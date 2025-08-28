ETV Bharat / state

मिलावटखोरों पर सख्त एक्शन, खाद्य पदार्थों के 20 सैंपल फेल, विभाग भेज रहा नोटिस

जिन विक्रेता एवं निर्माता कंपनियों के प्रोडक्ट रैंडम सैंपलिंग में फेल हुए हैं उन्हें खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से नोटिस भेजा जा रहा है.

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 28, 2025 at 5:17 PM IST

Updated : August 28, 2025 at 6:11 PM IST

हल्द्वानी: खाद्य सुरक्षा विभाग का एक बार फिर खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों पर डंडा चला है. खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने उपयुक्त खाद्य कुमाऊं मंडल डॉ राजन सिंह कठैत व और जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजब सिंह रावत के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया है. जिसमें मोबाइल वैन प्रयोगशाला में तुरंत ही खाद्य पदार्थों की जाचं की गई. टीम ने शहर के सिंधी चौराहे पर मोबाइल वैन के माध्यम से करीब 100 खाद्य पदार्थ की निशुल्क जांच की जिसमें 20 सैंपल फेल हुये.

मोबाइल फूड सेफ्टी वैन के माध्यम से खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने दुकानदारों एवं आम लोगों के खाद्य पदार्थों को चेक किया व खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा व्यापारियों एवं आम लोगों को खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूक भी किया गया. उपयुक्त कुमाऊं मंडल खाद्य सुरक्षा विभाग डॉ राजन सिंह कठैत के नेतृत्व में मोबाइल फूड सेफ्टी वैन हल्द्वानी पहुंची. टीम द्वारा व्यापारियों एवं आम आदमियों से मिठाई,दूध,दाल, चावल,मसाले, पनीर आदि के 100 नमूने मोबाइल फूड सेफ्टी वैन जांच के लिए आए. जांच के दौरान 20 नमूने अधोमानक पाए गए.

ऐसे में जिन विक्रेता एवं निर्माता कंपनियों के प्रोडक्ट रैंडम सैंपलिंग में फेल हुए हैं उन्हें जिला खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से नोटिस भेजा जा रहा है. जिसमें संबंधित विक्रेता या कंपनी को फेल हुए प्रोडक्ट का विक्रय रोकने और क्वालिटी में सुधार लाने के निर्देश दिए गए जाएंगे.

उपायुक्त खाद्य सुरक्षा लैब बी एस बिष्ट ने कहा फूड सेफ्टी वैन के माध्यम से खाद्य पदार्थों की जांच करने के साथ-साथ जागरूकता कार्यक्रम भी किया जा रहा है. पिछले दो दिनों में 100 नमूनों की जांच की गई है. जिसमें 20 सैंपल फेल हुए हैं. ये सभी अधोमानक हैं. उन्होंने कहा पूरा उत्तराखंड में 3 फ़ूड सेफ्टी वैन हैं. जिसके माध्यम से अलग-अलग शहरों में जाकर खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच की जा रही है. उन्होंने कहा अब आने वाले त्योहारी सीजन में बड़े लेवल पर जांच अभियान चलाया जाएगा. जिससे मिलावटखोरों पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सकेगी.

