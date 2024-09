ETV Bharat / state

यूपी में निगम, बोर्ड और आयोग में 200 से अधिक पद खाली, CM YOGI की मुहर लगने का इंतजार - Vacant In Boards Corporation In Up

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : 36 minutes ago

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो) ( Photo credit: ETV Bharat )