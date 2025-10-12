ETV Bharat / state

आरसीसी छत भरते समय करंट की चपेट में आने से दो मजदूरों की मौत, एक घायल

विलाप करती महिलाएं ( ETV Bharat Barmer )

October 12, 2025