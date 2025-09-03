भिवानीः हरियाणा में मेडिकल कॉलेज में इस बार एमबीबीएस की 200 सीटें बढ़ने जा रही है. इसके लिए सभी स्तर से औपचारिक स्वीकृति मिल गई है. इसी सत्र से दाखिला भी होगा. इस बात की जानकारी खुद प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने दी है. स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कहा कि कोरियावास मेडिकल कॉलेज और भिवानी मेडिकल कॉलेज में MBBS दाखिलों को स्वीकृति मिल गई है. इन दोनों कॉलेजों में 100-100 सीटों पर इसी सत्र से दाखिला लिया जायेगा.

मात्र 12 दिनों में मिला परमिशनः उन्होंने कहा कि "मैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और सीएम नायब सैनी का इसके लिए धन्यवाद करती हूं." उन्होंने कहा कि "हमने 19 अगस्त को राष्ट्रीय मेडिकल काउंसिल को चिट्ठी लिखी थी और मात्र 12 दिनों में परमिशन मिल गई. उनका बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद." उन्होंने कहा कि "अब हरियाणा के बच्चे अब ज्यादा संख्या में प्रदेश में मेडिकल की शिक्षा ग्रहण कर प्रदेश के लोगों की सेवा कर सकेंगे."

क्षतिपूर्ति पोर्टल जल्द से जल्द खोलने की मांग: वहीं बाढ़ को लेकर उन्होंने कहा कि "पूरे प्रदेश में अभी जो स्थिति है. उसके लिए सीएम को चिट्ठी लिख कर क्षतिपूर्ति पोर्टल जल्द से जल्द खोलने की मांग की गई है. दक्षिण हरियाणा में बाजरा और कपास की फसलें नष्ट हुई है. अंबाला बेल्ट में भी किसानों का नुकसान हुआ है. वहां के किसानों का बाढ़ से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है." उन्होंने कहा कि "पंजाब की स्थिति भी खराब है. हम उनके साथ खड़े हैं."

'डेंगू और मलेरिया पर सरकार की नजर है': उन्होंने डेंगू और मलेरिया को लेकर कहा कि "वर्तमान स्थिति को लेकर स्वास्थ्य विभाग के डीजी से 4 दिन पहले बात की थी कि इसको लेकर एडवाइजरी जारी होनी चाहिए. ताकि लोग थोड़ा सतर्क रहें और इसके साथ ही धुंआ करने की दवाइयां होती है, वो पंचायती राज और नगर निकायों को दे दी गई है ताकि फॉगिंग हो सके." उन्होंने कहा कि "स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को हमने अभी छुट्टी कैंसल करने को लेकर कोई आदेश नहीं दिए हैं, लेकिन हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं."

आशा वर्कर्स की ड्यूटी गर्भवती महिलाओं के साथ लगायी गयी हैः उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि "मदर मोर्टेलिटी रेट कम हुई है, लिंगानुपात है वो बढ़ा है. अबॉर्शन क्यों और कहां किए गए हैं? इसका पता चले इसलिए आशा वर्कर्स की ड्यूटी गर्भवती महिलाओं के साथ लगायी है. हम इसको लेकर भी नजर बनाए हुए हैं और लगातार काम कर रहे हैं."

