दूध पीने से 2 साल की मासूम ने दम तोड़ा; बागपत में तीन और बच्चों की बिगड़ी तबियत, मेरठ के अस्पताल में चल रहा इलाज

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

September 6, 2025 at 10:31 PM IST | Updated : September 6, 2025 at 11:24 PM IST

बागपत : जिले में पैकेट का दूध पीने से एक मासूम की मौत हो गई, जबकि चार बच्चों की हालत नाजुक है. सभी बच्चों को गंभीर हालत में मेरठ रेफर किया गया है. मासूम की मौत के बाद गांव में हड़कंप मच गचा. पुलिस का कहना है कि परिजनों ने तहरीर दी है. मामले की जांच कराई जा रही है. सीएमओ टी. लाल ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) दरअसल, पूरा मामला कोतवाली बड़ौत क्षेत्र के सुल्तानपुर हटाना गांव का है. पिता राहुल का आरोप है कि उन्होंने गांव की एक दुकान से दूध के पैकेट खरीदे थे. जिसे बच्चों ने पीया था. कुछ समय तक सब ठीक थे, लेकिन धीरे-धीरे राधे, गोरी, प्रियांशी की हालत बिगड़ती चली गई. पिता ने बताया कि दीपांशी (2) की हालत ज्यादा बिगड़ने पर उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया. जिसके बाद अन्य बच्चों की भी तबियत बिगड़ने लगी. आनन-फानन में बच्चों को निजी अस्पताल मेरठ भेज दिया गया. बच्ची का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है.

Last Updated : September 6, 2025 at 11:24 PM IST