कॉर्बेट के डॉक्टरों ने बचाई उम्रदराज बाघ की जान, रेस्क्यू सेंटर में हुआ सफल ऑपरेशन, 2019 से काट रहा है 'सजा'
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढिकाला रेस्क्यू सेंटर में उम्रदराज 20 वर्षीय बाघ का ऑपरेशन किया गया.
Published : September 30, 2025 at 1:38 PM IST
रामनगर: विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढिकाला रेस्क्यू सेंटर में सबसे उम्रदराज बाघ का सफल ऑपरेशन किया गया. रेस्क्यू सेंटर में 20 साल के बाघ को ढिकाला क्षेत्र से 2019 में रेस्क्यू कर लाया गया था. रेस्क्यू सेंटर में रखे गए इस 20 वर्षीय नर बाघ की न केवल उम्र ने विशेषज्ञों को हैरत में डाल दिया. बल्कि उसका जटिल ऑपरेशन भी वन्यजीव चिकित्सकों के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आया. लेकिन आधुनिक उपकरणों और अनुभवी चिकित्सकों की टीम की बदौलत यह ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा और फिलहाल बाघ की हालत स्थिर है.
2019 में ढिकाला से रेस्क्यू हुआ था टाइगर: जानकारी के अनुसार, यह बाघ वर्ष 2019 में ढिकाला जोन से रेस्क्यू किया गया था. उस समय बाघ पर तीन वनकर्मियों पर हमला करने और उन्हें निवाला बनाने का आरोप था. इसके बाद उसे मानव-बाघ संघर्ष के मामलों को रोकने के लिए स्थायी रूप से ढेला रेस्क्यू सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया. तब से लेकर अब तक यह बाघ वहीं रह रहा है और आज की तारीख में यह रेस्क्यू सेंटर का सबसे उम्रदराज टाइगर माना जा रहा है.
बाघ की उम्र औसत से ज्यादा: वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार कॉर्बेट पार्क में बाघों की औसत उम्र 12 से 15 साल होती है. लेकिन प्रशासन की देखरेख और बेहतर चिकित्सा व्यवस्था के चलते इस बाघ ने 20 साल का पड़ाव पार कर लिया है. विशेषज्ञ इसे कॉर्बेट पार्क प्रशासन की उपलब्धि मान रहे हैं. यह भी कहा जा रहा है कि यदि देखभाल और उपचार समय पर न मिलता तो इस उम्र तक बाघ का जीवित रह पाना मुश्किल होता.
कान में गंभीर संक्रमण, ऑपरेशन बना चुनौती: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी डॉ. दुष्यंत शर्मा ने बताया कि हाल ही में जांच के दौरान बाघ के कान में गंभीर संक्रमण पाया गया. पहले इसे ओरल मेडिसिन से ठीक करने की कोशिश की गई. लेकिन सफलता नहीं मिली. कान के अंदर पस भर गया था और स्थिति ओटिटिस इंटर्ना (कान की गंभीर बीमारी) तक पहुंच गई थी. डॉक्टर शर्मा के अनुसार 20 साल के बाघ को एनेस्थीसिया देना बेहद चुनौतीपूर्ण काम था. इतनी अधिक उम्र में किसी भी जानवर को बेहोशी की दवा देने में जोखिम ज्यादा होता है. लेकिन टीम ने सावधानीपूर्वक पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया. आधुनिक उपकरणों की मदद से यह ऑपरेशन पहली बार पूरी तरह सफल रहा.
पहली बार आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल: ऑपरेशन के दौरान कॉर्बेट प्रशासन को हाल ही में मिले आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया गया. इनमें एक्स-रे मशीन, ब्लड एनालिसिस सिस्टम और एडवांस सर्जिकल इक्विपमेंट्स शामिल है. इन उपकरणों की मदद से डॉक्टरों ने बाघ के कान से पस को बाहर निकाला और इंफेक्शन को नियंत्रित किया. फिलहाल बाघ की हालत में काफी सुधार हुआ है और वह स्वस्थ बताया जा रहा है.
निदेशक ने दी जानकारी: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉ. साकेत बडोला ने बताया कि यह बाघ ढिकाला से रेस्क्यू किया गया था और ढेला सेंटर का सबसे बुजुर्ग टाइगर है. कुछ समय पहले इसके कान में समस्या पाई गई थी. जांच में पस निकलने की पुष्टि हुई. इसके बाद चीफ वाइल्डलाइफ वार्डन की अनुमति से एक कमेटी बनाई गई. तीन वन्यजीव चिकित्सकों की टीम ने नवीनतम उपकरणों की मदद से ऑपरेशन को अंजाम दिया. अभी तक के नतीजे सकारात्मक हैं और बाघ स्वस्थ है.
ढेला रेस्क्यू सेंटर में 11 बाघ और 14 तेंदुए: इस समय ढेला स्थित रेस्क्यू सेंटर में 11 टाइगर और 14 लेपर्ड रखे गए हैं. ये सभी जानवर विभिन्न क्षेत्रों से मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं के बाद रेस्क्यू किए गए हैं. इन्हें यहां सुरक्षित माहौल में देखभाल और उपचार के साथ रखा जाता है.
20 वर्षीय बाघ बना मिसाल: विशेषज्ञों का मानना है कि 20 वर्षीय इस बाघ की लंबी उम्र वन्यजीव प्रबंधन का उदाहरण है. जहां एक ओर सामान्य परिस्थितियों में बाघ इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रहते. वहीं कॉर्बेट प्रशासन की देखभाल ने यह साबित किया कि बेहतर संरक्षण और चिकित्सा सुविधा से बाघों की उम्र बढ़ाई जा सकती है. कॉर्बेट पार्क से सामने आई यह खबर वन्यजीव संरक्षण और चिकित्सा विज्ञान दोनों के लिए महत्वपूर्ण है. सबसे उम्रदराज बाघ पर किया गया सफल ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि आधुनिक तकनीक और अनुभवी चिकित्सकों की टीम मिलकर असंभव को भी संभव बना सकती है. अब उम्मीद की जा रही है कि यह बाघ आगे भी स्वस्थ रहकर अन्य रेस्क्यू जानवरों के लिए प्रेरणा बनेगा.
