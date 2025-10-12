ETV Bharat / state

RTI के 20 साल, पारदर्शिता पर सवाल, कांग्रेस ने कहा- मोदी राज में सूचना का अधिकार हुआ कमजोर

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने RTI को कमजोर करने और लोकतंत्र को अपारदर्शी करने का आरोप लगाया.

CONGRESS ON RTI
RTI के 20 साल, पारदर्शिता पर सवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 12, 2025 at 6:30 PM IST

4 Min Read
रायपुर. सूचना का अधिकार (RTI) कानून को लागू हुए आज पूरे 20 साल हो गए हैं. वह कानून जिसने आम नागरिकों को शासन की पारदर्शिता से जोड़ने का सशक्त हथियार दिया, लेकिन इस दो दशक की यात्रा पर अब सवाल उठ रहे हैं. छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर RTI को कमजोर और सीमित करने का गंभीर आरोप लगाया है. कांग्रेस का कहना है कि सरकार जनता से सच छिपाने की नीति पर काम कर रही है.

RTI का सफर: 12 अक्टूबर 2005, यही वह तारीख है जब भारत में सूचना का अधिकार (Right to Information Act) लागू हुआ था. यूपीए सरकार के कार्यकाल में बना यह कानून नागरिकों को शासन और प्रशासन से जुड़ी सूचनाएं प्राप्त करने का संवैधानिक अधिकार देता है. इस कानून के ज़रिए सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया. यूपीए सरकार ने इसके बाद कई और ऐतिहासिक कानून लागू किए. 2005 में मनरेगा, 2006 में वन अधिकार अधिनियम, 2009 में शिक्षा का अधिकार और 2013 में भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा कानून, जो जनता से सीधे तौर पर जुड़ते हैं.

RTI के 20 साल, पारदर्शिता पर सवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांग्रेस का आरोप- RTI को कमजोर करने की साजिश: रायपुर स्थित राजीव भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला. उन्होंने कहा जब से भाजपा की सरकार आई है, सूचना के अधिकार को कमजोर करने की साजिश चल रही है. कई महत्वपूर्ण सार्वजनिक सूचनाओं को अब निजी जानकारी बताकर रोका जा रहा है. डबल इंजन की सरकार जनता से सच छिपाने का प्रयास कर रही है.

RTI केवल कानून नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा है. सूचना का अधिकार कानून जनता की ताकत है. लेकिन आज इसे खोखला किया जा रहा है. इसे कमजोर करने का मतलब है जनता की आवाज़ को दबाना- दीपक बैज, PCC चीफ, छत्तीसगढ़

वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में तीखा हमला: इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हुए. बैज ने कहा कि भाजपा सरकार पारदर्शिता की भावना से पीछे हट चुकी है. पहले जहां जनता को मंत्रालयों, योजनाओं, नियुक्तियों और खर्चों से जुड़ी सूचनाएं आसानी से मिलती थीं, अब कई विभागों ने इन्हें गोपनीय कर दिया है.

अध्ययन में खुली RTI व्यवस्था की खामियां: हाल ही में आए एक स्वतंत्र अध्ययन में भी यह पाया गया कि देशभर में RTI आवेदन लंबित हैं और सूचना आयोगों की जवाबदेही घटती जा रही है. कई आयोगों में पद खाली हैं, जिससे अपीलकर्ताओं को महीनों तक जवाब नहीं मिल पा रहा. यह स्थिति दर्शाती है कि पारदर्शिता प्रणाली पर गहरा दबाव है. यही चिंता आज 20वीं वर्षगांठ पर और गहरी हो गई है.

केंद्र सरकार RTI की मूल भावना को नज़रअंदाज़ कर रही है. केंद्र सरकार RTI को मजबूत करने, लंबित मामलों के निपटारे की समय सीमा तय करने और आयोगों में खाली पदों को तत्काल भरने का रोडमैप पेश करे.- - दीपक बैज, PCC चीफ, छत्तीसगढ़

RTI ने दो दशकों में देश के लाखों नागरिकों को सरकारी सिस्टम से सीधे संवाद का अवसर दिया. फाइलों में छिपे सच को उजागर करने से लेकर भ्रष्टाचार पर रोक लगाने तक, यह कानून लोकतंत्र की पारदर्शी आत्मा बना रहा. कांग्रेस का यह आरोप एक बड़े लोकतांत्रिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है.

