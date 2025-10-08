ETV Bharat / state

RTO की गाड़ी देख टैंकर चालक ने वाहन मोड़ा और सिलेंडर भरे ट्रक से टकराया, 2 घंटे तक फटते रहे 200 सिलेंडर

टक्कर के बाद हाईवे पर जलता वाहन ( ETV Bharat Jaipur )

Published : October 8, 2025

जयपुर: अजमेर हाईवे पर मोखमपुरा के पास मंगलवार देर रात भीषण अग्निकांड से अफरा-तफरी मच गई. RTO की गाड़ी देखकर घबराए केमिकल टैंकर चालक ने वाहन ढाबे की तरफ मोड़ दिया. इससे उसकी LPG सिलेंडरों से भरे खड़े ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर लगते ही टैंकर के केबिन में आग लग गई, जो धीरे-धीरे ट्रक के सिलेंडरों तक जा पहुंची. लगातार 2 घंटे 200 सिलेंडर एक-एक कर फटते रहे. धमाकों की आवाज 10 किलोमीटर दूर तक सुनी गईं और कई सिलेंडर 500 मीटर दूर खेतों तक जा गिरे. ट्रक में 330 सिलेंडर थे, 12 दमकल ने 3 घंटे में पाया काबू: प्रत्यक्षदर्शी और ट्रक चालक मोहम्मद शेख के मुताबिक, मंगलवार रात करीब 10:15 बजे यह हादसा हुआ. आग लगने के बाद पहली दमकल 1 घंटे बाद लगभग 11:15 बजे पहुंची थी. इसके बाद रात 1:45 बजे आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका. जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि हादसे में एक व्यक्ति की जिंदा जलने से मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल हैं. झुलसी हुई हालत में चार लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया था. मौके पर पहुंचीं दमकल की 12 गाड़ियों ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. ट्रक में कुल 330 सिलेंडर लदे थे. इनमें 200 सिलेंडरों में धमाके हुए. हादसे में वहां खड़े 5 अन्य वाहन भी आग की चपेट में आ गए. IG राहुल प्रकाश ने बताया कि हादसा सड़क किनारे ढाबे पर खड़े ट्रक को पीछे से टैंकर के टक्कर मारने के बाद हुआ. इसमें एक शख्स की मौत हो गई. दूर तक दिखी आग की लपटें (ETV Bharat Jaipur) पढ़ें: जयपुर-अजमेर हाईवे पर 200 सिलेंडरों में धमाके, एक की मौत, थैले में लाना पड़ा शव खाना खा रहा था ट्रक का ड्राइवर: एक और प्रत्यक्षदर्शी जोगिंदर सिंह के अनुसार सिलेंडर भरे ट्रक का ड्राइवर खाना खा रहा था. टक्कर लगते ही सिलेंडर भरे ट्रक में आग लग गई. टैंकर ड्राइवर जिंदा जल गया जबकि खलासी निकल गया. आसपास के दोनों होटलों पर गाड़ियां खड़ी थी. उनके ड्राइवर-खलासी निकलकर भाग गए. हादसा सावरदा पुलिया के पास ढाबे पर हुआ. गैस सिलेंडर से भरा ट्रक सड़क किनारे खड़ा था. इसी दौरान तेज रफ्तार केमिकल से भरा टैंकर सामने से आती RTO गाड़ी देखकर ढाबे में घुस गया और खड़े ट्रक से जा टकराया. टक्कर के बाद स्पार्किंग हुई और आग तेजी से फैल गई. टैंकर ड्राइवर ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन मौके पर ही उसकी मौत हो गई. हादसे के बाद लगभग 2 घंटे तक कोई फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची, जिससे स्थिति और बिगड़ गई. दूर खेतों में जा गिरे सिलेंडर (ETV Bharat Jaipur)