दूध पीने से 2 साल की मासूम ने दम तोड़ा; बागपत में तीन और बच्चों की बिगड़ी तबियत, मेरठ के अस्पताल में चल रहा इलाज

इंस्पेक्टर का कहना है कि तहरीर ले ली गई है, जांच कराई जा रही है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
बागपत : जिले में पैकेट का दूध पीने से एक मासूम की मौत हो गई, जबकि चार बच्चों की हालत नाजुक है. सभी बच्चों को गंभीर हालत में मेरठ रेफर किया गया है. मासूम की मौत के बाद गांव में हड़कंप मच गचा. पुलिस का कहना है कि परिजनों ने तहरीर दी है. मामले की जांच कराई जा रही है.

सीएमओ टी. लाल ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

दरअसल, पूरा मामला कोतवाली बड़ौत क्षेत्र के सुल्तानपुर हटाना गांव का है. पिता राहुल का आरोप है कि उन्होंने गांव की एक दुकान से दूध के पैकेट खरीदे थे. जिसे बच्चों ने पीया था. कुछ समय तक सब ठीक थे, लेकिन धीरे-धीरे राधे, गोरी, प्रियांशी की हालत बिगड़ती चली गई. पिता ने बताया कि दीपांशी (2) की हालत ज्यादा बिगड़ने पर उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया. जिसके बाद अन्य बच्चों की भी तबियत बिगड़ने लगी. आनन-फानन में बच्चों को निजी अस्पताल मेरठ भेज दिया गया. बच्ची का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है.

सीएमओ टी. लाल ने बताया कि पहला बच्चा शुक्रवार को करीब 6:30 बजे यहां आया था. मामला खेड़ा हटाना गांव का बताया जा रहा था. अलग-अलग समय पर चार बच्चे यहां आये थे. हिस्ट्री ली गई थी, उससे ही पता चल रहा था कि फूड प्वाइजनिंग का केस है. उसमें से दो बच्चों को मेडिकल काॅलेज मेरठ रेफर कर दिया गया है.

उन्होंने बताया कि तीसरे बच्चे को परिजन अपनी स्वेच्छा से किसी प्राइवेट अस्पताल में ले गए हैं. एक बच्ची जो करीब 2 साल की थी, जिसका नाम दीपांशी था, उसकी जिला अस्पताल में कल शाम को मौत हो गई थी. आज उसका पोस्टमार्टम कराया गया है. फोरेंसिक जांच के लिए बच्चे का बिसरा सुरक्षित कर लिया गया है. प्वाइजनिंग का मामला होगा तो जांच में वो आ जाएगा.

इंस्पेक्टर मनोज कुमार चहल का कहना है कि तहरीर ले ली गई है. जांच कराई जा रही है.

यह भी पढ़ें : बागपत में डिप्टी सीएमओ की हत्या की साजिश ; दो कर्मचारियों पर लगा आरोप, CMO ने दिए जांच के आदेश

