्ष पुराना मंदिर. इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र विराजमान हैं. यह मंदिर जुगल किशोर मंदिर प्रांगण की उत्तर दिशा में स्थित है. यहां रोजाना भगवान की पूजा होती है.

मंदिर के पुजारी कुलदीप रावत बताते हैं कि, ''वह इस मंदिर में 50 सालों से पूजा अर्चना करते आ रहे हैं. इसके पहले उनके पूर्वज इस मंदिर में पूजा किया करते थे. इस मंदिर में पहुंचने के लिए पहले दरवाजा (फाटक) भीतर की ओर से था और जुगल किशोर मंदिर की तरफ से अतिक्रमण था. 2007-8 में तत्कालीन कलेक्टर द्वारा जुगल किशोर मंदिर प्रांगण का अतिक्रमण हटाया गया. तब इसका दरवाजा जुगल किशोर मंदिर की ओर से खुला.''

Jagannatha temple restoration panna
मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र विराजमान (ETV Bharat)

प्रतिवर्ष होता है विशेष अनुष्ठान
मंदिर के पुजारी कुलदीप रावत बताते हैं कि, ''जगन्नाथ स्वामी रथ यात्रा के समय इस मंदिर में विशेष अनुष्ठान और पूजा अर्चना होती है एवं बहुत बड़ा भंडारा आयोजित किया जाता है.'' उन्होंने बताया, ''इस मंदिर की रथ यात्रा नहीं निकाली जाती है, नगर में सिर्फ तीन मंदिरों की रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें बड़ा जगन्नाथ मंदिर, नन्हे दीवाले का जगन्नाथ मंदिर एवं हिंदू पथ महल के बगल में बना जगन्नाथ स्वामी मंदिर शामिल है. पन्ना में करीब 21 जगन्नाथ स्वामी के मंदिर स्थापित हैं. यह मंदिर बहुत ही पूर्ण एवं प्रसिद्ध है, जिसकी स्थापना करीब 200 वर्षों पहले हुई है.''

jugal kishore temple panna MP
पन्ना के जुगल किशोर मंदिर प्रांगण में स्थित है जगन्नाथ मंदिर (ETV Bharat)

जगन्नाथ मंदिर की स्थापना
मंदिर के प्रधान पुजारी कुलदीप रावत बताते हैं कि, ''इस मंदिर की स्थापना आज से करीब 200 साल पहले हर प्रसाद राय साहब जू द्वारा करवाई गई थी. जो तत्कालीन महाराज के यहां एक पद हुआ करता था, जिसको राय साहब जू कहा जाता था. यहां पर कायस्थ समाज का मोहल्ला स्थित है, जो फाटक भीतर के नाम से जाना जाता है जहां वहां पर वह निवास करते थे. इस मंदिर में पहुंचने के लिए वहां से भी रास्ता स्थित है और दूसरा रास्ता जुगल किशोर मंदिर प्रांगण से है.''

मंदिर खुलने का समय
इस मंदिर में सुबह 7:00 से 8:00 तक आरती होती है. दोपहर में 12 से 3:00 बजे तक एवं रात को 7:00 बजे से 10:00 बजे तक खोला जाता है. यह मंदिर बहुत ही पुराना है और इसमें विराजमान भगवान जगन्नाथ की बहुत ही सुंदर मूर्ति विराजमान है. जिसमें भगवान अपनी बहन सुभद्रा एवं भाई बलभद्र के साथ विराजमान है. गर्भ ग्रह के बाहर तुलसीदास जी की भी मूर्ति रखी हुई है.''

बुंदेलखंड का मिनी वृंदावन है पन्ना
पन्ना के जुगल किशोर मंदिर का निर्माण उस समय के राजा, हिंदूपथ नरेश ने अपने शासनकाल (1758–1778) के दौरान करवाया था. इस मंदिर के गर्भगृह में जो भगवान की मूर्ति विराजमान है, उसे वृंदावन से ओरछा के रास्ते लाकर स्थापित किया गया था. भगवान जुगल किशोर की बांसुरी पर हीरों की जड़ाई की गई है, और उनके आभूषण व पोशाक बुंदेली कला और परंपरा की झलक पेश करते हैं. मंदिर का निर्माण शिल्पकला के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में किया गया है, जिसकी सुंदरता हर किसी को आकर्षित करती है. पन्ना को बुंदेलखंड का मिनी वृंदावन भी कहा जाता है, क्योंकि यहां श्री जुगल किशोर जी का यह ऐतिहासिक और प्रसिद्ध मंदिर स्थित है.

