ETV Bharat / state

दोस्तों के पास रह रही युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

देहरादून/रामनगर: राजधानी देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र में अपने दोस्तों के पास रह रही बीस साल की युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और युवती को परिजन भी दून हॉस्पिटल पहुंची. परिजनों ने युवती के हत्या की आशंका जताई है. पुलिस ने भी शव वो कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.

जानकारी के अनुसार बीस साल की निष्ठा सिंह निवासी मोहित विहार पिछले दस दिन से अपने दोस्त संजना के साथ राजीव नगर में रह रही थी. निष्ठा के भाई ने बताया कि जब भी उन्होंने उससे बात की तो वह कहती थी कि वह जल्द ही वापस आ जाएगी. परिजनों ने एक युवक और एक युवती पर हत्या का आरोप लगाते हुए अस्पताल में हंगामा किया.

परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी निष्ठा पिछले करीब दस दिन से घर नहीं आ रही थी. कल शाम भी निष्ठा का फोन आया था और रात को आने के लिए कह रही थी, लेकिन वह नहीं आई. निष्ठा करनपुर के पास नौकरी करती थी, लेकिन जानकारी मिली कि कुछ दिन पहले नौकरी भी छोड़ दी है. इस बीच बुधवार सुबह युवती के भाई को फोन आया कि उसकी बहन दून अस्पताल में भर्ती है. भाई जैसे ही अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टरों ने बताया कि उसकी मौत हो चुकी है. यह सुनकर इमरजेंसी वार्ड में परिजन बिफर पड़े और जोरदार हंगामा करने लगे.