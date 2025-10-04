ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद में बड़ा हादसा; बिल्डिंग के सेफ्टी टैंक में विस्फोट होने से 2 युवकों की मौत, 5 बच्चे घायल

9 लोग हुए थे घायलः घटना के दौरान पहली मंजिल पर पढ़ रहे अभय (10) पुत्र सुदीप श्रीवास्तव, निखिल (10) व निखिल (12) पुत्र नीलू यादव निवासी गुंजन बिहार कालोनी, अभय राजपूत (14) पुत्र रघुवीर निवासी टिकुरियन नगला, प्रभात (17) पुत्र बबलू, रिदम यादव (12 ) पुत्र विवेक यादव, अंशिका गुप्ता पुत्री पंकज गुप्ता निवासी सेंट्रल जेल चौराहा, आकाश सक्सेना (25) और आकाश कश्यप (24) पुत्र दीपक कश्यप निवासी निंनौआ फतेहगढ़ गंभीर रूप से घायल हो गये.

दीवार टूटकर गिरी, ईंट सड़क पर जाकर गिरेः प्रत्यक्ष दर्शियों के मुताबिक, थाना नवाबगंज क्षेत्र के ग्राम गुठिना निवासी योगेश राजपूत व रविन्द्र शर्मा कुछ महीने से सातनपुर आलू मंडी रोड पर स्थित कटियार कोल्ड के सामने द सन लाइब्रेरी व कोचिंग सेंटर का संचालन कर रहे थे. शनिवार दोपहर करीब ढाई बजे बच्चे कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे थे. उसी दौरान अचानक भीषण विस्फोट हुआ. विस्फोट इतना भयानक था की कोचिंग सेंटर की दीवार टूटकर दूर जा गिरी, दीवार की ईंटे भी काफी दूर सड़क पर बिखर गयीं. वहीं, बाहर खड़ी साइकिलें और बाइकें भी क्षतिग्रस्त हो गई.

फर्रुखाबादः जिले के थाना कादरी गेट क्षेत्र में स्थित एशिया की सबसे बड़ी सातनपुर आलू मंडी करीब शनिवार को बड़ा हादसा हो गया. तीन मंजिला बिल्डिंग के बेसमेंट में बने सेफ्टी टैंक में अचानक विस्फोट हो गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई. वहीं, लाइब्रेरी में पढ़ने वाले 5 बच्चे घायल हो गए हैं. मृतकों की पहचान आकाश सक्सेना पुत्र राजेश सक्सेना (25) व आकाश कश्यप पुत्र दीपक कश्यप निवासी निंनौआ के रूप में हुई है.

सेना भर्ती की तैयारी कर रहे थे दोनों युवकः अंशुल यादव व आयुष के साथ ही प्रभात व अभय राजपूत का निजी अस्पताल में सेन्ट्रल जेल पर उपचार किया गया. जबकि अन्य घायलों को लोहिया अस्पताल भेजा गया. जहां आकाश सक्सेना को डॉक्टर नाम मृत घोषित कर दिया. जबकि घायल आकाश कश्यप को रेफर कर दिया गया. आकाश कश्यप की भी रास्ते में कमालगंज के निकट मौत हो गयी. आकाश की मां शशिलता व भाई अमित का रो-रो कर बुरा हाल हो गया. दोनों मृतक युवक सेना भर्ती की तैयारी कर रहे थे.

जांच पड़ताल करती पुलिस और दमकल की टीम. (ETV Bharat)

जांच के लिए टीम गठितः सूचना पर डीएम आशुतोष कुमार द्विवेदी व एसपी आरती सिंह लोहिया अस्पताल पंहुचे व घायलों के बेहतर उपचार के निर्देश दिये. इसके बाद दोनों अधिकारी घटना स्तर पर पहुंचे और बारीकी सी घटना स्थल का अधीक्षक किया.मौके पर दमकल के साथ ही पुलिस फोर्स व सीओ सिटी एश्वर्य उपाध्याय, नगर मजिस्ट्रेट संजय बंसल मौके पर पंहुचे व जांच पड़ताल की. मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी व पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने बताया कि सेफ्टी टैंक में प्रथम दृष्टया मीथेन गैस की अत्यधिकता होने से विस्फोट होना प्रतीत हो रहा है. जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है.

मीथेन गैस और करंट से हुआ विस्फोटः अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय सिंह ने बताया कि बिल्डिंग के ऊपर एक लाइब्रेरी बनी है. नीचे बच्चों की कोचिंग क्लास चलते थे. नीचे बेसमेंट में सेफ्टी टैंक बने थे. सेफ्टी टैंक में कोई आउटलुक नहीं था. इसमें इलेक्ट्रिसिटी के वायर भी खुले हुए थे. जिससे मीथेन गैस के लीक होने से लाइट आने से ब्लास्ट हुआ है. जिसमें 7 लोग घायल हुए थे. इसमें दो लोगों की मृत्यु हो गई है और जिसमें पांच बच्चे घायल है. घायलों का लोहिया अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिनकी हालत अब खतरे से बाहर है. टीम लगातार कार्य कर रही है. फॉरेंसिक टीम भी जांच कर रही है. पिछले एक महीने से कोचिंग सेंटर चल रहा है. कोचिंग संचालक हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

धमाके से टूट गई नींदः प्रत्यक्षदर्शी गिरधर सिंह ने बताया कि वह पास में ही रहते हैं. लगभग 2:00 बजे के करीब वह सो रहा था तभी धमाके की आवाज सुनाई दी. भागकर बाहर आया तो देखा लोग घायल हुए और दबे हुए थे. पुलिस और एंबुलेंस को फोन किया. पुलिस मौके पर आई और घायलों को अस्पताल पहुंचाया. धमाके से बिल्डिंग के आगे का हिस्सा लगभग डैमेज हो चुका है.

विस्फोट के बाद मची चीख-पुकारः प्रत्यक्षदर्शी ध्रुव सिंह ने बताया कि कुछ कदमों पर ही कटियारर कोल्ड स्टोरेज बना हुआ है और बहुत तेज धमाके की आवाज सुनाई दी. हम लोग इस तरफ जहां धमाका हुआ वहां पर भाग कर आए. यहां पर बहुत ज्यादा धूल और गुब्बार सा उठ रहा था, चीख-पुकार मची हुई थी. रोड से जो लोग निकल रहे थे, उनको भी क्षति पहुंची है. मोटरसाइकिल बच्चों की साइकिल क्षतिग्रस्त हो गई हैं और किताबें भी मौके पर पड़ी हैं. यहां पर कोचिंग चलती थी.



