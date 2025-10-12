ETV Bharat / state

आरसीसी छत भरते समय करंट की चपेट में आने से दो मजदूरों की मौत, एक घायल

आरसीसी छत निर्माण के लिए लिफ्ट सेट करने के दौरान करंट फैल गया और तीन मजदूर इसकी चपेट में आ गए.

Women mourn at death
विलाप करती महिलाएं (ETV Bharat Barmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 12, 2025 at 5:05 PM IST

2 Min Read
बाड़मेर: जिले में रविवार को निर्माणाधीन मकान में काम कर रहे दो मजदूरों की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई. करंट लगने से घायल हुए एक अन्य मजदूर का जिला अस्पताल में उपचार जारी है. दोनों मृतक रिश्ते में चचेरे भाई लगते थे.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जस्साराम बॉस ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र के सांजटा गांव में एक मकान निर्माण कार्य चल रहा था. सांजटा निवासी ठेकेदार थानाराम के लिए मजदूर काम कर रहे थे. इस दौरान रविवार को उन्होंने आरसीसी छत का काम करने के लिए मैटेरियल की लिफ्ट सेट की थी. जिसे कुछ लोग पकड़कर खड़े थे, तो कुछ रस्सियों से खींच रहे थे. वहीं श्रवण, कमेश और सुजाना राम लिफ्ट पकड़े हुए थे. इस दौरान लिफ्ट विद्युत लाइनों की चपेट में आ गई. जिससे तीनों मजदूर की चपेट में आ गए.

करंट लगने से 2 मजदूरों की मौत (ETV Bharat Barmer)

उन्होंने बताया कि करंट की चपेट से घायल तीनों मजदूरों को बाड़मेर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया. यहां इलाज के दौरान श्रवण और कमेश की मौत हो गई. जबकि सुजाना राम का इलाज चल रहा है. उन्होंने बताया कि मृतकों के शव को मॉर्च्यूरी में शिफ्ट करवाया गया है. वहीं, घायल सुजाना के पर्चा बयान लिए गए हैं. परिजन जैसी रिपोर्ट देंगे वैसी आगे की कार्रवाई की जाएगी.

समाज अध्यक्ष वीरूराम ने बताया कि जिले के नींबलकोट से हमारे सांसी समाज के तीन युवकों को ठेकेदार लेकर गया था. आरसीसी की छत भरने के लिए काम शुरू करते ही करंट की चपेट में आने से दो लोगों मौत हो गई. उन्होंने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया. श्रवण कुमार शादीशुदा है. इसके दो बच्चे हैं. वहीं दो भाई और पिता की पहले ही मौत हो चुकी है. परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है. वहीं कमलेश कुंवारा है. हमारी मांग है कि इन गरीब परिवारों को आर्थिक मुआवजा व नौकरी दी जाए.

