बलौदाबाजार जिले के सुहेला में एक ही रात 2 चाकूबाजी और एक मारपीट की वारदात, एक युवक की हत्या
बलौदाबाजार जिले में क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 28, 2025 at 9:01 PM IST
बलौदाबाजार: जिले में एक ही रात में क्राइम की 3 घटनाएं घटी वो भी एक ही क्षेत्र सुहेला में. शनिवार की रात अलग-अलग जगहों में 2 चाकूबाजी की वारदात हुई जिसमें एक युवक की हत्या भी कई गई. जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया. वहीं तीसरी घटना सामान्य मारपीट की बताई जा रही है.
एक जिला अस्पताल रेफर: सुहेला अस्पताल के डॉक्टर कार्तिक व्यास ने पुष्टि की कि शनिवार रात को अस्पताल में कुल तीन मामले लाए गए. उन्होंने बताया, इनमें दो चाकूबाजी और एक मारपीट की घटना शामिल थी. सभी घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया. एक युवक को बचाया नहीं जा सका, जबकि एक अन्य गंभीर घायल को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है.
धारदार हथियार से हमला: जानकारी के मुताबिक, दूसरी बड़ी घटना सुहेला थाना परिसर के पास हुई. घायल युवक की पहचान दीपक वर्मा पिता घासीराम वर्मा, निवासी लोहारी के रूप में हुई है. रात करीब 12 से 1 बजे के बीच उस पर धारदार हथियार से हमला किया गया. दीपक के पेट और सिर पर गंभीर चोटें आईं. डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद नाजुक हालत को देखते हुए तुरंत जिला अस्पताल रेफर किया.
कल सुहेला अस्पताल में 3 अलग अलग केस आए थे, जिसमें 2 चाकूबाजी के थे इसमें एक युवक की मौत हो गई है- डॉक्टर कार्तिक व्यास
सुहेला पुलिस ने घटनाओं की पुष्टि की है और बताया कि जांच जारी है. फिलहाल हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए टीमों को लगाया गया है. पुलिस का कहना है कि सभी मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है और जल्द ही आरोपी कानून के शिकंजे में होंगे.
सुरक्षा पर सवाल: इधर, स्थानीय लोग पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं. उनका कहना है कि लगातार घटनाओं के बावजूद पुलिस समय पर हस्तक्षेप करने में नाकाम रही. अगर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होती तो इतनी बड़ी घटनाएं एक ही रात में नहीं होतीं.