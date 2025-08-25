जबलपुर: जबलपुर नीट की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है. इसी सत्र से मध्य प्रदेश में सरकारी मेडिकल कॉलेज की 200 नई सीटों को मान्यता मिली है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 200 सीटों की परमिशन का पत्र मुख्यमंत्री मोहन यादव को दिया. वहीं मध्य प्रदेश के चार जिलों में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे इसको लेकर भी राज्य सरकार और निजी निवेशकों के साथ एमओयू हुआ.

एमबीबीएस की 200 नई सीटों को मंजूरी

मध्य प्रदेश में अभी तक सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या 17 थी और इनमें एमबीबीएस की 2700 सीटें थीं. दो नए कॉलेजों की मान्यता के साथ सीटों की संख्या बढ़कर 2900 हो गई है. मध्य प्रदेश के सिंगरौली और श्योपुर में सरकारी मेडिकल कॉलेज की इमारत का लोकार्पण हुआ. जबलपुर के सुभाष चंद्र बोस कन्वेंशन सेंटर में हुए एक कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह मध्य प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है.

कार्यक्रम को संबोधित करते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा (ETV Bharat)

पीपीपी मॉडल पर 4 जिलों में कॉलेज

इस मौके पर कटनी, पन्ना, धार और बैतूल में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए चार संस्थाओं के साथ एमओयू भी हुआ. यहां सरकार इन संस्थाओं को 25 एकड़ जमीन देगी और इन कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को जिला अस्पताल में प्रैक्टिस करने की अनुमति मिलेगी. इन सभी कॉलेजों के खुल जाने के बाद एमबीबीएस की लगभग 400 सीटें और बढ़ने की संभावना है. हालांकि इसमें अभी समय लगेगा. मध्य प्रदेश में फिलहाल 13 निजी मेडिकल कॉलेज भी हैं.

चैटबॉट के जरिए टेलीमेडिसिन की तैयारी

इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने एक चैटबॉट शुरू किया है. इसके जरिए सरकार टेलीमेडिसिन की व्यवस्था शुरू करने जा रही है. मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने अपने भाषण में बताया कि प्रदेश में लगभग 75 हजार आशा कार्यकर्ता हैं और लगभग 12 हजार एएनएम कार्यरत हैं. इस चैटबॉट के जरिए भोपाल में बैठे स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी और डॉक्टर सीधे गांव में बैठे स्वास्थ्य कार्यकर्ता से बात कर सकेंगे. इसी व्यवस्था के जरिए गांव में बैठे लोगों को टेलीमेडिसिन की सुविधा भी उपलब्ध करवाने की तैयारी है. स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला बताया कि मध्य प्रदेश में फैटी लीवर के मामले में एक करोड़ लोगों का सर्वे किया गया है.

भारत में हर साल लेते हैं 2 करोड़ बच्चे जन्म

इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा "आज की स्थिति में भारत में 89% महिलाओं की डिलीवरी संस्थागत हो रही है. स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि भारत में हर साल 2 करोड़ नए बच्चे जन्म लेते हैं. यह हमारी सफलता है कि हम हर बच्चे को 11 किस्म की बीमारियों के टीके उपलब्ध करवाते हैं. स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि नई स्वास्थ्य व्यवस्था में लोगों को स्वास्थ्य का बीमा सहित कई सुविधाएं मिल रही हैं."

स्वास्थ्य मंत्री का कहना है "इसके साथ ही हम बीमारियों की पहचान भी कर रहे हैं. भारत सरकार द्वारा टीवी, कैंसर, हाइपरटेंशन और डायबिटीज जैसी बीमारियों का सर्वे किया जा चुका है. भविष्य में इन बीमारियों से कैसे निपटना है, सरकार इसके लिए तैयारी कर रही है.इलाज के साथ ही साथ फिट इंडिया मूवमेंट जैसे आंदोलन भी चलाए जा रहे हैं ताकि लोग बीमार न पड़ें. इस मौके पर कुछ बुजुर्गों को उनके इलाज पर खर्च हुए पैसों का चेक भी दिया गया."